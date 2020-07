Comment faire le défi Target Date Night – vos soirées de quarantaine triées! – .

in

Ce nouveau défi TikTok apporte une touche passionnante à la soirée de rendez-vous, voici exactement comment faire le défi de la nuit de date cible.

Après que Covid-19 ait plongé le monde dans le verrouillage, les soirées de rendez-vous étaient pratiquement inexistantes. Les restaurants ont été fermés, les bars ont été fermés, les attractions ont été fermées. TOUT était fermé! Il n’y avait absolument aucun endroit où sortir et s’amuser.

Mais certains utilisateurs de TikTok ont ​​proposé une nouvelle méthode passionnante pour créer votre propre soirée de rendez-vous à la maison, et des gens du monde entier ont essayé.

Un nouveau défi a été lancé autour de TikTok qui implique une nouvelle méthode pour créer la soirée de rendez-vous parfaite.

Les gens marchent dans différentes allées de Target, comme des collations, des films, des jeux ou des boissons, et balancent leur bras dans un mouvement de haut en bas. Ensuite, quand quelqu’un leur dit de s’arrêter, ils ramassent l’objet dont ils sont les plus proches.

Faites-le plusieurs fois et vous devriez avoir une collection de nourriture et d’activités aléatoires à acheter, à ramener à la maison et à terminer votre soirée de rendez-vous.

Vous n’êtes pas obligé de le faire dans Target

Beaucoup de gens l’appellent le Target Date Night Challenge, parce que les gens ont commencé à le faire dans le magasin américain Target.

Mais il est depuis devenu simplement connu sous le nom de Date Night Challenge, car vous pouvez le faire dans n’importe quel type de magasin que vous voulez vraiment!

N’importe quel type de supermarché fonctionnerait, ou une boutique de jeux vidéo, tout ce que vous aimez vraiment. Vous pouvez même le faire avec un menu à emporter et commander tout ce que votre doigt atterrit. Les options sont infinies!

N’oubliez pas de le filmer pour TikTok!

Si vous voulez essayer la tendance de la soirée Target date, n’oubliez pas de la filmer pour TikTok.

Cette idée de soirée de quarantaine est vraiment amusante et unique, et aussi très divertissante pour les autres à regarder!

Et n’oubliez pas d’utiliser les hashtags #datenightchallenge et #targetdatenight.

