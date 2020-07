« Dr. Rock » Müller-Wohlfahrt « m’a sauvé le cul »

Le chanteur de U2 Bono a fait l’éloge du médecin de longue date de l’équipe bavaroise Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt dans les tons les plus élevés – bien sûr dans les mots drastiques d’une rock star.

« Je ne pourrais certainement pas sauter par-dessus les stades du monde comme celui-ci si je n’avais pas rencontré le Doc. Pour le dire simplement: Müller-Wohlfahrt m’a sauvé le cul. Littéralement », a déclaré le joueur de 60 ans quand il a dit au revoir Medic avec le champion allemand du record.

« Je suis venu vers lui avec une douleur dans le dos allongé – et il a pu m’aider. Depuis, j’ai pratiquement un tampon » Made in Germany « sur mes fesses », a poursuivi Bono sur le site du club. Et s’il « écrivait un jour une chanson sur Müller-Wohlfahrt, le titre serait clair: » Dr. Rock « . Je ne pense pas avoir jamais expérimenté une telle combinaison d’instinct et d’intellect, de sentiment et d’empirisme. »

© imago images

Müller-Wohlfahrt: Usain Bolt ennoblit Müller-Wohlfahrt

Le roi du sprint Usain Bolt a également rendu hommage au « Doc », qui se terminera au Bayern après plus de 40 ans. Le joueur de 77 ans a « un rôle décisif dans ma carrière. J’ai été impressionné par son énergie positive dès le premier instant, il dégage un enthousiasme revigorant. Sans lui, je n’aurais jamais pu célébrer autant de succès et de médailles », a déclaré le détenteur du record du monde Bolt ( 33).

Il y avait des surnoms pour Müller-Wohlfahrt, pendant de nombreuses années également médecin de l’équipe nationale, certains. Mais il préférait « Dr. Feelgood », il a maintenant dit: « Cela vient de Linford Christie. Si vous sortez de la pratique à Müller-Wohlfahrt, vous vous sentez déjà comme un gagnant », dit-il.

Le spécialiste en orthopédie et médecine du sport a débuté au Hertha BSC en Bundesliga et a déménagé au Bayern en 1977. En 2008, Müller-Wohlfahrt a été exempté de différences avec l’entraîneur de l’époque Jürgen Klinsmann, et avec Pep Guardiola en 2015, il y a eu une scission.