Harry Kane peut éclipser le record de buts de Rooney pour l’Angleterre: Gareth Southgate – Football

Le capitaine anglais Harry Kane n’est peut-être pas trop concentré sur les records individuels, mais le manager Gareth Southgate a soutenu l’attaquant pour surpasser Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de tous les temps. Kane, 27 ans, a marqué 32 buts pour l’Angleterre depuis ses débuts en 2015 et est en passe de dépasser Rooney, qui a pris sa retraite du service international avec 53 buts.

Kane peut ajouter à son bilan lors de sa 50e apparition pour l’Angleterre lors de sa visite en Belgique dans la Ligue des Nations plus tard dimanche.

« En termes de ce qui est possible, le record de buts est intéressant car son taux de frappe pour nous est phénoménal et il a le temps de son côté pour chasser le record de Rooney, ce qui serait un exploit remarquable », a déclaré Southgate aux journalistes samedi.

«Je sais de son point de vue, bien que l’accomplissement personnel soit quelque chose vers quoi il est conduit, c’est l’accomplissement d’équipe. Il est tellement concentré sur le succès de l’équipe et il voudrait revenir sur les prochaines années à la réussite de l’équipe.

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a déclaré qu’il n’était pas surpris par la montée en puissance de l’attaquant de Tottenham Hotspur.

« Je pense que c’est un attaquant complet, mais c’est une merveilleuse histoire de voir un jeune joueur se développer – être prêté, vivre des expériences différentes dans différents clubs et devenir ce joueur emblématique des Spurs, pour l’Angleterre », a déclaré Martinez.

«Il est devenu l’un des numéros neuf les plus cliniques du football mondial, et vous avez un homme de cible très moderne à Kane – quelqu’un qui peut aider et jouer et qui a d’excellentes statistiques de finition.

«Il a le potentiel pour atteindre et je dirais que le record de Rooney est assez clair, et c’est une statistique impressionnante, mais Kane est en mesure de l’atteindre.

