Kingdom saison 3 épisode 17 reporté sur ADN : heure et date de sortie de l’anime en France

in

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé Kingdom saison 3 approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 17 sur ADN en France ?

Animé par le Studio Pierrot, qui est également connu pour avoir créé d’autres anime bien connus comme Tokyo Ghoul et Naruto, Kingdom est un drame historique grinçant qui a tout d’une guerre épique à un scénario fortement politique. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que d’autres séries animées grand public en raison de l’utilisation intensive de CGI dans la saison 1, il est probablement celui dont le nombre de fans augmente le plus rapidement à l’heure actuelle. Alors que la plupart des séries animées mettent en scène des scénarios de guerre irréalistes qui sont principalement guidés par les émotions des personnages, Kingdom s’appuie sur des stratégies incroyables et s’attarde sur la psychologie de tous ses personnages.

Dans l’épisode précédent, un des généraux demande à Wan Lin si elle a traité le Grand Wu Lu Duo de crétin. Wa Lin répond qu’il est un crétin puisqu’il l’a traitée de géante. Le deuxième général dit à Wa Lin d’arrêter avec ça, et qu’ils peuvent passer aux choses sérieuses. Wa Lin continue à faire pression sur Zhan Yin et commente que “géante” est une chose horrible à appeler une jeune fille.

Heure et date de sortie de l’épisode 17 de la saison 3 de Kingdom

L’épisode 17 de Kingdom saison 3 devrait être diffusé sur ADN à 20h15 le dimanche 8 août en France. Cependant, cette semaine il n’y aura pas de nouvel épisode de l’anime en raison de la tempête tropicale qui sévit au Japon. Il faudra donc patienter jusqu’au dimanche 15 août à 20h15 pour voir Kingdom saison 3 épisode 17 sur ADN.

📢 Un peu de repos pour les guerriers : il n'y aura pas d'épisode de Kingdom saison 3 aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain à 20h15 pour soutenir l'empire de Qin. pic.twitter.com/yNFb6UP6ky — Anime Digital Network (@ADNanime) August 8, 2021

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par ADN, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Où regarder Kingdom saison 3 en ligne ?

Les téléspectateurs abonnés peuvent regarder les épisodes de la saison 3 de Kingdom sur ADN. C’est le seul streamer à proposer la saison 3 de Kingdom. Sinon, vous pouvez également voir les saisons 1 et 2 de Kingdom sur Netflix.