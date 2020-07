Demain à Thessalonique? Négociations avec Rapid? La situation actuelle chez Stefan Schwab

Le vice-champion Rapid a fait sa première formation en équipe pour la nouvelle saison mercredi avec une équipe décimée. Après le test positif du virus corona d’un joueur, le joueur et ses contacts sont toujours isolés. L’avenir de l’ancien capitaine Stefan Schwab, qui envisage de passer au PAOK Salonique, reste ouvert.

Le contrat de Schwab avec Rapid a expiré à la fin de la saison. Après le test Corona positif, ses anciens collègues s’entraîneront dans un premier temps sous forme réduite jusqu’à vendredi. « Le prochain test suivra jeudi pour les joueurs et entraîneurs qui ont été en contact avec le joueur et qui sont actuellement isolés », a déclaré le médecin du club Thomas Balzer.

Selon le club, les résultats des tests devraient être disponibles vendredi. Ce n’est qu’alors qu’une décision sera prise quant à savoir si le voyage vers le camp d’entraînement de Bad Tatzmannsdorf doit avoir lieu samedi – y compris un match test annoncé contre l’équipe de la ligue régionale SV Draßburg.

Selon Balzer, le test positif a eu lieu lors d’un contrôle de routine après les vacances, qui a été effectué selon le concept de prévention de la Bundesliga. « Le joueur va bien, il n’a aucun symptôme », a déclaré le médecin du club. «Il est désormais soumis aux exigences de l’agence et est en quarantaine chez lui».

Les autres joueurs rapides sont également régulièrement contrôlés. « Vous n’avez pas à vous inquiéter lorsqu’un test est positif », a souligné Balzer. « Parce que c’est exactement pour cela que le concept de prévention existe et que nous savons tous comment agir de manière structurée par la suite. » Un porte-parole du club n’a pas souhaité fournir d’informations sur le nombre de personnes absentes lors de l’entraînement des équipes mercredi.

Consultant Roland Schwab: « La sortie est ouverte »

Le capitaine précédent manquait à Hütteldorf. Schwab n’a jusqu’à présent pas accepté une offre de prolongation de son contrat expiré, les signes sont au revoir. Cependant, ils sont toujours en pourparlers avec le directeur général de Rapids Sport Zoran Barisic, le frère et conseiller Roland Schwab a souligné mercredi à l’APA. « La sortie est ouverte. »

Les médias grecs ont rapporté un accord oral avec le PAOK. Schwab est donc attendu jeudi à Thessalonique pour achever les discussions finales et un contrôle médical. Le milieu de terrain de 29 ans se verra remettre un contrat de trois ans à signer par le finaliste grec, un possible adversaire de Rapids lors de la prochaine qualification en Ligue des champions. Son frère ne voulait pas exclure complètement ce scénario. « Mais cela n’a pas été décidé non plus. Nous voulons attendre de voir comment cela évolue aujourd’hui », a déclaré Roland Schwab.

Outre les discussions avec Rapid, la situation à l’US Lecce joue également un rôle. Schwab a une offre des Italiens du sud, mais ils pourraient déjà descendre en Serie B mercredi soir avec quatre points de retard sur Gênes. S’ils rattrapent au moins deux points, la décision concernant l’appartenance de Lecce à la ligue ne sera prise que lors du dernier tour de Serie A dimanche.