Dites adieu aux pilules : découvrez le premier robot comestible pour soigner de l’intérieur et les résultats vont vous étonner !

Cet article explore la recherche révolutionnaire sur les robots comestibles et les batteries que vous pouvez manger, offrant un aperçu des progrès, des défis et des implications potentielles de cette technologie innovante. En combinant ingénierie et science des matériaux comestibles, les chercheurs ouvrent la voie à des applications médicales qui pourraient transformer nos interactions avec les traitements médicaux.

L’une des avancées les plus excitantes est la batterie comestible , mise au point par les chercheurs de l’Institut Italien de Technologie (IIT). Cette batterie rechargeable utilise des composants tels que la riboflavine (vitamine B2) et la quercétine (présente dans les amandes et les câpres) pour ses pôles, et du charbon activé pour faciliter le transport des électrons.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.