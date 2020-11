Kena: Bridge of Spirits reporté à 2021 (mise à jour)

Il fallait s’attendre à ce que tous les développeurs ne puissent pas conserver leurs plans de sortie pour la PS5. Il en est ainsi aujourd’hui Kena: Pont des esprits par Ember Lab.

Dans une explication le développeur écrit que l’équipe a été submergée et émerveillée par la réponse positive et le soutien de Kena: Pont des esprits c’est ce qui inspirerait carrément l’équipe. Cependant, cette année a également apporté de nombreux défis, et travailler depuis les bureaux à domicile signifie que le développement progresse plus lentement que prévu. Par conséquent, la difficile décision a été prise de ne pas publier Kena: Pont des esprits au premier trimestre 2021.

Il dit également que cette décision n’a pas été prise à la légère, mais on pense qu’elle est meilleure pour le jeu et le bien-être de l’équipe. Le temps supplémentaire sera désormais utilisé pour donner au jeu l’éclat qu’il mérite et pour offrir une expérience qui correspond à votre propre vision et aux attentes des fans.

Plus de détails sur Kena: Pont des esprits suivre dans les mois à venir.

Mise à jour: Selon le site officiel PlayStation, le titre n’apparaîtra qu’au 4ème trimestre 2021, ce qui constituerait un report important.