Pokémon Go : Découvrez tous les détails et récompenses de la nouvelle étude spéciale « un monde 100% team Rocket »

Dans l’univers de Pokémon GO, une nouvelle quête passionnante attend les dresseurs : l’étude spéciale « Un monde 100% Rocket ».

Cette série de missions est axée sur la confrontation contre la Team GO Rocket et offre l’opportunité de capturer un Pokémon légendaire obscur. C’est une chance unique pour les joueurs d’affiner leurs compétences de combat tout en ajoutant des créatures rares à leur collection.

Détails de l’Étude Spéciale

L’étude « Un monde 100% Rocket » se compose de cinq étapes, chacune avec ses propres défis et récompenses. Pour participer, les joueurs doivent avoir complété une étude antérieure liée à la Team GO Rocket. Un aspect notable de cette étude est l’absence de limite de temps, permettant aux dresseurs de progresser à leur propre rythme.

Étape Objectifs Récompenses 1/5 Attrape 15 Pokémon, Purifie 2 Pokémon obscurs, Bats 3 sbires de la Team GO Rocket 1 500 PX, Rencontre avec Capumain 2/5 Attrape 20 Pokémon, Purifie 5 Pokémon obscurs, Bats 6 sbires de la Team GO Rocket 2 000 PX, Rencontre avec Feuforêve 3/5 Bats les chefs de la Team GO Rocket (Arlo, Cliff, Sierra) 2 500 PX, Super Radar Rocket 4/5 Trouve et bats le boss de la Team GO Rocket 3 000 PX, Rencontre avec Cradopaud 5/5 Récupère tes récompenses 6 000 PX, 2 x Baie Nanana Argentée

Stratégies pour la Victoire

L’étape la plus cruciale est sans doute le combat contre les chefs de la Team GO Rocket et le boss Giovanni. Les joueurs sont invités à se préparer minutieusement, en choisissant avec soin leurs Pokémon pour les combats. L’utilisation des éléments mystérieux reçus en récompense augmentera leurs chances de succès.

Récompenses à la Clé

Outre l’expérience accumulée, les joueurs peuvent se réjouir de rencontrer des Pokémon comme Capumain et Feuforêve. La véritable cerise sur le gâteau est cependant la possibilité de capturer un Pokémon légendaire obscur détenu par Giovanni, ajoutant ainsi une précieuse pièce à leur collection.

L’Attrait des Récompenses Additionnelles

Les dresseurs ont également la chance de trouver et de capturer des Pokémon chromatiques, augmentant l’attrait de cette étude spéciale. En parallèle, les récompenses en baies et en potions soutiennent les joueurs dans leur quête, leur permettant de rester prêts pour les combats à venir.

Importance de la Préparation

Pour réussir, il est essentiel que les joueurs planifient leur approche, en affinant leurs équipes et en stockant les ressources nécessaires. L’étude offre une occasion exceptionnelle de plonger profondément dans l’univers des combats Pokémon, tout en mettant à l’épreuve leur stratégie et leur persévérance.

Cet article explore l’aventure proposée par l’étude spéciale « Un monde 100% Rocket » dans Pokémon GO. À travers les cinq étapes détaillées, les joueurs sont invités à se mesurer à la Team GO Rocket, à purifier des Pokémon et à combattre des chefs pour des récompenses attrayantes. L’absence de limite de temps permet une progression à son rythme, offrant une expérience de jeu enrichissante et accessible à tous.