IFC FIlms achète Leslie Mann et Dan Stevens Comedy Blithe Spirit

Blithe Spirit, un nouveau film de comédie avec Leslie Mann, Dan Stevens, Isla Fisher, Julian Rhind-Tutt, Emilia Fox, Adil Ray, James Fleet, et Judi Dench, a été repris par IFC Films. Edward Hall (Downton Abbey) dirige un script écrit par Nick Moorcroft, Meg Leonard, et Piers Ashworth, qui est basé sur le jeu du même nom par Noel Coward. Blithe Spirit dispose d’une configuration assez unique et devrait être un succès chaque fois qu’il se trouve. Les dates limites étaient celles pour annoncer la nouvelle. Consultez le synopsis et la bande-annonce du film ci-dessous.

Synopsis de Blithe Spirit

« Blithe Spirit suit le romancier policier à succès Charles (Stevens) qui termine son premier scénario mais souffre d’un terrible cas de blocage de l’écrivain. Sa nouvelle épouse parfaite, Ruth (Isla Fisher) fait de son mieux pour le garder concentré afin qu’ils puissent réaliser son rêve de quitter Londres pour Hollywood. La quête d’inspiration de Charles le conduit à inviter la mystique excentrique Madame Arcati (Dench) à effectuer une séance chez lui. Il obtient plus que ce qu’il avait négocié lorsque Madame Acarti invoque par inadvertance l’esprit de sa première femme: la brillante et ardente Elvira (Mann). Prête à reprendre sa vie là où elle s’était arrêtée, Elvira est choquée de découvrir que la primitive et la bonne Ruth est maintenant mariée à son mari et dirige son ménage. Charles se retrouve coincé entre ses deux épouses et leurs tentatives de plus en plus exagérées de se surpasser. «

Ça a l’air tellement amusant. Je m’attendrais à ce que ce soit un coup dormant; cependant, IFC décide de libérer Blithe Spirit. J’espère qu’il sortira en salles, car j’imagine que ce serait une montre amusante avec une foule.

