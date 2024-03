Zelda Tears of the Kingdom : cet objet de collection va bientôt valoir une fortune, dépêchez vous

Zelda Tears of the Kingdom : un nouvel incontournable pour les collectionneurs.

La fièvre autour de « Zelda Tears of the Kingdom » ne semble pas près de s'apaiser. Depuis le lancement retentissant de ce jeu, le phénomène a transcendé le cadre du simple divertissement pour devenir un véritable culte. Avec l'annonce de la sortie d'une figurine dédiée, les collectionneurs et les aficionados de la saga se trouvent face à une opportunité en or de compléter leur assortiment de précieux objets de collection.

Un succès planétaire qui perdure

Rappelons le succès fulgurant de « Zelda Tears of the Kingdom », considéré comme la digne suite de « Breath of the Wild ». Ce dernier a marqué les esprits en France avec près d'un million d'exemplaires écoulés en quelques mois seulement. À l'échelle mondiale, le jeu a franchi la barre des 20 millions d'unités vendues, une performance impressionnante qui témoigne de l'engouement général pour l'univers Zelda.

La figurine tant attendue

La Good Smile Company, réputée pour la qualité de ses produits, a annoncé la sortie d'une figurine Link Figma de « Zelda Tears of the Kingdom ». Prévue pour 2025, elle promet d'être un objet de collection d'exception grâce à un niveau de détail sans précédent. Les fans pourront choisir entre la version standard et une Edition Spéciale DX, offrant différentes expressions faciales et accessoires emblématiques du jeu.

Détails et accessoires

L'attention portée aux détails de la figurine est à souligner. Link sera équipé de multiples accessoires tels que la cagoule, le bouclier Hylien et la fusée Zonai, permettant de recréer diverses scènes du jeu. La possibilité de le mettre en scène en train de sortir du sol ou de planer ajoute une dimension interactive et ludique pour les collectionneurs.

From "The Legend of Zelda™: Tears of the Kingdom" comes a figma of Link! The figma comes with multiple face plates and plenty of optional parts for a wide variety of poses! Preorders open now! Preorders: https://t.co/dD0F1rBqhL#TheLegendOfZelda #TearsOfTheKingdom #goodsmile pic.twitter.com/lQc0A79Fbw — GoodSmile_US (@GoodSmile_US) March 19, 2024

Expansion de la collection

La Good Smile Company ne s'arrête pas là et prévoit d'enrichir cette série avec des figurines de Zelda et de Ganondorf. Bien que la figurine de Zelda n'ait été présentée qu'à travers un artwork, l'enthousiasme des fans ne faiblit pas. Ganondorf, quant à lui, a déjà été aperçu dans une version préliminaire, suscitant curiosité et impatience.

Modalités d'acquisition

Les précommandes de cette pièce de collection sont d'ores et déjà ouvertes, bien que les collectionneurs français devront patienter ou s'acquitter de frais de port supplémentaires pour la commander directement auprès du fabricant. La disponibilité chez les revendeurs locaux reste pour l'instant incertaine.

Patience et anticipation

Les admirateurs de la saga doivent faire preuve de patience avant de pouvoir s'emparer de cette figurine. Néanmoins, l'attente semble valoir la peine, compte tenu de la qualité et de l'authenticité promises par cette nouvelle addition à la gamme.

Cet article explore l'excitation entourant la sortie prochaine de la figurine Link Figma de « Zelda Tears of the Kingdom ». Entre succès continu du jeu, détails minutieux de la figurine et expansion prévue de la collection, les fans ont de quoi se réjouir. Malgré l'attente nécessaire avant de pouvoir ajouter cet objet de collection à leur arsenal, l'anticipation ne fait qu'accroître l'intérêt pour ces produits dérivés, consolidant ainsi la place de la franchise Zelda dans le cœur des joueurs et des collectionneurs.