Moto One Fusion Plus sera bientôt lancé en Inde

Deux jours après le lancement officiel de son nouveau smartphone milieu de gamme abordable, le Moto One Fusion Plus sur le marché européen. Motorola a maintenant commencé à taquiner bientôt le Moto One Fusion Plus en Inde. Motorola India via son tweet officiel taquine aujourd’hui le Moto One Fusion Plus partageant une image teaser de l’appareil avec une caméra selfie pop-up.

Notamment, le nouveau Moto One Fusion Plus dispose d’une caméra selfie contextuelle ainsi que d’une configuration de caméra arrière quad à l’arrière. Vous pouvez consulter l’image teaser officielle du Moto One Fusion Plus avec le slogan et le hashtag ”#TheUltimateOne. Bientôt disponible! ».

#TheUltimateOne. Bientôt disponible! pic.twitter.com/XZYLsL0QzT – Motorola India (@motorolaindia) 11 juin 2020

Notamment, le Moto One Fusion Plus a été lancé en Europe au prix de 299 euros (environ 25 400 roupies) pour la seule option de stockage de 6 Go + 128 Go. Le téléphone a été lancé en deux couleurs: bleu crépuscule et blanc clair de lune.

Spécifications du Motorola One Fusion Plus

En ce qui concerne les spécifications, le nouveau Moto One Fusion Plus fonctionne sur le stock Android 10. Le téléphone dispose d’un écran 6,5 pouces Full HD + (1 080 × 2 340 pixels) sans encoche, Snapdragon 730 SoC, associé au GPU Adreno 618 et 6 Go de RAM . Il est livré avec un stockage intégré de 128 Go avec prise en charge du stockage extensible via une carte microSD (jusqu’à 1 To).

Côté caméra, le Moto One Fusion Plus arbore une configuration de caméra arrière quadruple comprenant un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Au départ, le téléphone dispose d’un capteur selfie de 16 mégapixels.

Le téléphone est livré avec une batterie de 5000 mAh avec un support de charge rapide de 15 W. Motorola n’a pas encore partagé une date de disponibilité exacte et les détails des prix pour l’Inde. À quel prix vous attendez-vous pour le Moto One Fusion Plus en Inde? faites le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous.