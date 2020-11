Comment terminer POTM Son SBC dans FIFA 21 Ultimate Team

in

EA Sports a ajouté une version de joueur du mois (POTM) de Heung Min Son de Tottenham Hotspur, classée 89 FIFA 21 aujourd’hui. Cet objet est disponible via le menu Squad-Building Challenge (SBC) dans FIFA 21 équipe ultime.

C’est la première carte spéciale de Son en FIFA 21 Équipe ultime. La superstar sud-coréenne a remporté le prix POTM de la Premier League d’octobre parce qu’il a marqué au moins un but dans chacun des matches de Tottenham: deux contre Manchester United et un contre West Ham United et Burnley. Ce SBC expirera le 13 décembre.

EA a amélioré toutes les statistiques de Son, y compris Passing (+4), Physique (+3), Allure (+2), Tir (+2) et Dribble (+3) lorsque vous comparez cette nouvelle carte aux 87 de Son. version or. Cette version POTM est presque une carte haut de gamme et devrait être efficace dans FIFA 21 Les cartes Meta de Ultimate Team jusqu’à ce que l’équipe de la saison (TOTS) soient publiées à la fin de la saison de football.

Ce SBC coûte environ 570 000 pièces FUT sur n’importe quelle console et est un peu cher sur PC (650 000 pièces FUT) pour le moment. La valeur de POTM Son est juste parce que cette carte a tout ce dont vous avez besoin chez un attaquant: rythme, tir, dribble, endurance, mouvements de compétences quatre étoiles et un pied faible cinq étoiles.

Si vous voulez terminer POTM Son SBC, vous devrez transformer quatre équipes. La première solution nécessite une équipe classée 85 avec 75 chimie minimum, au moins un inform et un joueur de Tottenham. La deuxième équipe doit être classée 86 avec 70 chimie minimum et au moins un joueur de la Premier League. La troisième solution doit être une équipe notée 87 avec 55 chimie minimum et un Inform. La dernière équipe doit être classée 88 avec 55 chimie minimum.

Si vous terminez le POTM Son SBC, vous devriez envisager d’utiliser le style de chimie du moteur car cela augmentera son rythme, son dribble, son positionnement et ses passes. Mais vous pouvez également opter pour un style de chimie de chasseur si vous voulez plus de rythme et de tir qu’autre chose. Vous pouvez associer POTM Son à d’autres grands attaquants tels que les briseurs de règles Harry Kane de Tottenham.

Voici la solution la moins chère pour compléter POTM Son SBC en ce moment, selon FUTBIN, un site Web spécialisé dans FIFA contenu.

Éperons

GK: Wojciech Szczęsny 87-noté (Piemonte Calcio)

Wojciech Szczęsny 87-noté (Piemonte Calcio) KG: Diego Godín classé 85 (Cagliari)

Diego Godín classé 85 (Cagliari) CB: Milan Škriniar classé 85 (International)

Milan Škriniar classé 85 (International) CB: Stefan de Vrij noté 84 (Internazionale)

Stefan de Vrij noté 84 (Internazionale) RB: Fernando Pacheco noté 84 (Alaves)

Fernando Pacheco noté 84 (Alaves) CDM: Marcelo Brozovic Classé 84 (International)

Marcelo Brozovic Classé 84 (International) CDM: Dele Alli classé 83 (Tottenham Hotspur)

Dele Alli classé 83 (Tottenham Hotspur) LM: Lorenzo Insigne classé 85 (Naples)

Lorenzo Insigne classé 85 (Naples) RM: Achraf Hakimi 83 (international)

Achraf Hakimi 83 (international) CAME: Christian Eriksen 85 (international)

Christian Eriksen 85 (international) ST: Romelu Lukaku classé 85 (international)

première ligue

GK: Samir Handanovič 88 (International)

Samir Handanovič 88 (International) KG: Salvatore Sirigu noté 84 (Turin)

Salvatore Sirigu noté 84 (Turin) CB: Diego Godín classé 85 (Cagliari)

Diego Godín classé 85 (Cagliari) CB: Milan Škriniar classé 85 (International)

Milan Škriniar classé 85 (International) RB: Ricardo Pereira classé 85 (Leicester City)

Ricardo Pereira classé 85 (Leicester City) CDM: Gianluigi Donnarumma 85-noté (Milan)

Gianluigi Donnarumma 85-noté (Milan) LM: Lorenzo Insigne classé 85 (Naples)

Lorenzo Insigne classé 85 (Naples) CM: Sergej Milinkovic-Savic classé 85 (Lazio)

Sergej Milinkovic-Savic classé 85 (Lazio) CM: Pizzi noté 84 (Benfica)

Pizzi noté 84 (Benfica) RM: Bernardo Silva 87-noté (Manchester City)

Bernardo Silva 87-noté (Manchester City) ST: Ciro Immobile 87-évalué (Lazio)

Formulaire supérieur

GK: Samir Handanovič 88 (International)

Samir Handanovič 88 (International) KG: Paulo Dybala classé 88 (football piémontais)

Paulo Dybala classé 88 (football piémontais) CB: Diego Godín classé 85 (Cagliari)

Diego Godín classé 85 (Cagliari) CB: Stefan de Vrij noté 84 (Internazionale)

Stefan de Vrij noté 84 (Internazionale) RB: Łukasz Fabiański noté 84 (West Ham United)

Łukasz Fabiański noté 84 (West Ham United) CDM: Arthur Melo classé 84 (football piémontais)

Arthur Melo classé 84 (football piémontais) CM: Christian Eriksen 85 (international)

Christian Eriksen 85 (international) CM: Joshua Kimmich noté 88 (Bayern Munich)

Joshua Kimmich noté 88 (Bayern Munich) LW: Ciro Immobile 87-évalué (Lazio)

Ciro Immobile 87-évalué (Lazio) RW: Manuel Neuer noté 89 (Bayern Munich)

Manuel Neuer noté 89 (Bayern Munich) ST: Romelu Lukaku classé 85 (international)

Escouade notée 88

GK: Jan Oblak classé 91 (Atlético Madrid)

Jan Oblak classé 91 (Atlético Madrid) KG: José Luis Gayà: 83 (Valence)

José Luis Gayà: 83 (Valence) CB: Classé Koke 85 (Atlético Madrid)

Classé Koke 85 (Atlético Madrid) CB: Marc-André ter Stegen noté 90 (Barcelone)

Marc-André ter Stegen noté 90 (Barcelone) RB: Samir Handanovič 88 (International)

Samir Handanovič 88 (International) CDM: Casemiro noté 89 (Real Madrid)

Casemiro noté 89 (Real Madrid) CDM: Miralem Pjanic classé 85 (Barcelone)

Miralem Pjanic classé 85 (Barcelone) CAME: Luka Modric noté 87 (Real Madrid)

Luka Modric noté 87 (Real Madrid) CAME: André Onana noté 84 (Ajax)

André Onana noté 84 (Ajax) ST: Karim Benzema noté 89 (Real Madrid)

Karim Benzema noté 89 (Real Madrid) ST: Dusan Tadic classé 83 (Ajax)

