Ferran Torres: BVB n’est plus en pole position

Pas de deuxième rendez-vous, pas d’offre: le Borussia Dortmund n’est plus parmi les favoris du transfert poker pour l’ailier espagnol Ferran Torres (20). Cela dépend beaucoup de Jadon Sancho (20).

SPOX et Goal a rapporté pour la première fois début avril que BVB était intéressé par le professionnel convoité du FC Valence.

Le club de Bundesliga était même le favori pour un transfert à l’époque, mais n’a pas intensifié ses efforts après une rencontre avec les représentants de Torres et a mis fin au contact en dernier. Contrairement aux informations contraires, il n’y a eu ni autre réunion ni offre officielle – bien que l’international U21 ait considéré le déménagement en Allemagne comme très attrayant.

Pendant ce temps, d’autres clubs de premier plan dans le bras de fer se sont précipités à Torres. Comment SPOX et Goal Know lui ont déjà fait des offres officielles d’Espagne, deux d’Angleterre et une d’Italie. Le joueur souhaite garder toutes les options de commutation ouvertes jusqu’à la fin de la saison.

Ferran Torres ne coûterait pas plus de 50 millions d’euros

Une chose est sûre: il quittera Valence avant le début de la nouvelle saison. D’une part, il souhaite franchir la prochaine étape de son développement, d’autre part, le tableau 7 l’espère. la ligue espagnole pour obtenir une compensation financière pour sa propre croissance.

Le contrat de Torres à Valence expire en 2021 et sa clause de sortie est de 100 millions d’euros. Au vu de la crise de Corona, un changement d’un montant compris entre 35 et 50 millions d’euros est envisageable, dit-on en Espagne.

Uduokhai, Lukebakio, Hernandez et Cie: transferts records des clubs de Bundesliga 1/19 Le FC Augsburg a rendu clair le transfert le plus cher de l’histoire du club avec Felix Uduokhai. Qui sont les achats record des clubs de Bundesliga actuels? En voici un aperçu. 2/19 SC Paderborn: Nick Proschwitz – pour la saison 2011/12 pour un million d’euros du FC Thun. 3/19 Union Berlin: Anthony Ujah – pour la saison 2019/20 pour deux millions d’euros de 1.FSV Mainz 05. 4/19 Fortuna Düsseldorf: Nana Ampomah – pour la saison 2019/20 pour quatre millions d’euros de Waasland-Beveren. 5/19 SC Freiburg: Admir Mehmedi – pour la saison 2014/15 pour six millions d’euros du Dynamo Kiev. 6/19 1. FSV Mayence 05: Jean-Philippe Mateta – pour la saison 2018/19 pour huit millions d’euros de l’Olympique Lyon. 7/19 FC Augsburg: Felix Uduokhai – pour la saison 2020/21 pour neuf millions d’euros du VfL Wolfsburg. 8/19 TSG 1899 Hoffenheim: Andrej Kramaric – pour la saison 2016/17 pour onze millions d’euros de Leicester City. 9/19 Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger – pour la saison 2019/20 pour 12 millions d’euros du FC Augsburg. 10/19 SV Werder Bremen: Davy Klaassen – pour la saison 2018/19 pour 15 millions d’euros d’Everton. 19/11 1.FC Cologne: Jhon Cordoba – pour la saison 2017/18 pour 17 millions d’euros de 1.FSV Mainz 05. 12/19 Hertha BSC: Dodi Lukebakio – pour la saison 2019/20 pour 20 millions d’euros du Watford FC. 13/19 Borussia Mönchengladbach: Alassane Plea – pour la saison 2018/19 pour 23 millions d’euros de l’OGC Nice. 14/19 RB Leipzig: Naby Keita – pour la saison 2016/17 pour 24 millions d’euros de RB Salzburg. 15/19 FC Schalke 04: Breel Embolo – pour la saison 2016/17 pour 26,5 millions d’euros du FC Bâle. 16/19 Borussia Dortmund: Mats Hummels – pour la saison 2019/20 pour 30,5 millions d’euros du FC Bayern. 17/19 Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay – pour la saison 2019/20 pour 32 millions d’euros du TSG 1899 Hoffenheim. 18/19 VfL Wolfsburg: Julian Draxler – pour la saison 2015/16 pour 43 millions d’euros du FC Schalke 04. 19/19 Bayern Munich: Lucas Hernandez – pour la saison 2019/20 pour 80 millions d’euros de l’Atletico Madrid.

Frais de transfert élevés: BVB peut-il garder Jadon Sancho?

En raison du prix relativement bas, de nombreux clubs européens recherchent l’étoile filante espagnole (13 participations à un but en 35 matches avec la saison). Comme le FC Bayern, qui a intensément repéré Torres l’an dernier, le BVB n’est plus l’un des favoris. L’équipe de Dortmund l’avait à l’origine élevé sur la liste des successeurs possibles pour Jadon Sancho.

Le Sancho modifiable est particulièrement recherché à Manchester United en Angleterre. Le vainqueur du record de Premier League dispose d’un portail en ligne bien informé The Athletic Selon la situation actuelle, il n’a cependant pas la sécurité financière pour faire face facilement à la somme à trois chiffres du million requise par BVB pour le meilleur buteur de Lucien Favre et pour fournir à Sancho un contrat lucratif.

Un séjour de l’international anglais (contrat jusqu’en 2022) n’est donc pas considéré comme impossible. Peut-être que dans ce contexte, ils n’ont pas intensifié leur publicité pour Torres à Dortmund – ou peut-être qu’ils avaient en tête un autre candidat pour l’aile droite. Si Sancho change, le personnel de Torres au BVB pourrait à nouveau se réchauffer – s’il n’est pas déjà trop tard.

© imago images

Saison 2019/20: Ferran Torres en chiffres