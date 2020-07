John Dillinger: plans d’évasion, vols de banque et tout ce que vous ne saviez pas sur le célèbre escroc

1930 | 22 juillet 2020



Pendant la Grande Dépression, il n’y avait pas de super-héros, mais il y avait un très réel Robin des Bois. John Dillinger était un braqueur de banque qui a mené le FBI sur une chasse à l’homme d’un an, au cours de laquelle lui et son « Dillinger Gang » ont volé 12 banques impressionnantes. Tout en étant anti-héros, Dillinger a vécu une vie dont la plupart des gens ne rêvent qu’à condition d’avoir un sens éthique lâche. Il s’est échappé de prison à plusieurs reprises, s’est ouvertement opposé aux autorités et a même volé plusieurs postes de police. Était-ce un méchant? Sûr. Mais il rendait amusant d’être mauvais.

Né mal

Né en 1903 à Indianapolis, Indiana, Dillinger a trouvé des moyens de se mettre en difficulté dès son plus jeune âge. Ses premières arrestations alors qu’il était adolescent étaient principalement pour vol, mais il aimait aussi se battre. Après avoir abandonné le lycée, son père a pensé que la meilleure chose pour la famille était de quitter la ville pour éviter que son fils n’ait des ennuis, mais ce plan s’est retourné contre lui lorsque Dillinger a été arrêté pour avoir volé une voiture dans son nouveau quartier de Mooresville, Indiana.

Sa première arrestation de grande envergure a semblé être la plus proche d’un appel au réveil parce qu’il a essayé des variantes d’une vie normale pendant un certain temps. Il rejoint la marine pour un sort avant de déserter et même de se marier quand il avait 21 ans, mais il était un hors-la-loi dans l’âme et ne pouvait pas vivre la vie d’un père de famille. En 1924, lui et un ami nommé Ed Singleton ont décidé de cambrioler une épicerie, s’en tirant avec 50 $ avant d’être appréhendés un jour plus tard. Parce que Dillinger a agressé l’épicier avec un boulon de machine enveloppé dans un sac mais qu’il portait également une arme pour une raison quelconque, il a été condamné à 10 à 20 ans de prison.

Faire son temps

À son arrivée, Dillinger aurait dit aux responsables de la prison, « Je serai le salaud le plus méchant que vous ayez jamais vu quand je sors d’ici », et il a honoré cette promesse. Pendant qu’il était dans le joint, Dillinger étudié les enseignements du père du braquage de banque moderne, Herman Lamm, parmi d’autres codétenus. Lorsqu’il a obtenu sa libération conditionnelle le 10 mai 1933, près de 10 ans après sa condamnation, il a commencé à cambrioler des banques parce que – il a insisté – il ne pouvait pas trouver de travail au plus fort de la dépression. Pour être honnête, il n’avait probablement pas l’air très dur.

En juin, il a volé 10 000 $ à la New Carlisle National Bank à New Carlisle, Ohio avant de s’installer dans une banque à Bluffton et de finalement succomber à une arrestation à Dayton. Il a été transféré dans une prison de Lima, dans l’Ohio, ce qui s’est avéré être une chance pour le gangster.

Échapper à l’Indiana

Au moment où il a été arrêté pour avoir cambriolé la banque de Bluffton, Dillinger avait déjà commencé à élaborer un plan pour évincer ses copains de prison afin qu’ils puissent suivre le trajet. Il a fait en sorte que trois pistolets .38 soient cachés dans une caisse de fil se dirigeant vers l’usine textile de la prison d’État de l’Indiana, que ses amis …« Beau » Harry Pierpont, Charles Makley, John Hamilton et sept autres – ont utilisé les armes pour renverser la situation sur leurs gardes et s’échapper. Ils se sont rendus à la prison de Lima, dans l’Ohio, le 12 octobre 1933 et ont franchi la porte d’entrée pour sauver Dillinger. Dans la mêlée, ils ont fini tirer sur le shérif.

Le score ultime

C’est une chose de voler des banques, mais le gang Dillinger était si sûr d’eux-mêmes qu’ils voler la police chaque fois qu’ils avaient besoin d’armes et de munitions. En octobre 1933, ils ont fait irruption dans les postes de police d’Auburn et du Pérou, dans l’Indiana, et ont affronté des flics alors qu’ils se ruaient pour voler des fournitures. Ils ont même réussi à soulever des gilets pare-balles et une mitraillette de la gare d’Auburn. Ils ont immédiatement mis les armes volées au travail au cours d’une série de crimes qui impliquait une douzaine de banques et la mort d’au moins deux policiers.

Pistolet en bois de Dillinger

L’amusement de Dillinger a presque pris fin en janvier 1934, lorsqu’il a été arrêté à Tucson, en Arizona, après que son célèbre visage ait été reconnu par les habitants. Il a été extradé vers l’Indiana pour attendre son procès et enfermé dans la prison de Crown Point, censée être «à l’épreuve des évasions». Ce qui s’est passé ensuite est en débat, en quelque sorte.

Dillinger non plus sculpté un faux un pistolet en bois et un cintre avant de le peindre en noir avec du cirage, ou ses avocats lui en ont envoyé un. Quel que soit le moyen tout aussi étrange par lequel Dillinger a acquis son faux pistolet, il a convaincu les gardes de le laisser se rendre à l’armurerie, où il a mis la main sur une mitraillette extrêmement réelle. De là, il n’a eu aucun problème à s’enfuir la voiture du shérif à Chicago, qui était vraiment l’endroit idéal pour un gangster dans les années 30.

John Dillinger et Henry Ford

Vers la fin de la frénésie criminelle de Dillinger, il se retrouva dos au mur dans une auberge de Little Bohemia, Wisconsin. Après que le Département des enquêtes (maintenant le FBI) ​​se soit arrêté et ait commencé à tirer, Dillinger a fait une escapade dans un modèle A de 1930, mais en passant par Saint-Paul, au Minnesota, il a été pris dans une autre fusillade avec le DOI. L’homme qui montait avec lui a été blessé, mais Dillinger l’a transporté à Chicago, où il a troqué le modèle A pour un Ford V8 de 1934. Quelque part en chemin, il déposé une lettre pour Henry Ford qui disait:

Cher M. Ford –

Je tiens à vous remercier d’avoir construit le Ford V8 aussi vite et aussi robuste que vous l’avez fait, sinon je n’aurais pas échappé aux cuivres dans ce cas du Wisconsin, au Minnesota.

Bien à vous jusqu’à ce que j’aie le plaisir de vous rencontrer.

Une chasse coûteuse

Au cours de leur courte série de crimes, le gang Dillinger a gagné environ 500 000 $, mais ce sont des cacahuètes par rapport à ce que le gouvernement a dépensé pour les pourchasser. Soi-disant, le FBI a amené plusieurs agents sur la liste de paie qui étaient spécifiquement dédiés à la chasse au criminel préféré du peuple, en plus des gaz, des armes et des munitions qu’ils hémorragaient à chaque fois qu’ils suivi Dillinger à travers le Midwest. Au total, il a coûté près de 2 millions de dollars pour le faire tomber, mais ce n’était pas une perte totale pour l’agence en plein essor. Cette affaire coûteuse a légitimé le bureau auprès du public américain.

Mort au cinéma

Dillinger a fait de son mieux pour garder un profil bas en 1934, mais la chaleur se rapprochait du criminel. Il s’est accroupi à Chicago, mais avec une énorme récompense sur la tête et des foules rongeant le morceau pour le dénoncer, il s’est aventuré pour voir Mélodrame de Manhattan au Biograph Theatre avec quelques amies le 22 juillet 1934. Ce fut son amie, la propriétaire du bordel Anna Sage, qui rapporta la tournure des événements au FBI en échange de la promesse de la récompense et de l’arrêt de sa déportation. Roumanie natale. Spoiler: Elle je ne les ai pas compris.

Alors que Dillinger quittait le théâtre avec ses compagnons en fin de soirée, le FBI s’est rapproché. Dillinger a sorti un pistolet, mais il a été abattu par trois coups de feu des fonctionnaires du gouvernement. Vingt minutes plus tard, il a été déclaré mort à l’hôpital Alexian Brothers.