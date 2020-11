Conférence de presse avec Joachim Löw et Manuel Neuer

À l’issue de la trêve internationale, l’équipe de la DFB disputera le match de la Ligue des Nations contre l’Espagne mardi (20h45). Avant cela, l’équipe nationale allemande a tenu une conférence de presse. Joachim Löw et Manuel Neuer y ont participé.

Au cours du processus, Löw a appris que deux joueurs nationaux ukrainiens qui avaient été utilisés lors du match international contre l’Allemagne samedi ont ensuite été testés positifs pour le virus corona.

L’arrière gauche Eduard Sobol était dans la formation de départ et a joué, tandis que le milieu de terrain Jewhen Makarenko est intervenu en tant que remplaçant à la 69e minute à 1: 3 à Leipzig.

Löw a été surpris par la nouvelle lors de la conférence de presse. « Les tests du vendredi et samedi avant le match étaient tous négatifs. Le médecin nous a assuré qu’il ne fallait pas avoir peur: si quelqu’un est testé le jour du match, il n’est pas contagieux », a déclaré Löw. « Nous avons été testés à nouveau hier et aujourd’hui. »

L’entraîneur national a également parlé de la situation du personnel et a annoncé que Niklas Süle pourrait éventuellement être éliminé contre les Espagnols en raison de problèmes aux genoux. Il veut attendre l’entraînement final, donc Löw. Neuer a cependant évoqué l’importance de son 96e match international, qui fera de lui le seul gardien record de l’histoire de la DFB, devant Sepp Maier.

Löw sur Neuer:

« Il n’est pas nécessaire d’en dire beaucoup sur lui. Sa performance parle d’elle-même. Il ne nous a jamais déçus. Au contraire: il a mûri en tant que personne, joueur et capitaine. Il parle à tous les joueurs, il a une opinion claire. Il a beaucoup d’expérience dans la façon dont il voit le football. Ses performances ne pourraient pas être meilleures, c’est le meilleur gardien de but du football, ça vaut de l’or pour nous. «

Löw sur l’objectif de la ME:

« En gros, nous allons à un tournoi pour atteindre le maximum – la finale. Mais maintenant, ce n’est pas un problème de parler spécifiquement des objectifs. Si nous sommes complets et forts, notre équipe est absolument dangereuse. Nous sommes capables. Pour aller loin, vous avez aussi vu en 2014 que c’était proche contre l’Algérie et la France, vous ne pouvez évaluer correctement la situation que dans la préparation immédiate.

Löw sur Max:

« Il a fait un programme incroyable avec un match pour Eindhoven dimanche et deux matchs pour nous. Il commencera bien sûr contre l’Espagne, mais il a aussi fait des distances extrêmement longues dans tous les matchs. Il a eu beaucoup de bonnes situations, surtout dans le match devant. Mais nous devons nous attendre à ce qu’il ne passe pas les 90 minutes. «

Löw sur deux cas positifs récents en Ukraine:

« Je suis surpris. Les tests du vendredi et du samedi avant le match étaient tous négatifs. Le médecin nous a assuré que nous ne devons pas avoir peur: parce que si quelqu’un est testé le jour du match, il n’est pas contagieux. Nous étions hier et testé à nouveau aujourd’hui. «

Löw sur les déclarations de Bierhoff selon lesquelles Löw sera mesuré à l’EM:

« Nous communiquons constamment. Il connaît mon opinion sur certaines choses, je connais la sienne. Nous avons une très bonne relation de confiance. Je n’ai pas à lui parler d’une interview. Bien sûr, vous êtes toujours mesuré par rapport à un tournoi. »

Löw sur les leçons du match contre l’Ukraine:

« Ils étaient très forts, particulièrement dangereux entre les espaces. Nous devons améliorer notre organisation et notre compacité face à l’Espagne. »

Löw sur Henrichs qui a été frappé pour la dernière fois:

« C’est absolument résilient. C’est une bonne sauvegarde. »

Löw sur l’échec de Rüdiger:

« Nous devons attendre l’entraînement car Niklas Süle est également sorti de la quarantaine. Il s’était plaint de problèmes de genoux après le match, mais peut s’entraîner aujourd’hui. C’est pourquoi je ne déciderai pas s’il peut jouer avant ce soir. »

Löw sur l’Espagne:

« Pour moi, les Espagnols sont toujours parmi les meilleurs au monde. Ils sont extrêmement variables et ont un bon ballon et peuvent poser des problèmes à n’importe quel adversaire. »

Première partie terminée:

Neuer dit au revoir aux journalistes. Maintenant vient Loew.

Nouvelles sur Corona:

« Cela affecte toute notre société, donc cela nous affecte aussi. Pour nous, il y a des gens qui élaborent un concept d’hygiène pour nous et font tout pour que nous puissions nous préparer normalement pour nos jeux. C’est ainsi que nous restons à l’intérieur. Notre bulle. Cependant, comme contre l’Ukraine, un match est parfois au bord du gouffre. Nous, les joueurs, ne décidons pas si un match a lieu ou non. Pas même l’entraîneur ou la direction. Nous n’avons rien à voir avec cela « Nous nous préparons pour nos matchs. Mais bien sûr: ce n’était pas une situation facile pour tout le monde. Pourtant, quand tout était fini, nous étions heureux de pouvoir jouer contre l’Ukraine. »

Nouvelles sur le large éventail des meilleurs milieux de terrain:

« Quand tout le monde est en forme, nous avons évidemment une offre excédentaire de milieux de terrain de haut niveau. Nous sommes heureux qu’ils donnent plus d’opportunités à notre jeu. Bien sûr, c’est toujours une question de savoir comment nous voulons jouer. »

Nouveau sur le gardien de but espagnol:

« Ils ont et ont toujours eu des gardiens de but de classe mondiale. C’est une tradition. Je ne peux que féliciter l’entraînement des gardiens en Espagne. »

Nouveau sur les commandes manquantes:

« Il est très important et crucial que nous parlions de l’arrière vers l’avant et de l’extérieur. Mais cela fait également partie du processus d’une équipe, et bien sûr, les jeunes joueurs à des postes importants tels que la défense centrale doivent se faire confiance pour le faire – même s’ils le font. donnez le mauvais ordre. Cela commence par la formation. «

Nouveau sur la forme de Goretzka:

« Leon a fait ses pas, y compris en équipe nationale. Le travail qu’il a fait pour lui-même a porté ses fruits. Lorsque vous remportez des titres, bien sûr, la confiance en soi grandit. C’est un joueur très important pour nous. »

Nouveau sur le disque Maier:

« Je suis fier de ce que j’ai accompli dans ma carrière. J’ai également eu des contacts avec Sepp Maier et je suis heureux d’avoir disputé le même nombre de matches internationaux. C’est une légende des gardiens du football allemand. »

À combien d’autres jeux joue Neuer? « Je ne m’inquiète pas pour ça. Je veux profiter du football. »

Nouveau sur le développement de l’équipe DFB:

« Nous pouvons être satisfaits de la façon dont les choses ont évolué. Nous n’avons pas toujours montré des performances totalement sûres, y compris sur la défensive. Mais pour nous en tant que jeune équipe, il est important de continuer à travailler sur ce processus et de passer aux prochaines étapes. »

Et c’est parti:

Tout d’abord, Neuer répond aux questions des représentants des médias

Retard:

Les messieurs sont un peu en retard.

Avant de commencer:

La conférence de presse virtuelle est prévue pour 16h45.

Avant de commencer:

L’entraîneur national Joachim Löw et le capitaine du DFB Manuel Neuer sont présents aujourd’hui.

Avant de commencer:

Bienvenue. Ici on coche pour vous la conférence de presse de l’équipe DFB avant le match contre l’Espagne en Ligue des Nations (mardi à partir de 20h45).

