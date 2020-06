Expliqué: les statistiques derrière la supériorité de Steve Smith sur le reste des Fab Four

Depuis environ cinq ans, les «Fab Four» de Steve Smith, Virat Kohli, Kane Williamson et Joe Root ont dominé presque tous les tableaux de frappeurs du sport.

La manière dont ils ont pu traduire leur éclat sur différents formats est ce qui les sépare dans une catégorie d’élite occupée par très peu de batteurs de l’histoire.

Alors que le débat fait rage sur qui est le meilleur batteur tous formats des quatre, on ne peut nier que Smith a simplement été une classe à part dans les tests. Le classement ICC n ° 1 australien et une moyenne au bâton stupéfiante de 62,84 sont des indicateurs suffisants de sa suprématie de test sur les autres homologues des Fab Four.

Pour un homme qui est initialement venu en Australie en tant que joueur polyvalent de bowling, la transformation de Smith en une machine à marquer des points a été étonnante à tous points de vue.

Cependant, il y a bien plus que le génie sublime de Smith dans le format sur cinq jours, à part les moyennes et les classements au bâton. Ci-dessous, nous examinons de près les chiffres de l’Australien et expliquons pourquoi il est la tête et les épaules au-dessus de ses rivaux.

Forme à l’étranger

Un bon paramètre des informations d’identification d’un batteur est sa performance à l’extérieur. Dans ce département, Smith est une force pure. Même à domicile, sa moyenne de 71,4 surpasse les autres, à l’exception de Kohli, qui est de près deuxième avec une moyenne de 68,42. Root et Williamson, quant à eux, ont en moyenne 51,55 et 58,31 à domicile respectivement.

En ce qui concerne les performances à l’étranger, Smith souffle la concurrence avec une moyenne stupéfiante de 57,10 après 74 manches. Le fait que 13 de ses 26 tonnes d’essai soient sorties de chez lui ne fait que renforcer sa supériorité à l’étranger. La moyenne à l’étranger de Kohli chute considérablement à 44,36, bien qu’il ait 14 tonnes loin de chez lui.

Root et Williamson s’en sortent légèrement mieux que Kohli, avec des moyennes à l’extérieur de 45,13 et 45,58 respectivement.

Smith aime clairement le bâton en Angleterre en particulier, avec six de ses tonnes à l’extérieur qui viennent au domicile des ennemis historiques de l’Australie.

Grands hauts, petits bas

C’est en 2013 que Smith a frappé les côtelettes avec une excellente série individuelle Ashes en Angleterre. Depuis le début de 2014, il a en moyenne plus de 70 ans par année civile, sauf une. 2018 a été la seule exception lorsque Smith a été frappé d’une suspension d’un an pour son rôle dans le fiasco de falsification de balles de Newlands.

Depuis la tournée australienne en Angleterre pour la série Ashes 2013-2014, Smith a en moyenne au moins 40 dans chaque barre bilatérale de la série de tests trois. Cette incroyable cohérence a été maintenue sur une séquence de 19 séries bilatérales. Le plus bas qu’il ait obtenu en moyenne dans une série au cours de cette période était de 20 contre le Pakistan l’année dernière, après seulement deux manches au bâton.

Autrement dit, l’homme a rarement de mauvais affichages. Il était en moyenne de 214 dans une série à domicile contre les Antilles en 2015, et a en moyenne plus de 100 dans les deux dernières séries Ashes contre l’Angleterre.

En revanche, il y a eu deux séries où Kohli a fait la moyenne à un seul chiffre alors qu’il a également fait une horrible tournée en Angleterre en 2014 où il a en moyenne dérisoire 13,40.

Williamson a également enduré une période torride ces derniers temps, avec deux mauvaises performances en série contre le Sri Lanka et l’Australie. Il en moyenne moins de 15 à ces deux occasions. Root réussit mieux que Kohli et Williamson à cet égard, sa tournée 2013 en Nouvelle-Zélande étant la seule fois où sa moyenne a chuté en dessous de 20 d’une série.

Élever le jeu avec le capitanat

Les quatre batteurs ont également été chargés du poste de capitaine, bien que Smith ait été déchu de cette position après le scandale de la falsification de balles. Cependant, il ne sera pas surprenant de voir Smith réintégré au poste de capitaine australien une fois que Tim Paine aura raccroché.

L’Australie ferait bien de donner à Smith le travail une fois de plus, surtout compte tenu de ses performances tout en portant le chapeau de capitaine.

À l’exception de Root, chacun des Fab Four a élevé son niveau individuel en tant que capitaine. Aucun cependant, l’a fait aussi bien que Smith qui a une moyenne colossale de 70,36 en 34 tests en tant que skipper australien.

Kohli s’en sort également très bien, avec une moyenne de capitaine de 61,21 contre 41,13 en moyenne. Williamson fait en moyenne 49,20 sans capitaine, ce qui monte à 54,20 en tant que skipper.

Pour Root, cependant, c’est une tout autre histoire. Le droitier était en moyenne de 52,80 avant de devenir capitaine, et il est tombé à 42,92 depuis.

Taux de conversion du siècle

C’est un point de référence où Kohli fait mieux que la plupart des autres, l’homme indien convertissant 27 de ses 49 années cinquante en siècles. Smith n’est pas loin derrière, l’Australien ayant battu le triple de 26 fois sur les 55 instances où il a dépassé les 50.

Williamson est un convertisseur décent, bien qu’il ne soit pas aussi bon que Kohli et Smith. Le skipper de Kiwi a réussi à enregistrer 21 tonnes en 53 manches où il a franchi la barre des 50 points.

Root, cependant, est à des lieues de la conversion des siècles. L’as anglais passe plus de 50 fois plus souvent que les trois autres batteurs, mais il a vraiment du mal à réussir.

Alors qu’il en a dépassé 50 jusqu’à 65 fois, Root n’a réussi à en convertir que 18 en centaines. Le skipper anglais ne manque certainement pas de cohérence, mais il se laisse beaucoup baisser lorsqu’il s’agit de parcourir le mile supplémentaire.

Un homme pour toutes les conditions

La caractéristique d’un grand batteur est sa capacité à performer dans différents types de conditions et c’est un autre domaine où Smith excelle. La seule tache sur le CV australien est sa moyenne de 29,75 au Bangladesh. Étant donné qu’il n’a effectué qu’une seule tournée au Bangladesh au cours de laquelle il a frappé quatre fois, la taille de l’échantillon est trop petite pour porter un jugement sur ses pouvoirs dans ces conditions.

L’Inde et l’Angleterre sont des équipes avec de formidables records à domicile et le fait que Smith ait réussi à en moyenne près de 60 dans les deux pays est louable. Son palmarès dans ces pays prouve qu’il est à l’aise dans des conditions favorables aux coutures et aux effets. On peut même affirmer que son 108 victoires en match sur un tourneur de rang d’un terrain de Pune en 2017 est la meilleure manche de test de sa carrière.

Il en moyenne plus de 100 en Nouvelle-Zélande et aux Antilles, alors qu’il en compte près de 41 au Sri Lanka et en Afrique du Sud.

Kohli, en revanche, n’a pas le meilleur des records en Angleterre, en Nouvelle-Zélande et aux Antilles. Sa moyenne dans chacun de ces pays est d’environ 36, et elle est pâle par rapport à ce que Smith a réalisé.

Williamson, quant à lui, ne compte que 30,88 en moyenne en Angleterre et a vraiment eu du mal à faire des tournées en Afrique du Sud (21,17) et au Sri Lanka (26,71). C’est Root qui est le plus proche de Smith dans ce département, l’Anglais en moyenne plus de 50 en Inde, en Afrique du Sud et aux Antilles. Cependant, sa moyenne moyenne d’environ 38 en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka ternit légèrement ses références.

Contributions à la victoire

4 455 des 7 227 essais effectués par Smith ont remporté des victoires pour l’Australie. Une part du lion de ses tonnes de test (18 sur 26) a également été enregistrée dans les causes gagnantes. Sa moyenne de 81 victoires sur 39 est la plus élevée de tous les batteurs des Fab Four. En fait, il est le plus élevé de tous les batteurs de la dernière décennie, avec seulement 75,87 points de vent sud-africain de Quinton de Kock.

Ce que ces chiffres suggèrent, c’est que lorsque Smith joue bien, l’Australie se retrouve le plus souvent à droite du résultat. L’Australie n’a connu que deux fois des pertes lorsque Smith a dépassé le triple.

En revanche, seulement la moitié (13) des tonnes de test de Kohli ont entraîné des victoires en Inde, tandis que sept d’entre elles ont subi des pertes. Le skipper indien a été impliqué dans plus de victoires aux tests (44) que Smith, bien que son total de 3 872 runs et une moyenne de 60,50 soit loin derrière l’Australien.

Williamson est plus déterminant dans les victoires néo-zélandaises que Kohli et Root, avec un total de 3 354 points à une moyenne de 71,36. Root affiche en moyenne 61,62 victoires en Angleterre, avec 3 919 points à son actif.

Alors que Williamson, Kohli et Root apportent clairement des contributions importantes en victoires pour leurs équipes respectives, aucun d’entre eux ne peut égaler l’impact que Smith a pour l’Australie.

La force mentale

Un aspect qui n’est pas reflété dans les statistiques est la force mentale requise pour réussir au plus haut niveau du sport. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de mesurer la force mentale d’un batteur, le retour triomphal de Smith au cricket d’essai après une suspension d’un an raconte sa propre histoire. Bien qu’il ait été hué massivement par une foule partisane anglaise chaque fois qu’il sortait pour battre, Smith a fermé ses détracteurs avec une exposition individuelle sensationnelle dans les Cendres.

Marquer 774 points en sept manches en territoire ennemi, après avoir été hors jeu pendant plus d’un an, est là-haut avec les meilleurs contes de retour de l’histoire du cricket. Son énorme appétit pour les descentes reste intact et n’a été renforcé que dans l’intervalle. Smith a lui-même avoué être obsédé par son bâton d’une manière qui frise les niveaux malsains.

Cependant, cette volonté insatiable et cette soif d’amélioration constante sont ce qui sépare les sportifs d’élite des autres. C’est ce même trait qui a conduit à sa transformation en meilleur batteur du monde alors que beaucoup avaient remis en question sa sélection australienne.

