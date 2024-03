Pokémon Go : Tous les codes actifs du 25 mars 2024

Les Codes Promo de Pokémon GO : Un bonus sans Effort pour mars 2024.

Pokémon GO continue de passionner des millions de joueurs à travers le monde, et avec l'arrivée des nouveaux codes promotionnels, l'aventure devient encore plus captivante. Découvrons ensemble comment ces petites séquences de lettres et de chiffres peuvent enrichir votre expérience de jeu sans effort supplémentaire.

Comment Utiliser les Codes Promo

Pour ceux qui l'ignorent encore, les codes promo dans Pokémon GO ne se saisissent pas directement dans l'application. Les joueurs doivent utiliser un navigateur web comme Safari, google Chrome ou Firefox. Voici les étapes simples pour activer un code et récupérer vos articles gratuits :

Rendez-vous sur la page d'Offre de Rédemption du Web Store de Pokémon GO. Connectez-vous à votre compte en utilisant la même méthode que celle employée pour votre compte Pokémon GO. Entrez le code promotionnel et appuyez sur ‘Appliquer'. Lancez l'application Pokémon GO et vérifiez la réception d'un message de confirmation.

Il est important de noter que si l'application était ouverte en arrière-plan, il pourrait être nécessaire de la fermer entièrement et de la relancer pour que les articles apparaissent.

Les Codes Actifs en Mars 2024

Pour ce mois de mars 2024, plusieurs codes sont disponibles et permettent d'obtenir des récompenses exclusives. En suivant la méthode décrite précédemment, vous pouvez utiliser les codes pour enrichir votre inventaire de chasseur de Pokémon.

Les codes promo actifs pour Pokémon GO et leurs récompenses sont énumérés ci-dessous :

Code Récompense CAPTAINPIKACHU Active une Rencontre FENDIxFRGMTxPOKEMON Hoodie Avatar FENDIxFRGMTxPOKEMON XZU46EAHWPKLK 10 Super Ball & 5 Potions 0HY0UF0UNDM3 Rencontre Rotom

Avantages Pokémon GO pour les Membres Amazon Prime

Si vous êtes membre Amazon Prime, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, vous pouvez bénéficier chaque mois de récompenses gratuites dans Pokémon GO. Suivez ces étapes pour réclamer vos récompenses Pokémon GO Amazon Prime :

Allez sur la page Pokémon GO de gaming.amazon.com. Cliquez sur ‘Obtenir du contenu en jeu' et connectez-vous à votre compte Amazon Prime. Copiez le code et échangez-le via le portail de rédemption d'offre de Pokémon GO.

Les codes promotionnels de Pokémon GO représentent une belle opportunité pour les joueurs de compléter leur équipement sans débourser un centime. Que vous soyez un chasseur novice ou un vétéran de Pokémon GO, ces codes sont une manière simple d'enrichir votre expérience de jeu.