Yasuke: le premier samouraï africain qui était un garde du corps shogun

Les gens | 29 novembre 2020

Un homme noir aux prises avec des Japonais vers 1605. Il s’agit d’une œuvre d’art possible représentant Yasuke, mais non confirmée. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Yasuke était plus qu’un Série Netflix: Il était un esclave africain qui a voyagé au Japon au 17ème siècle, est devenu un samouraï et a servi de garde du corps d’élite pour un shogun. Comment un homme sortir de l’esclavage à une position aussi vantée, en particulier dans le Japon féodal?

La première vie de Yasuke

Les enregistrements d’il y a 500 ans sont assez irréguliers, voire inexistants, donc nous ne connaissons pas l’année exacte de la naissance de Yasuke. En fait, nous ne savons même pas avec certitude dans quel pays il est né, mais les historiens pensent que l’imposant guerrier 6’2 est peut-être originaire du Mozambique, du Nigeria ou de l’Éthiopie. À un moment donné au cours des premières décennies de sa vie, Yasuke a probablement été capturé et réduit en esclavage par un Italien Prêtre jésuite nommé Alessandro Valignano, mais certains historiens pensent que Yasuke était Valignano domestique payé, plutôt garde du corps. En 1579, Valignano rejoignit un groupe de missionnaires partant pour une tournée d’inspection au Japon, et Yasuke obtint son première introduction dans le pays où il deviendrait une légende.

Portrait d’Oda Nobunaga, fin du 16e siècle. (Kanō Sōshū / Wikimedia Commons)

Le démon gardien

La plupart des gens au Japon n’avaient jamais vu une personne d’origine africaine auparavant, alors quand Yasuke est arrivé dans le pays, ceux qui l’ont regardé ont cru qu’il était l’incarnation vivante de Diakokuten, une divinité représentée comme un démon gardien à la peau brun foncé. Lorsqu’il a été présenté à Oda Nobunago, Le plus puissant chef de guerre et shogun du Japon, Oda croyait rencontrer le démon gardien en personne. Il essaya de frotter la couleur de la peau de Yasuke, pensant que ce devait être de la peinture, mais après que Yasuke se soit avéré être un humain honnête envers Dieu avec un teint différent, Oda a organisé une grande fête pour lui. Les habitants se sont révoltés dans la rue alors qu’ils affluaient pour le voir.

Après qu’Oda eut surmonté son choc initial, lui et Yasuke ont développé une profonde amitié. Yasuke a régalé le shogun avec des histoires sur son Afrique natale et des voyages à travers l’Inde et n’a fait aucun mouvement pour convertir Oda ou qui que ce soit d’autre au Japon, contrairement aux missionnaires avec lesquels il était arrivé. Oda et d’autres ne pouvaient pas non plus s’empêcher de remarquer l’athlétisme et la force naturels du grand homme, et en un an, Yasuke avait gravi les échelons pour devenir un samouraï, quelque chose pour lequel la plupart commençaient à s’entraîner quand ils étaient enfants. Au cours de cette année, Yasuke est également devenu couramment japonais.

Boîte en pierre à encre de style Rinpa (Suzuri-bako) des années 1590. Ceci est une représentation possible du serviteur africain, le samouraï Yasuke (côté gauche). (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Une faveur spéciale

Oda faisait confiance à Yasuke même lorsqu’il ne faisait pas confiance à certains de ses propres hommes, au point que, lors d’une conversation importante, Oda aurait eu demanda Yasuke pour une faveur spéciale: pour le décapiter et livrer sa tête et son épée à son fils, s’il tombe au combat. Effectivement, Oda a été bientôt trahi par l’un de ses généraux de longue date, Akechi Mitsuhide, qui l’a piégé dans une pièce de son palais avant de mettre le feu à la structure. Alors que les flammes se rapprochaient, Oda s’est éventré rituel seppuku. Fidèle à sa parole, Yasuke a enlevé la tête du seigneur de guerre et l’a apportée à son fils.

Après la mort d’Oda, trois ans seulement après l’arrivée de Yasuke au Japon, Mitsuhide ordonna à Yasuke de s’exiler. Très probablement, le samouraï noir est retourné à Kyoto pour chercher refuge dans la mission jésuite là-bas, mais après cela, l’histoire a perdu la trace de Yasuke. Ses dernières années et sa mort sont inconnues, mais son histoire remarquable se perpétue dans la légende.