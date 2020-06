Viggo Mortensen dans le nouveau film du réalisateur du livre vert Peter Farrelly – / Film

Viggo Mortensen, une des stars de Le Seigneur des Anneaux trilogie et aussi le gagnant controversé du meilleur film Livre vert, semble avoir trouvé son prochain projet de film. Mortensen se réunira avec Livre vert co-scénariste / réalisateur Peter Farrelly pour un film sans titre sur un homme qui, en 1967, se rend au Vietnam pour rencontrer ses amis pendant la guerre et boire de la bière. Et le film est basé sur une histoire vraie.



Selon Variety, Mortensen ne sera pas le personnage principal du film, mais aura plutôt un rôle de soutien. Le film est basé sur le livre à paraître « The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War », qui a été écrit par Joanna Molloy et John « Chick » Donohue. Le film retrace les étapes de Donohue alors qu’il se rend de New York aux jungles du Vietnam pour livrer de la bière à ses amis soldats. Voici la description du livre d’Amazon:

Une nuit en 1967, John Donohue, vingt-six ans, connu sous le nom de Chick, sortait avec des amis, buvant dans un bar de New York. Les amis réunis là-bas avaient perdu des êtres chers au Vietnam. Maintenant, ils ont regardé les manifestants anti-guerre s’enflammer eux-mêmes. Un patriote du quartier a eu une idée inspirée – certains l’appelleraient folle -. Quelqu’un devrait se faufiler au Vietnam, retrouver ses amis là-bas, leur donner des messages de soutien de chez eux et partager quelques rires autour d’une canette de bière. Ce serait la plus grande course de bière de tous les temps. Mais qui serait assez fou pour le faire? Un homme était prêt à relever le défi – un vétéran du Corps des Marines des États-Unis devenu marin marchand qui n’allait pas abandonner ses copains en première ligne lorsqu’ils avaient besoin de lui. Chick s’est porté volontaire. Un jour plus tard, il était à bord d’un cargo en direction du Vietnam, armé de chance irlandaise et d’un sac à dos rempli d’alcool. Atterrissant à Qui Nho’n, Chick s’est lancé dans une aventure qui allait changer sa vie pour toujours – une odyssée qui l’a mené à travers une série d’escapades hilarantes et d’appels proches déchirants, y compris l’offensive du Têt. Mais rien de tout cela n’avait d’importance s’il pouvait apporter de la joie à ses amis et leur montrer à quel point les gens de chez eux les appréciaient. Voici l’histoire de cette course épique à la bière, racontée dans les propres mots de Chick et ceux des hommes qu’il a visités au Vietnam.

En dépit d’être l’une des victoires du meilleur film les plus embarrassantes de ce siècle, Livre vert très bien joué au box-office et accumulé une tonne d’autres récompenses. C’est donc tout naturellement que Mortensen et Farrelly voudraient s’associer à nouveau pour un autre film. Mais je ne peux pas m’empêcher de secouer la tête au moment de cette annonce, arrivant au milieu des protestations nationales en cours contre le racisme. En mettant Livre vert revenir dans l’actualité en ce moment, même indirectement, n’est pas idéal, et la façon dont ce synopsis dépeint les manifestants vietnamiens (qui ont été prouvés par l’histoire, soit dit en passant) est… euh… pas génial non plus. Bien que ce ne soit pas une garantie que Farrelly va inclure cet aspect de l’histoire dans cette adaptation, il n’a pas non plus prouvé qu’il a une main habile lorsqu’il s’agit de traiter d’importants problèmes sociétaux et culturels sur le film.

Peut être Brian Currie et Pete Jones, qui co-écrit le scénario avec Farrelly, pourra y apporter encore plus de nuances. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, et Andrew Muscato produira pour Skydance, et il n’y a pas encore de calendrier pour quand la production pourrait commencer.

