Leeds voudrait un joueur qui souffle Harrison hors de l’eau – .

Si l’on en croit les rumeurs, Leeds United est prêt à battre son record de transfert en amenant Said Benrahma à Elland Road.

La promotion de la Premier League vaut neuf chiffres pour le club du West Yorkshire et ils sont prêts à dépenser beaucoup pour signer l’ailier de Brentford pour 23,5 millions de livres sterling, selon Le Buteur.

Ce serait une excellente nouvelle pour Leeds car Benrahma est l’un des joueurs les plus excitants du championnat et il est destiné à des choses plus grandes et meilleures.

Mais ce n’est peut-être pas une si bonne nouvelle pour Jack Harrison.

Harrison a eu deux périodes de prêt sous le patron de Leeds Marcelo Bielsa et il reste à voir s’il va être signé de manière permanente de Manchester City.

Il a joué un grand rôle en aidant les Blancs à faire la promotion cette saison mais, honnêtement, Benrahma, également ailier gauche, le souffle hors de l’eau en termes de productivité.

Depuis le début de la campagne 2018-19, Harrison a marqué 10 buts et en a mis 12 pour United dans le championnat. Benrahma a marqué 28 et aidé 26.

Bielsa est clairement un grand fan de Harrison, mais si ses chiffres ne sont décents que par rapport au standard du championnat, comment va-t-il se comporter contre les arrières latéraux de la Premier League?

Leeds a été cité 20 millions de livres sterling pour le signer purement et simplement l’été dernier [The Sun] et si c’était à nouveau le prix, Victor Orta n’aurait qu’à dépenser 3,5 millions de livres de plus pour Benrahma qui, d’après les statistiques, est beaucoup plus susceptible d’être un atout dans le haut de gamme que le prêteur de la ville.

