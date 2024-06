Un retour épique à la Terre du Milieu : ce personnage légendaire du Seigneur des Anneaux pourrait-il revenir ?

Orlando Bloom souhaite reprendre son rôle de Legolas dans le nouveau film du Seigneur des Anneaux

Orlando Bloom exprime son désir de revêtir à nouveau la cape de Legolas pour le prochain film du Seigneur des Anneaux, « The Hunt for Gollum ».

Orlando Bloom prêt pour un retour à la Terre du Milieu

En 2026, nous verrons le « Retour du Roi », en quelque sorte, alors qu’Andy Serkis et Peter Jackson présenteront un nouveau film du Seigneur des Anneaux intitulé « The Hunt for Gollum ». Orlando Bloom, l’acteur anglais célèbre pour son rôle de Legolas dans la trilogie originale, est impatient de retourner en Terre du Milieu.

Une annonce faite à la Superhero Comic Con

Bloom a révélé son intérêt pour reprendre son rôle iconique lors de la Superhero Comic Con 2024 à San Antonio, au Texas. Un utilisateur de la plateforme sociale X, Agents of Fandom, a partagé les commentaires de Bloom, qui ont été prononcés lors d’un panel animé par Angélique Roché. « J’avais seulement 20 ans lorsque je suis parti en Nouvelle-Zélande pour le Seigneur des Anneaux, » a dit Bloom. « J’ai eu 21 ans quelques mois après le début du tournage et…incarner un elfe est vraiment amusant. »

D’autres projets en cours pour Bloom

En plus du Seigneur des Anneaux, Bloom a également parlé de sa nouvelle série documentaire sur Peacock de NBC, « Orlando Bloom: To the Edge », où l’acteur se lance dans des cascades à couper le souffle. Il a aussi ouvert son cœur sur ses décennies de travail pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui fournit une aide humanitaire et développementale aux enfants du monde entier. Bloom est impliqué avec cette organisation humanitaire depuis 2007.

Andy Serkis aux commandes du nouveau film

Une décennie après « Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées » de 2014, Warner Bros. Discovery est prêt à retourner en Terre du Milieu avec Jackson, le cinéaste néo-zélandais qui a rendu tout cela possible. Bien que Serkis soit le réalisateur de « Lord of the Rings: The Hunt for Gollum », Jackson produit le film avec Fran Walsh et Philippa Boyens. Serkis, qui a interprété Gollum dans la trilogie originale de Jackson, reprendra son rôle pour ce nouveau spin-off. Auparavant, Serkis a dirigé « Venom: Let There Be Carnage », « Mowgli: Legend of the Jungle » et « Breathe ».

Un aperçu des nouveaux projets du Seigneur des Anneaux

« The Hunt for Gollum » n’est qu’un des nombreux nouveaux projets du Seigneur des Anneaux que WBD développe. Un film d’animation du Seigneur des Anneaux, « The War of Rohirrim », sortira en salles le 13 décembre 2024. La trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit sont disponibles en streaming sur Max. La série de Prime Video « The Lord of the Rings: The Rings of Power » reviendra pour une deuxième saison.

Cet article explore le désir d'Orlando Bloom de reprendre son rôle de Legolas dans le prochain film « The Hunt for Gollum ».

