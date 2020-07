Les retrouvailles ‘, révélant un grand secret caché pendant tout ce temps

Bien que jusqu’à présent, on ait beaucoup parlé du retour de la «physique ou chimie», c’est déjà une réalité. Ce grand phénomène prépare déjà son retour, bien que sous la forme d’une mini-série de deux chapitres spatiaux qui raconteront ce qui est arrivé à ses protagonistes au cours de ces années. Atresplayer Premium, la plateforme Atresmedia, travaille déjà sur ‘FoQ: The reunion’, un projet qui ravira des millions de followers qui accompagnait la série à succès.

Casting de la première saison de ‘Physics or Chemistry’

La fiction originale d’Antena 3, diffusée entre 2008 et 2011, a marqué toute une génération, comptant de très près et de manière révolutionnaire, pas de cheveux sur la langue, ce que de nombreux jeunes pensaient et s’inquiétaient du temps qui ont été identifiés avec les histoires et les personnages de la série, ce qui en a fait une référence depuis sa première télévision.

Produit par Atresmedia TV en collaboration avec Buendía Estudios, ‘FoQ: El reencuentro’ Il est en phase de pré-production et mettra en vedette certains des acteurs les plus reconnus de la « physique ou chimie », qui se réunira à nouveau une décennie plus tard. Il a Montse García, Sonia Martínez, David Troncoso et Candela Izquierdo dans la production exécutive; Lucía Alonso-Allende est co-productrice exécutive; Carlos García Miranda est en charge du scénario tandis que Juanma Pachón est le réalisateur de la série.; Juanmi Hernández est le directeur de la production et Marta Petite, la directrice artistique.

Ce que dira ‘FoQ: La réunion’

Un événement spécial est ce qui rassemble ceux qui ont été camarades de classe au meilleur moment de leur vie. Ils ont tous changé au fil du temps, certains plus que d’autres, comme leur disent leurs professeurs, bien que d’autres semblent avoir du mal à se souvenir de qui ils étaient. Ou peut-être ce que l’un d’eux veut oublier, c’est qu’en fait, depuis toutes ces années, il garde un secret. Un secret qui lui a coûté une amitié de ce groupe d’amis. Une réunion est le cadre idéal pour se souvenir de vos meilleurs moments, aplanir les aspérités et avouer ce qui n’a jamais été dit. Car on sait déjà qu’à trente ans, les décisions qui sont prises le sont pour toujours.

Le phénomène de toute une génération

«Física o Química» a été créée sur Antena 3 le 4 février 2008, comptant dans son premier épisode avec plus de 3,6 millions de téléspectateurs et une part de 20,9%. La renommée de ses protagonistes et la force de ses intrigues ont fait de plus en plus d’adeptes à «Física o Química», atteignant 4 millions de téléspectateurs à la fin de sa deuxième saison. Avec 77 chapitres et sept saisons derrière lui, ‘Physics or Chemistry’ a dit au revoir en juin 2011 s’affirmant comme l’un des grands succès fictifs de ces derniers temps.