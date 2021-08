Flash saison 6 sur Netflix : date de sortie, intrigue, tout savoir sur les prochains épisodes

L’une des séries de super-héros les plus populaires, Flash, date de 2014. Créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns, la série est basée sur le personnage de DC Comics Flash/Barry Allen, et est un spin-off de la série très populaire Arrow. La série retrace l’histoire d’origine de Flash, et suit les aventures du super-héros par la suite. En termes d’accueil, Flash est une série acclamée par la critique et bénéficie d’un score global brillant de 89% sur Rotten Tomatoes. Les téléspectateurs semblent également avoir aimé la série, qui a obtenu une note globale de 7,9/10 sur IMDb.

Lors de sa première diffusion en tant que pilote, Flash est devenue la première série la plus regardée de l’histoire de la chaîne CW, après Vampire Diaries en 2009. La chaîne a rapidement renouvelé la série pour une nouvelle saison. La saison 2, par la suite, a fait ses débuts le 6 octobre 2015 et, un an plus tard, la saison 3 a suivi avec un début le 4 octobre 2016. Flash est revenu avec la saison 4, le 10 octobre 2017, et a été suivi par la saison 5, le 9 octobre 2018. Au milieu de la saison 5, le 31 janvier 2019, CW a renouvelé la série pour une sixième saison, qui a débuté en octobre 2019. Voici tout ce que nous savons sur la saison 6 de Flash. En France, c’est Netflix qui diffuse la série Flash en streaming et vient de donner une date de sortie de la sixième saison.

Date de sortie de la saison 6 de Flash sur Netflix en France

Diffusée en deux fois aux Etats-Unis sur CW, la première partie est sortie en octobre 2019 et la deuxième en février 2020 mais en France, cette saison 6 de Flash est toujours inédite.

La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons plus beaucoup à attendre pour que la série revienne avec des nouveaux épisodes sur nos écrans. En effet, Netflix a annoncé la sortie de Flash saison 6 pour le 1er septembre 2021.

La saison 6 arrive le 1er septembre. pic.twitter.com/yE216mdMkF — Netflix France (@NetflixFR) August 7, 2021

Casting de Flash saison 6

La série tourne autour du personnage titulaire, de ses amis et collègues proches, et des méchants qu’il combat. Grant Gustin joue le rôle de Barry Allen, un enquêteur de scène de crime qui acquiert des superpouvoirs et devient le Flash. Candice Patton, quant à elle, joue le rôle de la journaliste Iris West, qui épousera plus tard Allen.

Outre les deux personnages centraux, Danielle Panabaker joue le rôle de Caitlin Snow/Killer Frost, Carlos Valdes joue le rôle du brillant ingénieur en mécanique Cisco Ramon/Vibe, Tom Cavanagh joue l’inventeur de l’accélérateur de particules de S.T.A.R. Labs, Harrison Wells. De plus, Jesse L. Martin joue le rôle du policier et père d’Iris, Joe West.

Parmi les autres membres importants du casting qui ont fait des apparitions dans les dernières saisons, citons Keiynan Lonsdale dans le rôle de Wally West/Kid Flash, Neil Sandilands dans le rôle de Clifford DeVoe/Le penseur, Hartley Sawyer dans le rôle de Ralph Dibny/Elongated Man, Danielle Nicolet dans le rôle de Cecile Norton, Jessica Parker dans le rôle de Nora West-Allen/XS, et Chris Klein dans le rôle d’Orlin Dwyer/Cicada.

Dans la saison 6, Sendhil Ramamurthy a rejoint la série en tant que nouveau méchant, Bloodwork, alias Dr Ramsey Rosso. Il est présenté comme un ancien collègue de Caitlin (Danielle Panabaker), et il est décrit comme “un médecin brillant à l’intelligence géniale, et le principal expert mondial en oncologie hématologique”.

Intrigue de la saison 6 de Flash

La série commence avec Barry, témoin du meurtre surnaturel de sa mère, et suite à ce meurtre, il est recueilli par la famille de Joe West. En grandissant avec un flic, Barry devient un brillant mais socialement maladroit enquêteur de scène de crime pour le département de police de Central City. Cependant, la vie de Barry est bouleversée lorsqu’un accélérateur de particules de la ville fonctionne mal pendant un orage, chargeant la foudre de radiations. Pendant cet accident, Barry est frappé par la foudre. Lorsque Barry se réveille du coma plus tard, il découvre qu’il peut voyager à des vitesses immenses, et il jure d’utiliser ses pouvoirs pour défendre Central City du mal. À partir de là, Barry adopte son alter ego de Flash et, en plus de combattre le crime, commence à poursuivre le meurtrier de sa mère.

Au fur et à mesure que la série progresse, Flash devient un héros et un protecteur de Central City, mais ses capacités sont mises à l’épreuve lorsqu’il doit combattre un autre bolide, Zoom, qui arrive à Central City depuis un univers parallèle. Après une longue bataille pour battre Zoom, Flash réussit, puis il remonte dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. L’intervention de Barry dans le temps crée alors plusieurs nouveaux problèmes, et bien que Barry soit capable de restaurer la ligne temporelle actuelle dans une certaine mesure, il doit également faire face à une nouvelle menace superpuissante appelée Savitar. Les choses se compliquent encore plus avec l’arrivée de Wally West, le frère d’Iris perdu de vue depuis longtemps, qui commence à développer des superpouvoirs et s’habille en Kid Flash.

Plus tard dans la série, Barry est contraint de quitter Central City pour des raisons que nous ne révélons pas (nous essayons de ne pas vous donner de spoilers), laissant Vibe et Kid Flash défendre Central City. Cependant, Vibe et Kid Flash sont facilement vaincus lorsqu’un nouvel ennemi surpuissant arrive et exige un combat contre Flash. À ce moment-là, Barry revient et affronte la nouvelle menace, le Penseur, qui a l’esprit le plus rapide de la Terre. Après avoir déjoué les plans diaboliques du Penseur, Flash doit à nouveau faire face à une nouvelle menace appelée la Cigale, qui apparaît après l’arrivée de la fille surpuissante de Barry et Iris, venue du futur.