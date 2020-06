PS5 Reveal: Spider-Man Miles Morales arrive en vacances 2020

Quoi de neuf, danger. Même s’il semblait évident – en particulier avec la fin du jeu précédent – que nous verrions une nouvelle Homme araignée jeu d’Insomniac le plus tôt possible, il semble que ce sera beaucoup plus tôt que prévu et sur la PS5 pour démarrer. Annoncée aujourd’hui au PS5 Future of Gaming Show, la première grande révélation PS5 du spectacle a été Spider-Man: Miles Morales, la suite de l’histoire d’action-aventure au succès retentissant de 2018 avec OG Spidey Peter Parker. Eh bien, les choses changent et ces vacances sur la PS5 verront Miles Morales prendre la forme de Homme araignée, révélé dans une excellente première bande-annonce.

En utilisant le ton et l’ambiance de Dans le vers d’araignée, la bande-annonce parle de Miles Morales qui reprend le titre et le manteau de Spider-Man, combattant des ennemis chargés de néons. Bien que la bande-annonce ne soit qu’un petit aperçu de ce qui va arriver ces vacances, nous avons un bon aperçu de Miles et du genre de saut visuel que nous obtenons du précédent Homme araignée jeu sur PS4. Si vous vous sentez un peu en dehors de la raison pour laquelle Miles Morales est maintenant dans le spandex araignée, alors ce serait peut-être le bon moment pour sortir et vous rattraper dans le monde d’Insomniac. Homme araignée séries.

Spider-Man: Miles Morales devrait sortir sur PlayStation 5 pendant les vacances 2020.