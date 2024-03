Abonnés Free mobile : Voilà encore des services gratuits en cascade en plus pour vous

Chez free, la dynamique d'innovation et d'amélioration de l'expérience client ne faiblit pas.

Dernièrement, la société a annoncé des évolutions majeures concernant les conditions de roaming et de tarification pour les abonnés de la Série Free. Ces changements, effectifs à partir du 19 avril 2024, apportent des avantages significatifs, notamment l'ajout de Monaco à la liste des destinations européennes.

Monaco intègre la zone Europe de la Série Free

Une des avancées les plus notables pour les abonnés de la Série Free est l'inclusion de Monaco dans la zone Europe. Cette évolution permet aux utilisateurs de profiter de leur forfait mobile comme s'ils étaient en France métropolitaine ou dans n'importe quel autre pays européen, sans frais supplémentaires. Concrètement, cela signifie :

Utilisation de l'enveloppe internet 4G à Monaco sans surcoût

Appels, SMS, et MMS illimités entre Monaco, la France, et les autres pays de l'Europe et des DOM

Cette extension est une aubaine pour les voyageurs fréquents et les résidents monégasques, optimisant leur connectivité sans contraintes financières supplémentaires.

Nouvelle tarification pour les SMS+

Les SMS+, utilisés pour souscrire à des services spécifiques via des numéros commençant par 9XXXX, connaissent également une révision tarifaire. Dès le 19 avril 2024, le plafond des transactions passera de 10€ à 20€. Cette modification apporte plus de souplesse aux abonnés, leur permettant d'accéder à un éventail plus large de services par le biais de leurs messages textes.

Transition vers le Forfait Free 5G

Les utilisateurs envisageant de passer au Forfait Free 5G après un an d'abonnement à la Série Free seront ravis d'apprendre qu'ils bénéficieront d'avantages étendus. En plus de l'accès aux 100 destinations déjà incluses, six nouveaux pays viennent enrichir l'offre :

Bolivie

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

Cet élargissement à six nouvelles destinations internationales, incluses sans frais supplémentaires dans le quota mensuel de 35 Go en 4G à l'étranger, marque un pas de plus vers une couverture globale plus complète.

Tarifs et Conditions

Malgré ces améliorations, le prix de l'abonnement à la Série Free reste inchangé, avec un modèle tarifaire flexible et sans engagement. Les utilisateurs peuvent donc profiter de ces nouveautés tout en conservant la liberté de modifier ou résilier leur contrat à leur convenance.

Impact pour les utilisateurs

Pour les abonnés de la Série Free, ces changements représentent une amélioration notable de leur expérience mobile, que ce soit pour des raisons professionnelles, touristiques ou pour le contact quotidien avec leurs proches. Les modifications apportées par Free visent à fournir une plus grande liberté et à réduire les contraintes liées aux communications internationales.

