Le directeur du docteur Sleep fera le réveil de Stephen King

La comédie acidulée de HBO d’Issa Rae revient avec un taux de blagues rapides, malgré une humeur abattue de manière inattendue.



« Chaque fois que je revendique un » nouveau moi « , j’ai l’impression de me retrouver dans une vieille merde », se plaint Issa (Issa Rae) à sa meilleure amie, Molly (Yvonne Orji), dans la troisième saison de la comédie pétillante millénaire de HBO Peu sûr.

Chaque femme est venue à un compte personnel dans la troisième sortie de la série, qui a été diffusée au cours de l’été 2018. Flailing Issa a trouvé – et perdu – un nouvel intérêt amoureux, mais a obtenu une certaine mesure de fermeture avec son ex, Lawrence (Jay Ellis). Plus important encore, elle a acquis une nouvelle assise dans sa carrière et sa sécurité financière, d’abord en devenant surintendante d’immeubles, pour un loyer réduit, dans un nouveau complexe d’appartements, puis en quittant son emploi dans un organisme sans but lucratif pour poursuivre la planification d’événements communautaires. Pendant ce temps, la perfectionniste Molly s’est finalement autorisée à s’ouvrir à un homme qui ne répondait pas à ses critères rigoureux (et irréalistes) de partenariat romantique.

Mais étant donné ces avancées, pourquoi Peu sûr – sinon, il abrite encore certaines des lignes de télévision les plus drôles de la télévision – vous avez l’impression de finir dans une « vieille merde » proverbiale?

La saison quatre reprend juste quelques semaines après la finale de la troisième saison. Issa est à des mois de la planification de son audacieuse Market Street Block Party, une célébration des entreprises et de la culture noires, avec l’aide de son nouvel ami agréablement fade Condola (Christina Elmore), tandis que Molly essaie de comprendre à quel point elle est engagée envers chacun d’autres, elle et Andrew (Alexander Hodge) le sont réellement. Mais, encore une fois, la discorde entre les meilleures amies se prépare, Issa et Molly se tirant de plus en plus de coups de feu, chaque femme jugeant la stagnation émotionnelle de l’autre.

« Tu venais pour moi! » Molly se balance défensivement après qu’Issa l’appelle pour ses critiques tranchantes. « Et j’ai l’impression que vous venez pour moi. Que se passe-t-il? » Issa rétorque. Quand Issa découvre que Condola est la nouvelle petite amie de son ex, Molly est incrédule que son amie continue de retourner dans l’ancien Sturm und Drang avec Lawrence. Dans le même temps, Issa perd patience avec le mode par défaut insatisfait de Molly. Franchement, je suis d’accord avec eux deux.

L’écart narratif court entre la dernière finale et la nouvelle première (malgré près de deux ans depuis Peu sûr dernière diffusion) contribue au rythme léthargique de la saison quatre. Si on a l’impression que l’histoire avance si lentement, elle revient en fait en arrière … c’est parce que ça l’est. La saison s’ouvre dans les médias, et dans ses premiers moments, nous apprenons qu’Issa et sa meilleure amie sont à l’écart: « Honnêtement … Je ne baise plus avec Molly », dit-elle à un mystérieux interlocuteur à l’autre bout du fil. Mais il faut cinq épisodes de flashback avant que leur hostilité mutuelle ne se transforme en une altercation quasi physique lors du grand événement d’Issa, tuant le choc intégré à la confession initiale d’Issa.

Les thèmes de l’inertie émotionnelle et de la régression du développement sont, bien sûr, des aspects réalistes des bouleversements déclenchés par l’entrée dans la trentaine. Et l’auto-sabotage, en particulier, peut nuire à une amitié de longue date qui a déjà été marquée et brisée par les conflits précédents. (Après tout, les vieux liens égalent le vieux bain de sang.) Mais regarder Issa et Lawrence danser à nouveau autour de l’autre et de leur histoire et voir Molly lutter dans une autre relation rend la narration répétitive, même si la frustration des amis les uns envers les autres le reconnaît Möbius-comportement de bande. Le rechapage d’anciens modèles n’est pas amusant pour les amis, et ce n’est certainement pas amusant pour les téléspectateurs.

Ce n’est pas un hasard si, parmi le lot d’épisodes mis à la disposition des critiques, le meilleur implique peu d’interaction entre les femmes. Dans le troisième chapitre, Issa et Molly passent Thanksgiving avec leurs familles respectives, nous récompensant avec une pause de leurs tensions. Issa partage un dîner mexicain jubilatoire avec son frère Ahmal (Jean Elie, un ajout habile à la distribution) pour éviter un dessert maladroit chez Molly, et admet enfin à haute voix que son nouvel ami Condola «récolte tous les avantages de [Lawrence’s] du temps avec moi. » Issa grandit … mais dans la mauvaise direction.

Le soulagement comique arrive sous la forme d’Issa et d’autres amis de Molly, bougie Tiffany (Amanda Seales) et antic Kelli (Natasha Rothwell), qui continuent de produire les lignes les plus hilarantes de la série tout en faisant le clown entre les jeux d’esprit d’Issa et de Molly. Seales et Rothwell, les deux maestras de livraison et de comédie physique, n’ont malheureusement pas grand-chose d’autre à faire que de caracoler comme les «Charlotte» et «Samantha» de ce groupe d’amis, Tiffany appréciant la maternité plus pour ses charmes esthétiques que ses réalités pénibles et Kelli cherchant constamment sa prochaine conquête. Bien qu’ils offrent un répit bienvenu de la dynamique d’amitié plus intense de la saison, ni l’un ni l’autre ne gagne beaucoup de développement de personnage ou même de caractérisation du tout au-delà de leurs punchlines. Cela étant dit, lorsque leurs punchlines atterrissent, ils terre.

Une partie de Peu sûrLe meilleur travail est dans sa satire, comme lorsque le Block Block anti-gentrification d’Issa est pris de manière inattendue par des clients blancs, ou dans le sexe rauque d’Issa avec un agent masculin de la TSA de plus grande taille, qui parodie les stéréotypes sur les grosses femmes hypersexuelles. Mon fil préféré de la saison est l’obsession des personnages pour un En série-se rencontre-Survivre à R. Kelly véritable franchise documentaire sur le crime appelé Vous cherchez La Toya. (La série fictive correspond bien aux montres binge passées d’Issa, comme le savon de l’esclavage Plein Nord et un redémarrage d’une sitcom des années 90 appelée Kevin.) La comédie de HBO est plus drôle que jamais, mais son esprit plus léger me manque.

Interprètes: Issa Rae, Yvonne Orji, Natasha Rothwell, Amanda Seales, Jay Ellis, Alexander Hodge, Christina Elmore, Wade Allain-Marcus, Jean Elie

Producteurs exécutifs: Issa Rae, Prentice Penny, Melina Matsoukas, Michael Rotenberg, Jonathan Berry

Avant-premières dimanche 12 avril, 22 h (HBO)