Principe: Kenneth Branagh essaie de donner un sens à son rôle dans le cinéma

En ce qui concerne l’un des plus grands esprits et énigmes du cinéma, c’est Christopher Nolan. Le réalisateur est connu pour sa nature cérébrale et existentielle qui défie constamment la perception de ses personnages et du public. Selon certaines stars comme Robert Pattinson et Kenneth Branagh, ils essaient toujours de comprendre des éléments du film même en tant que participants actifs. L’acteur-réalisateur shakespearien s’est entretenu avec Total Film (H / T via SyFy) pour clarifier s’il est l’antagoniste du dernier film de Nolan Principe. « Étant donné la nature de celui-ci, Chris dans une certaine mesure réinvente la roue ici », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens commencent à s’engager avec John David Washington personnage dans les deux sens attendus … donc vous pourriez vous attendre à ce que je sois un antagoniste … mais [the story] ne suit pas tout à fait ce à quoi vous pouvez vous attendre au fil de l’histoire. « Le film semble se dérouler comme un thriller d’espionnage, mais Nolan est connu pour ses rebondissements élaborés dans la plupart de ses films, comme en témoigne la Momento (2000), Début (2010) et Le prestige (2006).

Branagh tente d’expliquer son rôle dans le principe

Branagh reste déconcerté par le script de Tenet. « Je ne te plais pas », a-t-il dit. « J’ai lu ce scénario plus de fois que je n’ai jamais lu d’autre chose sur laquelle j’ai jamais travaillé. C’était comme faire le jeu de mots croisés du Times tous les jours, j’imagine. Sauf que le film et le scénario ne vous attendaient pas ou n’avaient pas besoin vous, être un expert. Dans le jeu et dans les scènes, il continue de tourner, ou de jouer en avant et en arrière, nos attentes sur ce que devrait être le personnage. Donc mes conversations avec [Nolan] à propos de mon personnage étaient constants car l’évolution du personnage n’était pas définie. Ce fut une série de surprises constantes. » Principe stars également Washington, Elizabeth Debicki, Michael Caine, Himesh Patel, Aaron Taylor-Johnstonet Clémence Poésy. Le film Warner Bros devrait sortir en salles le 17 juillet.

