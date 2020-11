FC Bayern Munich, nouvelles et rumeurs: « Grand honneur »

Manuel Neuer du FC Bayern Munich a établi un record séculaire pour Sepp Maier lorsque la DFB a battu l’Ukraine, ce qui signifie beaucoup pour le joueur de 34 ans. Un autre joueur du FCB à Leon Goretzka a reçu les éloges de l’entraîneur national Joachim Löw. Ici vous pouvez trouver des nouvelles et des rumeurs sur le FC Bayern.

FC Bayern: Manuel Neuer égalise le record de Sepp Maier

Manuel Neuer a disputé son 95e match international contre l’Ukraine samedi soir – à égalité avec la légende du Bayern Sepp Maier, l’ancien gardien record de la DFB. « C’est un grand honneur d’être à la hauteur d’une telle légende », a déclaré Neuer après la victoire 3-1 en Ligue des Nations (cliquez ici pour les faits saillants).

Neuer a déclaré que Maier était un bon ami pour lui et que cela comptait beaucoup pour lui. Un match sans but n’a pas été accordé au joueur de 34 ans. Le natif de Gelsenkirchen était impuissant lorsque Roman Yaremchuk a tiré fort à la 12e minute. Plus tard, cependant, Neuer a eu de la chance à plusieurs reprises et l’Ukraine a frappé le poteau à trois reprises.

Mardi, Neuer peut devenir l’unique détenteur du record lorsque l’équipe DFB rendra visite aux Espagnols à l’issue de la phase de groupes à Séville. Après Neuer et Maier, Oliver Kahn (86 internationaux), Toni Schumacher (76) et Jens Lehmann (61) étaient le plus souvent dans le but allemand.

Les plus jeunes buteurs de Bundesliga de la FCB: Musiala les laisse tous derrière © getty / imago / kolbert-press 1/22 Jamal Musiala est entré dans l’histoire lors du match d’ouverture du Bayern en Bundesliga: avec sa victoire 8-0 contre Schalke 04, il est devenu le plus jeune buteur du Bayern en Bundesliga. Spox affiche le classement en un coup d’œil. 2/22 21e place: Paul Breitner le 15 mai 1971 contre le 1. FC Köln (19 ans, 8 mois, 10 jours). 3/22 20e place: Alexander Zickler le 9 octobre 1993 contre le 1. FC Köln (19 ans, 7 mois, 11 jours). 4/22 19e place: Erhan Önal le 7 avril 1977 contre le 1. FC Kaiserslautern (19 ans, 7 mois, 4 jours). 5/22 18e place: Michael Rummenigge le 31 août 1983 contre Kickers Offenbach (19 ans, 6 mois, 28 jours). 22/06 17e place: David Alaba le 23 octobre 2011 contre Hanovre 96 (19 ans, 3 mois, 29 jours). 7/22 16e place: Hans Rigotti le 10 septembre 1966 contre Karlsruher SC (19 ans, 3 mois, 26 jours). 8/22 15e place: Christian Ziege le 17 mai 1991 contre le Borussia Dortmund (19 ans, 3 mois, 16 jours). 22/09 14e place: Emre Can contre le SC Freiburg le 27 avril 2013 (19 ans, 3 mois, 15 jours). 22/10 Rang 13: Kingsley Coman le 19 septembre 2015 contre Darmstadt 98 (19 ans, 3 mois, 6 jours). 11/22 12e place: Günther Michl contre Eintracht Francfort le 27 août 1969 (19 ans, 2 mois, 28 jours). 12/22 11e place: Ludwig Kögl le 21 mai 1985 contre Karlsruher SC (19 ans, 2 mois, 14 jours). 13/22 10e place: Harald Cerny le 31 octobre 1992 contre le VfB Stuttgart (19 ans, 1 mois, 18 jours). 14/22 9e place: Bastian Schweinsteiger le 13 septembre 2003 face au VfL Wolfsburg (19 ans, 1 mois, 12 jours). 15/22 8e place: Bernd Dürnberger le 4 octobre 1972 contre Wuppertaler SV (19 ans, 17 jours). 16/22 7e place: Reinhold Mathy le 11 avril 1981 contre MSV Duisburg (18 ans, 11 mois, 30 jours). 17/22 6e place: Karl-Heinz Rummenigge le 14 septembre 1974 contre le 1. FC Köln (18 ans, 11 mois, 20 jours). 18/22 5e place: Uli Hoeneß le 28 novembre 1970 contre Eintracht Braunschweig (18 ans, 10 mois, 23 jours). 19/22 4e place: Joshua Zirkzee le 18 décembre 2019 contre le SC Freiburg (18 ans, 6 mois, 26 jours). 20/22 3ème place: Alphonso Davies le 17 mars 2019 contre 1. FSV Mainz 05 (18 ans, 4 mois, 15 jours). 21/22 2ème place: Roque Santa Cruz le 28 août 1999 face au SpVgg Unterhaching (18 ans, 12 jours). 22/22 1ère place: Jamal Musiala le 18 septembre 2020 contre Schalke 04 (17 ans, 6 mois, 23 jours).

FC Bayern: le sélectionneur national Löw fait l’éloge de Leon Goretzka

Leon Goretzka a reçu les éloges de l’entraîneur national Joachim Loew après la seule victoire 3-1 moyennement convaincante de l’Allemagne contre l’Ukraine.

« C’était un grand match de Leon Goretzka, il était un de nos atouts extrêmes et a tracé de nombreux chemins », a déclaré Löw. « Leon a fait avancer le match et a soutenu les attaquants. Il était présent tout au long du match. Leon est en très, très bonne forme pour le moment. Je suis heureux qu’il soit en bonne santé depuis plus longtemps, vous pouvez dire la puissance et la force en lui. . «

Lors de son 28e match international, le joueur du Bayern a marqué deux buts. Lorsque Leroy Sane a égalisé, le joueur de 25 ans a trouvé son coéquipier du Bayern avec une belle passe dans l’interface, et lorsque Timo Werner a marqué 2-1, le centre de Goretzka était parfait. Goretzka n’avait jamais réussi auparavant deux passes décisives en un match pour la DFB.

FC Bayern Munich: programme après la trêve internationale