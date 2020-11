Marvel’s Spider-Man: la scène post-crédits de Miles Morales expliquée

Bien qu’il ait rapporté que les signes vitaux d’Harry sont stables, Connors insiste sur le fait qu’il peut être dangereux de le laisser sortir prématurément. Mais Norman ne prendra pas non pour une réponse. « FAIS-LE SORTIR! MAINTENANT! » hurle-t-il, avant de se diriger vers Harry et de lui donner un regard paternel averti, légèrement dément.

La scène reprend un fil narratif du premier jeu, qui ne présente en fait qu’à peine Harry. Dans ce jeu, Peter et MJ croient qu’Harry est parti de son plein gré lors d’un grand voyage d’affaires en Europe. C’est MJ qui découvre finalement qu’Harry n’était pas du tout en voyage, du moins pas comme ils le pensaient.

Nous apprenons également que la mère de Harry, Emily, est décédée d’une maladie rare: la neurodégénérescence à déclenchement rapide. Quand Norman a découvert qu’Harry l’avait aussi, il s’est arrangé pour que son fils soit traité avec une concoction appelée GR-27. Il n’a pas été développé à temps pour sauver Emily, mais Norman a pu trouver un médecin pour l’administrer à Harry (son véritable «grand voyage»).

Malheureusement, les techniciens de laboratoire ont trouvé que le GR-27 était incroyablement dangereux, capable de déclencher une épidémie mondiale. Ils l’ont surnommé «le souffle du diable» et il a ensuite été utilisé comme arme de terreur biologique par Otto Octavius ​​à New York, conduisant finalement à la mort de la tante de Peter May et à la démission honteuse de Norman en tant que maire de New York, bien qu’il conserve son position à la tête d’Oscorp.

Avance rapide vers le Marvel’s Spider-Man: Miles Morales scène post-crédits, et il semble que Norman et Connors ont trouvé un moyen de ramener Harry du gouffre. Il s’agit probablement de la «formule gobeline» des bandes dessinées, qui donne au gobelin vert ses pouvoirs (MJ est également tombé sur un prototype de casque dans l’appartement de Norman, qui est presque destiné à finir sur la tête de Harry). Le tour de Harry’s Green Goblin a également été taquiné dans la scène post-crédits du premier jeu, alors qu’une substance noire dans la cuve de Harry s’accrochait à la main de Norman sur le verre. Il semble que dans l’inévitable Spider-Man de Marvel suite, nous allons avoir droit à une confrontation Shakesperean entre les meilleurs amis Harry / Green Goblin et Peter / Spider-Man qui entraînera sans aucun doute des pertes déchirantes si vous considérez qui les scénaristes étaient prêts à tuer dans le premier match …

