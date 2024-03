Shogun : Qui est le véritable personnage historique qui a inspiré John Blackthorne dans la série (SPOIL) ?

William Adams et John Blackthorne : Deux destins croisés entre réalité et fiction.

L'histoire de William Adams, ce navigateur anglais échoué au Japon et devenu samouraï, semble tout droit sortie d'un roman d'aventures. Elle trouve un écho fascinant dans le personnage de John Blackthorne de la célèbre série « Shogun ». Tous deux, bien que l'un soit ancré dans l'histoire et l'autre dans la fiction, partagent un destin similaire : celui de l'occidental plongé au cœur du Japon féodal, confronté à ses coutumes, ses conflits et ses traditions. Cette introduction vise à dévoiler la vie extraordinaire de William Adams, en traçant les parallèles avec son alter ego fictif, tout en explorant les voies inattendues que peut emprunter la vie d'un homme lorsque le destin le transporte bien au-delà de son horizon connu.

Genèse d'un aventurier des mers

William Adams, né le 24 septembre 1564 à Gillingham, dans le Kent, a très tôt été initié aux mystères de la mer. Devenu orphelin à l'âge de douze ans, il entame un long apprentissage qui le mènera des chantiers navals de Limehouse à la grande Royal Navy. Compagnon de route de Sir Francis Drake, Adams s'aventure sur les flots tumultueux, de l'Arctique aux confins de l'Extrême-Orient.

Le grand périple vers l'Extrême-Orient

Adams rejoint la compagnie maritime hollandaise Rotterdamse Compagnie, désireux de s'engager dans le lucratif commerce des épices. Ainsi débute en 1598 son périple vers l'Asie. Parti de Rotterdam, il se retrouve à la tête du Hoop, naviguant vers des horizons inconnus, marqués par les dangers, les tempêtes et les confrontations.

De la traversée à la légende

La route empruntée est périlleuse. De l'Afrique à l'Amérique du Sud, des tempêtes dévastatrices aux combats contre les indigènes, Adams et son équipage affrontent mille tourments. C'est un voyage de survie, ponctué de trahisons, de maladies, et de la mort du commandant de la flotte. Les navires se dispersent; le Liefde, désormais commandé par Adams, franchit seul le redouté détroit de Magellan.

L'arrivée au Japon et la transformation

Après avoir bravé les éléments et les revers de fortune, le Liefde, navire battant désormais pavillon d'Adams, échoue sur les côtes du Japon en 1600. Accueilli avec méfiance, retenu puis interrogé, Adams gagne la confiance du puissant Ieyasu Tokugawa. De cet échange naît une relation exceptionnelle qui transformera le marin anglais en un dignitaire respecté du Japon féodal.

Un samouraï pas comme les autres

Adams se voit octroyer terres, privilèges et le titre de samouraï. Il épouse Oyuki, noue des alliances stratégiques et devient un acteur clé dans les interactions commerciales entre le Japon, l'Angleterre et les Pays-Bas. Son influence et ses conseils sont particulièrement prisés par le shogun, qui voit en lui un atout précieux. Il passe les décennies suivantes à tenter, en vain, de développer sa propre entreprise commerciale en Extrême-Orient.

Fin et héritage d'un homme entre deux mondes

À sa mort en 1620, Adams laisse derrière lui une famille et un héritage complexe. À travers ses enfants, ses accomplissements et les villes jumelées de Gillingham et d'Itō, son histoire perdure, symbole d'une rencontre entre deux mondes. Son histoire, tout comme celle de John Blackthorne, est un rappel puissant de la richesse que l'échange culturel peut apporter, et des chemins surprenants que la vie peut emprunter.

Cet article met en lumière la vie incroyable de William Adams et la manière dont elle trouve un écho dans le personnage fictif de John Blackthorne. Tout comme la série « Shogun » a captivé des millions de téléspectateurs, l'histoire réelle d'Adams rappelle que la vérité dépasse souvent la fiction. Son parcours de l'Angleterre au Japon, ses triomphes et ses défis, constituent un chapitre fascinant de l'histoire mondiale, illustrant la capacité humaine à s'adapter et à influencer des mondes auparavant inimaginables.