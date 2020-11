Sony travaille sur une mise à jour pour le mode 4K / 120fps sur ses propres téléviseurs

Bien que Sony annonce ses propres téléviseurs Bravia de la série XH90 comme PS5 Ready, cette promesse n’a pu être tenue ou tenue.

Il n’était pas possible de jouer à des jeux avec une haute performance de 120 ips et une résolution de 4K. Au lieu de cela, la résolution a été augmentée, au motif de Sony que cela ne serait de toute façon pas perceptible dans les images en mouvement. Non seulement c’est une justification extrêmement malheureuse, mais cela ne s’applique finalement pas du tout. L’image ici avait l’air plutôt spongieuse et trop douce, ce qui ne répond pas aux exigences de la 4K.

Dans une déclaration des Japonais, le problème avec les téléviseurs Bravia est maintenant au moins admis et une mise à jour correspondante est promise. Sur la page d’assistance, il est dit:

«Il y a un problème logiciel avec le traitement vidéo lorsque le téléviseur est utilisé en mode jeu / graphique. Ce problème sera corrigé dans une future mise à jour logicielle. «

Sony ne révèle pas quand cette mise à jour peut être attendue. Cependant, cela donne un peu d’espoir que l’achat d’un téléviseur n’était pas une chance après tout. Les modèles Sony Bravia sont considérés comme une variante d’entrée de gamme assez peu coûteuse si vous valorisez 4K, HDMI 2.1 et 120fps. Celles-ci sont déjà de 750 EUR chez Media Markt et seront certainement également un problème lors du prochain Black Friday.