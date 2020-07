Roblox atteint 150 millions d’utilisateurs actifs par mois (c’est plus que Minecraft)

in

J’aime penser que je sais ce qui est important dans le monde des jeux vidéo – après tout, j’écris sur eux pour gagner ma vie. Mais d’une manière ou d’une autre, Roblox continue d’échapper à mon attention, malgré le fait que ce soit l’un des plus grands jeux au monde. Cette vague phrase ne lui rend pas vraiment justice non plus, maintenant que la société a révélé les dernières statistiques franchement ridicules sur le nombre de joueurs Roblox.

Le nombre de joueurs Roblox est maintenant de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, c’est-à-dire les joueurs qui se sont connectés au moins une fois au cours de la dernière période d’un mois. En mai 2020, Minecraft comptait 126 millions d’utilisateurs actifs par mois, si vous cherchez un aperçu de la façon dont le sacré grand Roblox est devenu.

En tant que plate-forme de développement, Roblox porte également ses fruits pour les développeurs communautaires. La société affirme dans un communiqué de presse que ces développeurs sont «en passe de gagner 250 millions de dollars en 2020, contre 110 millions de dollars gagnés en 2019». En juin, un programme supplémentaire offrant des paiements basés sur le temps d’engagement seul a versé 2 millions de dollars aux développeurs communautaires.

Plus tard cette année, Roblox prévoit également d’offrir un service d’événements pour les développeurs, qui permettra aux développeurs de créer leurs propres événements communautaires «à la fois virtuellement (au début) et finalement en personne». Je suppose donc que nous pouvons nous attendre à des événements de fête de style Fortnite à Roblox.

Consultez notre grande liste de jeux de bac à sable si vous recherchez d’autres moyens de faire preuve de créativité. Quant à moi, je vais aller découvrir quoi autre jeux incroyablement populaires que je vis dans l’ignorance. (Avez-vous tous vu ce truc Crossfire?)

