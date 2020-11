Heribert Bruchhagen critique également Karl-Heinz Rummenigge

Heribert Bruchhagen a eu quelques deja vus ces derniers jours. Les arguments dans le litige sur la distribution de l’argent de la télévision sont essentiellement les mêmes qu’à l’époque où Bruchhagen, par exemple, en tant que responsable de l’Eintracht Francfort, s’est disputé avec le FC Bayern au sujet d’une répartition plus équitable de l’argent. Mais la situation est maintenant plus grave.

Presque personne dans le football allemand n’a combattu avec autant de persévérance et de véhémence avec les patrons du FC Bayern Munich en tant qu’ancien manager, directeur général et directeur général d’Arminia Bielefeld, de la DFL, de l’Eintracht Francfort et plus récemment du Hamburger SV. Uli Hoeneß l’a un jour décrit comme un «voyou de province sauvage».

Au moins tous les quatre ans, lorsqu’il s’agissait de distribuer l’argent de la télévision entre les clubs de Bundesliga, Bruchhagen se battait avec passion pour les plus petits de la ligue. Il voulait éviter que l’écart entre riches et pauvres ne se creuse, rendant le tableau de Bundesliga encore plus prévisible.

« On m’a ridiculisé comme un oncle cimenteur », a déclaré Bruchhagen dans une interview avec SPOX et Objectif.

Bruchhagen suit donc avec un certain sourire le différend actuel sur la distribution des fonds télévisés de la période de droits 2021/2022. Les arguments sont fondamentalement les mêmes qu’avant, et l’opinion et la sympathie de Bruchhagen n’ont pas changé non plus.

Bundesliga: c’est ainsi que l’argent de la télévision pour la saison 2020/21 est distribué © imago images / Poolfoto 1/19 Selon Kicker, 1,2 milliard d’euros de revenus des médias nationaux seront distribués aux 36 clubs de la 1ère et 2ème Bundesliga lors de la prochaine saison de Bundesliga. Schalke a glissé dans le classement de l’argent de la télévision – c’est ce que reçoivent les clubs de Bundesliga. 2/19 18e place: ARMINIA BIELEFELD – 29,8 millions d’euros (Bundesliga promue) © imago images / Matthias Koch 3/19 17e place: UNION BERLIN – 33,37 millions d’euros (+/- 0 place par rapport à l’année précédente) © imago images / Arnulf Hettrich 4/19 16e place: VFB STUTTGART – 39,09 millions d’euros (Bundesliga promue) © imago images / Uwe Kraft 5/19 15e place: 1. FC KÖLN – 40,34 millions d’euros (+/- 0 places) © imago images / Bernd Feil 6/19 14e place: FC AUGSBURG – 42,87 millions d’euros (-1 place) © imago images / Poolfoto 7/19 13e place: 1er FSV MAINZ – 46,2 millions d’euros (-1 place) © imago images / Poolfoto 8/19 12e place: WERDER BREMEN – 49,87 millions d’euros (-1 place) © imago images / Poolfoto 9/19 11e place: SC FREIBURG – 51,5 millions d’euros (+3 places) © imago images / Poolfoto 10/19 10e place: VFL WOLFSBURG – 55,18 millions d’euros (-1 place) © imago images / Mike Egerton 11/19 9e place: FC SCHALKE 04-56,17 millions d’euros (-5 places) © imago images / Nordphoto 12/19 8e place: HERTHA BSC – 59,29 millions d’euros (+2 places) © imago images / John Walton 13/19 7e place: EINTRACHT FRANCFORT – 60,45 millions d’euros (+/- 0 places) © imago images / Tim Goode 14/19 6ème place: TSG 1899 HOFFENHEIM – 63,14 millions d’euros (+2 places) © imago images / Ulrich Hufnagel 15/19 5ème place: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – 64,54 millions d’euros (+/- 0 places) © imago images / Roger Petzsche 16/19 4e place: RB LEIPZIG – 65,96 millions d’euros (+2 places) © imago images / Mike Egerton 17/19 3ème place: BAYER LEVERKUSEN – 67,47 millions d’euros (+/- 0 places) © imago images / Mike Egerton 18/19 2ème place: BORUSSIA DORTMUND – 69,37 millions d’euros (+/- 0 places) © imago images / Yannis Halas 19/19 1ère place: FC BAYERN MÜNCHEN – 70,64 millions d’euros (+/- 0 places)

Bruchhagen: « Mon pronostic s’est réalisé de manière beaucoup plus flagrante »

« Les clubs ont évidemment des intérêts différents. Il est légitime qu’ils se battent dur pour cela. Mais la tension doit être maintenue d’une manière ou d’une autre et pour le moment c’est trop clair », a-t-il déclaré. Son pronostic était « bien plus flagrant que je ne pouvais l’imaginer à l’époque. Je voyais toujours le 1. FC Kaiserslautern comme joueur promu ou champion du VfB Stuttgart. Ce n’est plus possible aujourd’hui », dit-il.

Bruchhagen, qui a été libéré du HSV peu de temps avant sa relégation en 2018, ne veut donner aucun conseil à ses successeurs à la table des négociations.

Mais le joueur de 72 ans ne résiste pas à un point contre Karl-Heinz Rummenigge. Bruchhagen décrit le fait que le patron du Bayern avait exclu quatre clubs de Bundesliga de sa réunion du G-15 à Francfort parce qu’ils avaient envoyé un document d’idée sur la future distribution de l’argent de la télévision à tous les clubs de la DFL par courrier électronique. C’est un peu « comme à la maternelle: vous n’êtes pas autorisé à jouer parce que vous avez les cheveux roux ou quelque chose comme ça », dit Bruchhagen.

Rummenigge avait accusé le VfB Stuttgart, le FC Augsburg, Arminia Bielefeld et Mayence 05, qui avaient signé ce document de position avec dix clubs de deuxième division, de « nous avoir lancé des gantelets ».

Ewald Lienen, l’ancien entraîneur de Bundesliga et directeur technique actuel du FC St.Pauli, avait l’approche de Rummenigge dans le podcast Le seizième décrit comme « pathétique » et « mise en accusation ». « Il est tout à fait normal que les autres aient une opinion différente, alors vous devez accepter cela. »

L’ancien directeur général de DFL, Andreas Rettig, avait également critiqué Rummenigge: «Si l’on sait que vous avez d’autres pensées que le FC Bayern ou des collègues, cela pourrait conduire à une future persona non grata et exclu de tout autre chose. Ensuite, nous pourrons bientôt fermer la boutique », a déclaré Rettig à Ciel et a accusé les Bavarois de doubles standards dans leurs arguments en raison des rapports de plans secrets pour une super ligue européenne.