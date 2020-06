Superhero Bits: la co-star de ‘Supergirl’ Chyler Leigh sort, le Joker de Brian Azzarello a influencé ‘Suicide Squad’ et plus

Qu’est-ce que Grant Gustin avoir à dire sur l’acteur récemment licencié de Le flash? Quelle version de Joker a inspiré celle que nous voyons dans Suicide Squad? Lequel Riverdale étoile est en place pour le rôle de Batwoman? Quand est-ce que Arrowverse stars reviennent au tournage à Vancouver? Un Veuve noire les acteurs reprennent leur rôle dans le Shang-Chi film? Quel est le titre provisoire du Oeil de faucon série chez Disney +? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Stargirl membre de la distribution Joel McHale assis pour une brève conversation avec Geoff Johns à l’appui de la série CW.

Arrowverse montre comme Le flash et Batwoman reprendra sa production à Vancouver dans un avenir proche.

Grant est l’un des gars les plus réfléchis que je connaisse. Il écoute… et il porte son cœur sur sa manche. Fier d’avoir travaillé avec lui. pic.twitter.com/uc0YUAiw75

Le flash étoile Grant Gustin dit cela à l’appui du tir de Homme allongé acteur Hartley Sawyer.

Vanessa Morgan (Riverdale) est prêt pour Batwoman, et certains détails ont émergé sur le nouveau personnage.

J’adore cette pièce; un monde dans chaque panneau. Je suis sur mon mur depuis des années. Une page de l’une des plus grandes histoires de bandes dessinées de tous les temps, All Star Superman de Grant Morrison et Frank Quietly. Enchère maintenant pour #BLM et #ComicWritersChallenge. Les enchères se terminent vendredi à 15 h HE. pic.twitter.com/5Ly4ohUSzi

– Tom King (@TomKingTK) 8 juin 2020