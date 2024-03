Fibre optique : cette box internet est à -50%… mais uniquement pour quelques jours encore

Malgré ses avantages, l'offre de Sosh ne vient pas sans concessions. Avec un débit de 300 Mb/s tant en téléchargement qu'en envoi, elle peut sembler inférieure comparée aux 1 Gb/s de la Freebox Révolution ou aux 400 Mb/s de la Bbox fit. De plus, contrairement à d'autres fournisseurs comme RED by SFR, Sosh ne propose pas d'option pour booster ce débit.

Services Inclus dans l'Offre Sosh

En dehors de la connectivité internet, l'offre de Sosh inclut des services complémentaires comme le modem-routeur Wi-Fi Livebox 5, la téléphonie fixe vers de nombreuses destinations et l'accès à la TV sur divers appareils via l'application TV d'Orange. Pour ceux désirant la télévision sur leur écran de salon, une option TV est disponible à 5€ par mois, incluant un décodeur 4K et l'accès aux bouquets TV d'Orange et autres services de streaming.

Assistance Clientèle : Un Point à Considérer

Un des inconvénients de l'offre Sosh est son service client, accessible uniquement en ligne. Ce format peut ne pas convenir à tous, surtout en cas de problèmes techniques nécessitant une assistance rapide. Cela contraste avec les services plus traditionnels d'autres opérateurs qui proposent une assistance téléphonique.

Comment Profiter de l'Offre ?

Si cette offre vous intéresse, agissez rapidement : la promotion est valable jusqu'au 04/04. Avant de vous engager, assurez-vous que la fibre d'Orange est disponible dans votre secteur. La vérification est simple et rapide via le site de Sosh ou d'Orange.

Pour qui cette Offre est-elle Idéale ?

Cette offre s'adresse avant tout aux consommateurs à la recherche d'un abonnement fibre économique sans sacrifier la qualité et le service. Elle convient particulièrement bien aux étudiants, aux jeunes professionnels ou à toute personne souhaitant minimiser ses dépenses mensuelles sans engagement de longue durée. Pour ceux qui n'ont pas de besoins extrêmes en termes de débit internet et qui sont satisfaits d'un service client en ligne, la boîte Sosh offre un excellent rapport qualité-prix.