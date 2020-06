Actualités NRL | Brisbane Broncos, Darren Lockyer sur l’amertume causée par le camouflet de Kevin Walters

L’amertume existe toujours parmi les anciens joueurs des Broncos à cause du camouflage d’entraîneur de la légende du club Kevin Walters, admet Darren Lockyer, membre du conseil d’administration de Brisbane.

Walters a été ignoré dans le processus qui a vu Anthony Seibold remettre un contrat de cinq ans aux Broncos, à la suite d’une seule saison d’entraîneur à South Sydney.

Le sentiment anti-Seibold a encore enflammé la pression sur Brisbane après leur défaite de 59-0 contre les Roosters, qui n’est survenue que quatre matchs après leur retrait de la finale 58-0 contre Parramatta la saison dernière.

Lockyer a joué un rôle central dans la décision de nommer Seibold à la place de Wayne Bennett, bien qu’il ait été coéquipier à trois reprises de Walters.

Darren Lockyer. (Getty)

« Vous regardez les années de gloire des Broncos et Kevvy faisait partie de tout cela, il a fait beaucoup d’amitiés avec ces coéquipiers qu’ils ont traversés et a eu beaucoup de succès ensemble », a déclaré Lockyer QLDER de Wide World of Sports.

« Je suis donc sûr qu’Anthony est maintenant l’entraîneur là-bas et ce n’est pas Kevvy, je suis sûr qu’il y a d’anciens joueurs qui ne sont pas d’accord avec ça.

« Mais je suppose que cela se produit dans footy tout le temps. Les joueurs sont sélectionnés ou un entraîneur est sélectionné, vous n’allez pas toujours satisfaire tout le monde. »

Walters était entraîneur du Queensland et possédait un CV d’entraîneur adjoint complet lorsqu’il a postulé pour le poste à Brisbane, ainsi que cinq premiers postes de joueur des Broncos. Il n’a toujours pas obtenu le signe de tête.

Il y a eu depuis des accusations contradictoires. L’entraîneur légendaire des Broncos, Wayne Bennett, a déclaré que le processus avait été truqué pour que Seibold obtienne le poste, peu importe qui avait postulé, tandis que Gorden Tallis pensait que Brisbane était revenue sur un accord de prise de contact pour que Walters devienne entraîneur.

Tallis est devenu un critique acharné des Broncos, ayant déclaré l’année dernière: « Kevin Walters … devrait être l’entraîneur du club, à l’exception de personne d’autre. »

Il a accusé Seibold d’avoir « fait exploser » le club après la défaite 58-0 contre Eels, puis a écrit dans sa chronique qu’il était « blessé, triste et embarrassé » par la défaite 59-0 de Roosters, appelant Seibold et Lockyer à faire preuve de leadership. .

Lockyer a admis que les initiatives de leadership dans l’une des plus jeunes équipes de la LNR n’avaient clairement pas abouti. Il a qualifié les coqs de cacher « une journée sombre pour le club ».

« Je pense que lorsque vous êtes battu comme ça, vous êtes un bon joueur, vous allez être critiqué de partout dans le monde de la ligue de rugby », a déclaré Lockyer.

« Gordie a toujours été franc et je pense qu’il a droit à son opinion. C’est un ancien capitaine des Broncos et quand vous parlez de leadership, j’ai joué un rôle là-bas et cela fait partie de mon rôle, pour essayer de développer certains de ces les jeunes enfants surtout à devenir de bons leaders.

« Il y a aussi quelques gars expérimentés là-bas. J’apprécie le défi qui est là devant moi, mais évidemment l’autre soir, nous avons un long chemin à parcourir.

« Je pense que les gens peuvent faire face à une défaite contre une équipe qui va probablement être meilleure sur le papier, mais juste à la mode et de la façon dont cela s’est passé, ce n’est tout simplement pas ce que les Broncos veulent. »

Kevin Walters après State of Origin III l’an dernier. (AAP)

Walters a critiqué la direction prise par les Broncos sous Seibold après le record de club de la semaine dernière, affirmant que l’excuse de l’inexpérience n’avait pas été lavée. Seibold est maintenant soumis à une pression considérable en seulement la deuxième année de son contrat.

« Ils sont dans un grand trou et ils doivent s’en sortir », a-t-il déclaré à Sky Sports Radio cette semaine.

« Je suis allé pour un entretien avec les Broncos il y a 18 mois … et j’ai discuté de mes plans et de la façon dont j’ai vu [the club’s future].

« Je suis retourné et j’ai regardé l’histoire des Broncos et les cinq dernières années, ainsi que mes plans pour aller de l’avant avec le club.

« Et je peux vous dire que la voie qu’ils ont empruntée, c’est en dehors d’une piste de brousse jusqu’à l’endroit où je comptais emmener le club.

« Ils ont présenté quelques excuses avant le match sur leur inexpérience. C’est absurde.

« Ils sont un tas de bons gars et de jeunes gars qui travaillent dur, mais c’est NRL. C’est un jeu d’hommes. Si vous n’avez pas fait vos devoirs, alors vous allez vous faire prendre. »

« Il y a eu des excuses sur les jeunes Broncos, les bébés Broncos … eh bien c’est la position dans laquelle ils se sont retrouvés avec leur recrutement et comment ils ont fait les choses. Vous ne pouvez pas utiliser ces excuses.

« Lorsque vous jouez en LNR et que vous jouez en première année, vous êtes là pour faire vos plaqués et pour exécuter le ballon dur et toutes les choses simples dont la ligue de rugby a besoin pour être une équipe réussie. »

L’entraîneur des Broncos Anthony Seibold. (Getty)

D’autres joueurs champions comme Sam Thaiday et Justin Hodges sont toujours employés par Brisbane, bien que Hodges ait déclaré qu’il n’avait rien à voir avec l’équipe. Thaiday et Hodges ont soutenu Walters pour devenir entraîneur des Broncos avant que Seibold ne soit favorisé.

« Pour le moment, ils ne jouent pas les uns pour les autres, vous pouvez voir qu’en tant que groupe, ils sont divisés », a déclaré Hodges à la Fox League.

« En regardant ce groupe, il n’y a pas beaucoup de dirigeants. »

Malgré la fracture causée par le camouflet Walters, une sécheresse de Premier ministre datant de 2006 et la forme désastreuse actuelle de l’équipe, Lockyer a nié que les Broncos aient perdu le contact avec les grands du club.

« En ce qui concerne les anciens joueurs et les anciens joueurs … il y a une ancienne association de garçons, le club a toujours eu une invitation ouverte aux anciens joueurs », a déclaré Lockyer.

« Je pense que c’est comme la plupart des clubs. Il y aurait des groupes de joueurs qui ont joué dans des clubs et pour une raison quelconque, ils ont évolué dans la vie ou ils se sentent un peu déconnectés. L’invitation pourrait être là, mais ils pourraient ne pas vouloir l’accepter pour quelque raison que ce soit.

« Les Broncos, je ne pense pas, sont très différents de tout autre club à cet égard. Pour autant que je sache ou ai toujours vu, les vieux garçons ont toujours été les bienvenus. »