Demi-finales de la Coupe DFB en direct pour lecture

Le Bayer Leverkusen a clairement triomphé 3-0 contre le 1. FC Saarbrücken et se retrouve ainsi en finale de la Coupe DFB. Ici, vous pouvez lire le jeu dans le téléscripteur en direct.

Au début de Sarrebruck, la longue pause après la fin de la saison liée à Corona en championnat régional était notable. Les Sarre ont tout de suite mordu dans le match, mais ont offert trop de pièces que les joueurs intelligents de Leverkusen ont largement utilisés et ont utilisé de la glace. Après la pause, l’équipe de quatrième division se cabra courageusement, joua bilieusement et chercha la voie à suivre, mais fut ensuite punie pour la première grosse erreur et tira ainsi la dent.

Le succès de l’équipe Leverkusen est bien sûr également gagné en hauteur, 80% de possession du ballon et 23: 8 finissent sont le résultat final pour l’équipe Bosz. Du moins du point de vue du FCS: Après la pause, Sarrebruck a donné presque autant de tirs au but (7) que Leverkusen (8). Cependant, seulement 55 pour cent des passes et 20 pour cent de possession sont des records négatifs dans l’histoire des demi-finales de coupe.

Leverkusen célèbre la quatrième participation finale dans l’histoire du club à la Coupe DFB, la première en onze ans. En 2008/09 (contre Brême) et 2001/02 (contre Schalke) il y a eu des défaites lors de la finale de Berlin, seulement en 1992/93 le titre a été remporté par un 1-0 contre la deuxième équipe du Hertha BSC. Les Werkself ont tous remporté leurs cinq derniers matchs de compétition à l’étranger et sept des huit derniers (avec 1 nul).

1. Le FC Saarbrücken, quant à lui, échoue au dernier obstacle avant la finale et rate la chance d’être la première quatrième division et le troisième club amateur (après Energie Cottbus 1997 et Hertha BSC II 1993) à entrer en finale de la coupe. Les Sarre manquent la quatrième participation à la demi-finale de la Coupe DFB (après 1957, 1958 et 1984/85) en finale. Comme mentionné, la saison se termine pour le FCS, puisque les opérations de jeu dans la ligue régionale ont déjà été interrompues – après tout, le retour à la 3e ligue est également certain, une saison complète réussie pour l’équipe de Sarrebruck.

Leverkusen se poursuivra dimanche soir à Schalke (18 h 00) avec un match de ligue avant-gardiste. Vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour que le ballon roule à nouveau: demain, nous serons en contact avec la deuxième demi-finale entre le champion en titre Bayern Munich et l’Eintracht Frankfurt.

1, FC Saarbrücken – Bayer Leverkusen dans le téléscripteur en direct: 0: 3

Porte: 0: 1 Diaby (11e), 0: 2 Alario (19e), 0: 3 Bellarabi (58e)

90. + 3. Alors c’est fini! Leverkusen est en finale de coupe, Sarrebruck manque la sensation.

90. + 1. Encore une fois, il y a une énorme opportunité pour le FCS! Après être entrée du côté droit et un ricochet au centre, la pilule glisse sur le deuxième poteau vers Mendler. Mais il doit prendre le pied gauche le plus faible pour la conclusion et se déforme considérablement.

89. Breitenbach conduit une contre-attaque sur le côté droit, mais la passe dans la surface de réparation est trop abrupte et se termine à Hradecky. Était-ce votre dernière chance d’obtenir un honneur?

87. Dernier changement avec l’équipe locale, pour Christopher Schorch Rasim Bulic peut encore respirer un peu d’air en demi-finale.

86. Weiser clarifie une croix de Golley au coin, que Hradecky arrache de l’air.

84. Même lorsqu’ils sont en infériorité numérique, l’équipe de Bundesliga continue bien sûr de contrôler l’action et de jouer un football offensif impressionnant. Sarrebruck accepte depuis longtemps que leur saison se termine avec ce match de coupe. L’opération de jeu dans la ligue régionale a déjà été arrêtée.

81. Un regard inquiet sur Bosz and Co.! Bellarabi reste assis et signale qu’il doit être remplacé. Ce n’est plus possible, même avec le nouveau règlement de changement, mais c’est surtout une perte pour le Werkself, qui doit jouer en infériorité numérique en raison de la poussée finale de la ligue.

80. Paulinho prend son sixième diplôme après le corner, mais il ne se tortille pas non plus sur le filet.

79. Batz encore! Paulinho envoie Bellarabi dans la surface à droite, qui dribble Barylla dans les jambes avec deux nœuds crochets, mais échoue ensuite avec la finale dans le virage court chez le gardien des Sarre.

78. Le corner ne présente aucun danger, Kwasniok peut donc apporter son dernier joker. Fabian Eisele est autorisé à travailler pendant les dernières minutes, Sebastian Jacob est terminé.

77. D’un autre côté: Paulinho pourrait-il tenter sa chance … Volland conduit irrésistiblement à gauche et passe au bon moment pour le Brésilien, qui échoue en tête-à-tête lors d’un défilé à pied de Batz.

75. Sinon, on peut dire: Leverkusen le joue très au sérieux et de manière contrôlée, sans vraiment blesser la ligue régionale. Bien sûr, il aurait été possible de rendre la différence de classe encore plus claire (20: 7 tirs au but), mais à long terme, il est plus logique d’économiser quelques grains pour la ligue le week-end en mode d’économie d’énergie.

73. En retour, Sarrebruck crée un corner qui vient également dangereusement au deuxième poteau. En fin de compte, Dragovic peut clarifier en toute confiance.

72. Volland et Alario se combinent techniquement bien en défendant l’équipe locale, Volland pour Paulinho décolle. Le Brésilien se referme à la hâte et tire l’équipement de jeu dans le ciel nocturne au lieu de pousser pour le départ de Bellarabi ou Volland.

70. Bosz fait également un autre changement et amène le jeune Exequiel Palacios pour le vétéran Charles Aranguiz.

68. Puis Kwasniok change deux fois. Markus Mendler entre en jeu pour Mario Müller uet Jayson Breitenbach succède à Fanol Perdedaj.

67. Presque l’objectif d’honneur – et cela a été joué très fort! Zeitz se déplace avec beaucoup de vue d’ensemble sur la voie extérieure droite, où Perdedaj a beaucoup de prairie devant lui. Le centre vient à Golley, qui contrôle Hradecky dans le coin court. Le Finlandais est attentif et repousse.

66 Tah cherche Alario avec une longue balle, mais c’est au tour d’Uaferro. Batz peut finalement facilement prendre l’appareil de jeu.

64. Un peu moins d’une demi-heure est encore au compteur, pour Sarrebruck, l’essentiel est désormais de dire adieu au trophée en termes de taille. Ensuite, vous dormirez dessus pendant une nuit et découvrirez que vous ne pouvez pas vous opposer à ce Leverkusen. La fierté de l’histoire du football que Kwasniok a écrite avec son équipe l’emportera de toute façon.

62. Bosz peut désormais sauver des forces pour le combat en Ligue des champions en championnat et amène Aleksandar Dragovic pour Sven Bender.

60. Jeu terminé? Sarrebruck avait très bien résisté en seconde période, avait même terminé 4: 3 et « au moins » 20% du match avant le but. Cependant, la ligue régionale ne récompense pas le courage, mais le chemin continue maintenant. Difficile d’imaginer que Leverkusen peut encore être emmené ici.

Bayer Leverkusen avant la finale: Bellarabi met le couvercle dessus

58. Tooooooooor! 1.FC Sarrebruck – BAYER LEVERKUSEN: 0: 3. Et puis Sarrebruck anéantit tout espoir. Diaby pénètre dans la surface à gauche et est en fait séparé du ballon, mais Schorch est inattentif, ne défend pas jusqu’au bout et est dupé par le Demirbay qui approche. Le meneur de jeu remet Karim Bellarabi hors de la ligne de base, qui a trop d’espace et cloue le cuir à sept mètres sous la barre transversale.

56. Sarrebruck a la prochaine opportunité! Après un coup franc, le ballon frappe 20 mètres devant la boîte à Barylla, qui prend aussitôt le cœur mais est bloqué. Néanmoins, si quelqu’un glisse ici, la porte peut ouvrir une fissure.

54. Que fait Leverkusen au deuxième tour? Les Werkself continuent de se combiner très habilement sur le terrain et ont beaucoup de possession, mais le bus de l’équipe FCS reste dans la surface de réparation, que Bayer a rebondie jusqu’à présent en seconde période.

51. Regardez, les Sarre sont occupés avec l’équipe de Bundesliga et confient désormais de plus en plus de tâches à Leverkusen! Jacob fait une longue balle, qui agit désormais apparemment comme un deuxième attaquant (auparavant à égalité au milieu de terrain) et est renversé par Tah. L’exécution du coup franc ne mérite pas d’être mentionnée, mais la ligue régionale a apparemment laissé la nervosité dans la cabine. Bien sûr, Sarrebruck n’a plus rien à perdre!

Sarrebruck a bien démarré en seconde période

49. Le FCS reste courageux pour l’instant! Golley frappe un coup franc du côté gauche devant le but, où Hradecky vient cette fois directement devant Jacob.

47. Ah! Sarrebruck est immédiatement sur l’offensive, Perdedaj fait des mètres et traverse à droite, mais la croix à mi-hauteur est une proie facile pour Hradecky.

46. L’équipe locale a également échangé une fois, Tobias Jänicke est remplacé par Kianz Gonzalez-Froese.

46. Leverkusen change deux fois pendant la pause! Jonathan Tah vient pour Tabpsoba, qui a vu le jaune au début, et Karim Bellarabi vient pour le relativement faible Florian Wirtz.

46. ​​Allons-y!

Mi-temps: C’est le match attendu de David contre le Goliath. Le club de Bundesliga Leverkusen est incroyablement supérieur, possède environ 85% du jeu et sait le gérer de manière extrêmement impressionnante. Le premier premier but a été précédé par une brillante passe de Demirbay, avec le deuxième but, les invités ont reçu l’aide malheureuse de Sarrebruck. De plus, plus de coups auraient été possibles, mais surtout Paulinho a toujours la tête baissée trop souvent. De cette façon, la ligue régionale qui se bat avec abnégation reste en activité, du moins en théorie – un objectif pour les Sarre et la croyance sera de nouveau grande à Völklingen. La seule chose qui manque, c’est un public qui pourrait alors porter un outsider à une sensation. Mais laissez-nous vous surprendre, à bientôt!

45 + 1. Wirtz se met à dribbler sur le côté gauche, puis il y a une pause à l’heure!

44. Saarbrücken peut-il atteindre la pause avec un 0: 2 « serré »? Cela garderait au moins vivant l’espoir qu’un miracle du football se produise ici. Un troisième but juste avant la mi-temps serait la décision préliminaire en raison des effets psychologiques.

42. Tobias Jänicke s’empare de Diaby à gauche, qui jouit de beaucoup trop de liberté. Le défenseur donne un coup de pied au Français et reçoit quelques mots sérieux de l’arbitre Winkmann. Après tout, il n’y a aucun danger du coup franc.

41. Hradecky peut exceller, au moins ramasser le ballon. Le gardien Bayer peut saisir une longue balle relativement détendue car la pilule est dans l’air depuis longtemps et aucun Sarrebruck n’est vraiment à proximité.

40. Encore une fois Paulinho avant Batz, le joueur de 19 ans plonge un lifter dans la surface, mais le ballon saute trop loin et le gardien de Sarrebruck est sur place.

38. C’est presque là! Alario pousse pour Paulinho, qui apparaît à droite dans la surface devant Batz et vise le coin le plus éloigné. Mais ça reste comme ça, le Brésilien essaie très fort, mais il n’est pas encore capable de faire quoi que ce soit de comptable – d’ailleurs!

37. Sarrebruck est toujours impressionnée par la qualité et l’arnaque de Leverkusen joue ici. Il n’y a pratiquement rien à l’avant pour le côté domicile et les distances deviennent plus grandes à l’arrière. Ce n’est donc qu’une question de temps avant que Leverkusen ajoute le troisième but et ferme enfin le couvercle.

35. Wirtz met en scène Diaby sur la voie extérieure gauche, qui a de l’espace et du temps et est servi au deuxième poteau. Là, Demiray saute à nouveau son adversaire, mais Batz parade la tête de six mètres en toute sécurité.

34. Paulinho veut certainement s’offrir pour des tâches plus élevées, mais est toujours trop insouciant et inutile pour l’équipe. Le Brésilien réussit une contre-attaque prometteuse de 20 mètres, le tir bas roule dans les bras de Batz.

31 Mais les chances pour Bayer augmentent à nouveau. Après un centre de la droite, Demirbay arrive au deuxième poteau pour la tête car Perdedaj a mal jugé. Le meneur de jeu Leverkusen manque juste le coin court.

30 Batz motive ses collègues lors d’un corner de Leverkusen à continuer de tout jeter. Et puis ils sont mis en œuvre immédiatement, sur le deuxième post, tout ce qui s’y trouve est jeté et clarifié avec succès.

28 Prochaine bonne occasion pour Bayer! Paulinho est envoyé dans la surface avec un gros jeton sur la gauche, ramasse le ballon avec sa poitrine puis tire à mi-gauche de 13 mètres. Mais le joueur de 19 ans s’est déformé assez clairement.

27 Alors peut-être que la question se pose: Leverkusen peut-il être impressionné par tant d’engagement et de volonté de se battre malgré la situation désespérée? Et peut-être même combattre petit à un moment donné après le match épuisant contre le Bayern? Ou le Werkself tire-t-il la frustration après le 2: 4 de l’âme?

25 Beaucoup de soulagement n’est toujours pas possible avec le FCS, souvent le ballon doit être poussé rapidement sous pression, où Golley est le seul leader en position perdue. Seul le taux de duel parle actuellement pour Sarrebruck: 57 pour cent remporte l’équipe à domicile.

23. Presque le troisième! Leverkusen joue avec les Sarrebruck, Diaby joue Alario dans la surface de réparation, qui passe le talon pour Paulinho. Le Brésilien fait un rattrapage, mais à la fin Zeitz et Batz empêchent cette fois la prochaine conclusion des invités.

21e Le score est bien sûr également bien mérité sur la base des chiffres restants. 8-0 tirs au but et plus de 85% du match – Leverkusen joue ici car un match de Bundesliga doit jouer contre une équipe de quatrième division.

Sarrebruck sans aucune chance: Alario a augmenté

19e Tooooooooor! 1.FC Sarrebruck – BAYER LEVERKUSEN: 0: 2. La ligue régionale se complique la vie – et Lucas Alario vous remercie! Demirbay peut flanquer du côté gauche sans restrictions, au centre l’accord entre Zeitz et Batz n’est pas correct. Le défenseur va au ballon sur le premier poteau devant son gardien et dégage les pieds d’Alario, qui jette immédiatement le cuir dans le but vide sans humour.

17e Quel solo de Paulinho, qui utilise deux crochets pour soulever la moitié de l’équipe arrière de l’équipe locale, mais échoue ensuite de sept mètres sur le fort Batz.

17e Saarbrücken, cependant, ne se colle pas la tête dans le sable, mais continue d’apparaître avec beaucoup d’engagement.

15. Prochaine attaque des invités qui veulent ajouter le deuxième but. Wendell apporte un centre de la gauche au deuxième poteau, où Alario est sous pression mais pas de pression derrière la tête.

13. Le Werkself joue parfaitement dans les cartes, bien sûr, Sarrebruck doit investir encore plus dans l’offensive et il y a automatiquement plus de lacunes pour son propre jeu. Demirbay tente une faute à 25 mètres devant le but mais tire le coup franc dans le mur.

Bayer Leverkusen: Diaby en tête

11. Tooooooooor! 1.FC Sarrebruck – BAYER LEVERKUSEN: 0: 1. Mais alors ça arrive très tôt, le favori prend les devants. Demirbay lève doucement le ballon du milieu de terrain au beurre sur la défense de droite dans la surface, où Moussa Diaby a commencé à l’arrière de Schorch et Batz ne laisse aucune chance à bout portant.

9. Lors de la prochaine contre-attaque de l’équipe à domicile, Müller sera stoppé cette fois en dribble. Mais Sarrebruck montre qu’il ne veut pas seulement rester dans le dos pendant 90 minutes.

7. Et puis ça va vite dans l’autre sens! Perdedaj exécute la contre-attaque sur le côté gauche et place le ballon devant Edmond Tapsoba, qui atteint brièvement le maillot et est immédiatement sanctionné par le carton jaune. Trop dur avec Winkmann!

6. Quelle patience a Leverkusen? Diaby et Demirbay l’essaient depuis la deuxième rangée, mais sont bloqués les deux fois. Après tout, un tel coup de coin saute, mais encore une fois n’apporte aucun succès.

4e Le croisement suivant passe de la droite à travers Weiser dans la surface, Schorch grimpe et défend le ballon, c’est immédiatement le combat attendu pour l’équipe locale.

3e La première conférence Leverkusen s’étend sur le côté gauche de Diaby et Wendell, qui pellette une croix au deuxième poteau. Là, cependant, un Sarrebruck passe devant Alario, le rebond d’Aranguiz est également bloqué avec succès par le FCS.

1. Et c’est parti. La balle roule.

1. FC Saabrücken – Bayer Leverkusen dans le téléscripteur en direct

Avant de commencer: Peu avant le départ, nous sommes toujours intéressés par le cheminement des deux clubs dans cette demi-finale. Sarrebruck a éliminé Jahn Regensburg et le club de Bundesliga 1. Le FC Köln a été écarté en deux thrillers 3: 2, puis Karlsruher SC et Fortuna Düsseldorf, un autre club de Bundesliga, ont été battus aux tirs au but. Héros du conte de fées de la Coupe de Sarrebruck: le gardien Daniel Batz, qui a paré cinq pénalités. Leverkusen a prévalu contre Aix-la-Chapelle (4: 1), Paderborn (1: 0), Dortmund (4: 3) et enfin Union Berlin (3: 1).

Avant de commencer: Bayer est à la cinquième place du championnat, mais à égalité avec Mönchengladbach et à seulement trois points de Leipzig et donc pleinement dans la course pour les billets convoités de la Ligue des champions. Et au milieu de cette course, la ligue régionale vient maintenant – pas de problème, dit Bosz: « En tant que footballeur professionnel, vous voulez gagner chaque match et chaque prix – cela doit être notre mentalité. Nous sommes en demi-finale, nous sommes donc très proches de la finale. Nous devons aller à ras bord, nous voulons atteindre la finale de la coupe. «

Leverkusen à distance pour sept matchs sans faillite

Avant de commencer: Avant cela, cependant, la tâche s’appelle Bayer 04 Leverkusen et ce sera déjà assez difficile pour les dirigeants de la Regionalliga Südwest. Le Werkself a perdu deux de ses trois matches de championnat contre le Bayern et Wolfsburg (1: 4), mais il y a une série de sept matches à l’extérieur sans défaite (6 victoires). Leverkusen a remporté 15 des 19 derniers matchs de compétition (seulement 3 défaites).

Avant de commencer: De plus, Sarrebruck était désormais en mesure d’observer et d’analyser Leverkusen en cinq matchs, alors que Leverkusen n’avait pas vu l’adversaire jouer depuis trois mois. « C’est formidable de voir le prochain adversaire et l’un après l’autre dans un match », a même plaisanté Kwasniok après la victoire 4-2 du Bayern Munich sur Leverkusen le week-end dernier. Et il a appris une chose immédiatement après le coup de sifflet final: « C’est bien que nous n’ayons que le Bayern en finale. » Le vainqueur de la coupe du monde disputera l’Eintracht Francfort demain soir.

Avant de commencer: Et kwasniok? Vivez la jouissance détendue et détendue de la situation et inversez simplement les circonstances défavorables. « Les conditions générales sont désormais encore plus inhabituelles, ce sera peut-être aussi à notre avantage. Peut-être que l’un ou l’autre Leverkusen ne peut pas repousser sa limite de performance parce que la psyché est en travers? », L’entraîneur du FCS espère l’effet d’un stade de quatrième division vide .

Avant de commencer: Pas même le manque de fans dans ce qui est probablement le plus grand match de l’histoire du club. « 33 clubs professionnels aimeraient faire du commerce avec nous. Cela aurait pu être encore plus agréable, mais allons-nous quand même essayer de faire de Völklingen notre avantage? », A déclaré le directeur sportif Marcus Mann avec confiance avant le match. Völklingen est la deuxième plus grande ville de Sarrebruck, il y a le stade Hermann Neuberger, dans lequel le FCS emménage en raison des travaux de rénovation du stade Ludwigspark. Le stade devrait normalement accueillir environ 6 800 spectateurs.

Avant de commencer: Car alors que les Werkself de Leverkusen sont déjà à nouveau dans le jus et ont déjà disputé cinq matches de championnat en mode compétition, Sarrebruck n’a pas été en mesure de démontrer tout son potentiel depuis la pause forcée due à la pandémie de corona. La Sarre ne veut pas laisser partir l’anticipation et l’optimisme.

Leverkusen sans Havertz et Bailey

Avant de commencer: 1. Le FC Sarrebruck est déjà entré dans l’histoire et les Sarre sont la première quatrième division à atteindre les demi-finales de la Coupe DFB. Mais cette histoire n’a pas encore à être terminée, l’entraîneur Kwasniok espère: « Maintenant, nous voulons écrire l’histoire du sport! » Cependant, les circonstances sont défavorables, sinon extrêmement défavorables.

Avant de commencer: Par rapport au succès en quart de finale contre Düsseldorf en Coupe, il y a deux changements au FCS: Sebastian Jacob et Timm Golley jouent pour Gillian Jurcher et Mendler (les deux banques).

Avant de commencer: Leverkusen doit à nouveau se passer du botteur exceptionnel Kai Havertz (problèmes musculaires) et démarre avec cinq départs, par rapport au dernier match de compétition (défaite 2: 4 contre le Bayern). Kerem Demirbay, Paulinho, Mitchell Weiser, Wendell et Florian Wirtz sont nouveaux dans l’équipe. Nadiem Amiri, Julian Baumgartlinger, Karim Bellarabi et Aleksandar Dragovic sont assis sur le banc aujourd’hui, Leon Bailey est absent de l’équipe.

Avant de commencer: La Bundesliga contre la ligue régionale, les prétendants à la Ligue des champions contre la quatrième division – ici en Bavière, nous disons: gmade Wies! Donc une prairie fauchée. Mais c’est exactement là où se trouve la vérité, dans le pré. Vous ne gagnerez pas de matchs sur papier, mais sur l’herbe verte. Et après tout ce que la pause obligatoire nous a pris, malgré tout l’ennui qui semble régner maintenant dans la course de championnat de Bundesliga, il y aurait une sensation de coupe, non? Et c’est parti!

Sarrebruck – Bayer Leverkusen: la composition

Sarrebruck : Batz – Barylla, Schorch, Uaferro, Müller – Perdedaj, Zeitz – Golley, Jänicke – Jacob, Zellner

: Batz – Barylla, Schorch, Uaferro, Müller – Perdedaj, Zeitz – Golley, Jänicke – Jacob, Zellner Leverkusen: Hradecky – Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell – Aranguiz, Demirbay – Wirtz, Paulinho, Diaby – Alario

Avant de commencer: Cependant, la prudence est recommandée pour Leverkusen. Avec 1. FC Köln et Fortuna Düsseldorf, Sarrebruck a exclu deux clubs de Bundesliga du tournoi.

Avant de commencer: Des quatre équipes restantes, le 1. FC Saarbrücken est le seul club qui ne soit pas de la chambre haute allemande. En conséquence, les Sarre sont désormais également négligés en tant qu’outsider.

Avant de commencer: Bienvenue au match de demi-finale de la Coupe DFB entre le 1. FC Saarbrücken et le Bayer Leverkusen.

DFB Cup: le chemin des deux équipes vers les demi-finales

1. FC Saarbrücken

Date Tour de jeu maison Résultat client 11 août 2019 1 tour Sarrebruck 3: 2 (0: 0) SSV Jahn Regensburg 29 octobre 2019 2ème tour Sarrebruck 3: 2 (0: 0) 1. FC Cologne 5 février 2020 16e de finale Sarrebruck 5: 3 N / A Karlsruher SC 3 mars 2020 Quarts de finale Sarrebruck 8: 7 N / A Fortuna Dusseldorf 9 juin 2020 Demi finales Sarrebruck 20 h 45 Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen