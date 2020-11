Le plan de l’opération Moonshot de 100 milliards de livres sterling du gouvernement «  échouera lamentablement  », selon les experts

Le plan de 100 milliards de livres du gouvernement visant à tester en masse l’ensemble de la population pour Covid-19 «échouera lamentablement» et l’ensemble du projet devrait être suspendu pour déterminer si le projet en vaut la peine, ont déclaré des experts. Plusieurs scientifiques ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de l’opération Moonshot, y compris l’efficacité des tests d’écoulement latéral utilisés et le fait que les propositions ont été développées sans le UK National Screening Committee, l’organisme chargé de conseiller le gouvernement sur la stratégie de dépistage.Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Les tests pour Covid-19 ne sont pas parfaits et pourraient produire des faux positifs et des tests de masse sur toute la population avant Noël pourraient voir 400 000 personnes s’auto-isoler inutilement pendant la période des fêtes, ont-ils ajouté. Certains nouveaux cas pourraient également être manqués. En outre, les étudiants qui sont testés pour Covid avant d’être autorisés à rentrer chez eux pour Noël doivent avoir des informations claires selon lesquelles un résultat de test négatif «réduit le risque» de ramener Covid-19 à leur famille, mais cela ne l’exclura pas. . Des étudiants ont posté des messages alors qu’ils étaient contraints de s’isoler dans leur logement (Photo: Getty) Le Dr Angela Raffle, consultante en santé publique et maître de conférences honoraire à l’Université de Bristol, a déclaré: «Quand j’ai appris les propositions de Moonshot, cela m’a semblé à moi d’être la proposition la plus contraire à l’éthique pour l’utilisation de fonds publics ou pour le dépistage que j’aie jamais vu. »Elle a souligné plusieurs problèmes, y compris la courte période de temps pendant laquelle les gens doivent être testés, que la planification et l’infrastructure ne sont pas en place, le coût et le fait que les propositions n’ont pas été examinées par des experts en matière de sélection. «Cela m’inquiète que les ministres ou quiconque puisse se réveiller un matin en disant:« dépensons 100 milliards de livres là-dessus »et ne le faisons pas examiner», dit-elle. «Ce serait comme construire un tunnel sous la Manche sans demander aux ingénieurs civils de regarder les plans. Même si cela pouvait fonctionner comme nous le faisons, il est destiné à faire en sorte que cela échoue lamentablement. »Elle a ajouté que les propositions pourraient également conduire à une« ruée chaotique pour avoir des tests, dont nous ne savons pas qu’ils apporteront un quelconque avantage ». En savoir plus Quand les étudiants universitaires peuvent-ils rentrer chez eux pour Noël? Comment la fenêtre de voyage de l’Angleterre fonctionnera-t-elle à la fin du verrouillage «Interrompre le programme» Allyson Pollock, professeur clinique de santé publique à l’Université de Newcastle, a demandé que le programme Moonshot soit suspendu pendant que le rapport coût-efficacité est établi. Il est entendu que Dominic Cummings continuera à travailler sur l’opération Moonshot tout en travaillant à domicile jusqu’à son départ définitif de Downing Street. Elle a ajouté: «Il est vraiment important de comprendre qu’aucun de ces tests ne sont des tests d’infectiosité. Et c’est l’un des mythes qui se propagent et qui se propagent à Liverpool – que vous pourriez passer votre test le matin et si vous étiez négatif, vous pourriez vaquer à vos occupations ou aller aux funérailles ou aller aux maisons de retraite, et Le secrétaire à la Défense Ben Wallace (à gauche) s’entretient avec le maire de Liverpool, Joe Anderson, lors d’une visite au centre de test covid du Liverpool Exhibition Centre. La ville entreprend un projet pilote de test de masse des coronavirus, les résidents ayant accès à des tests de flux latéral capables de déterminer si quelqu’un a un coronavirus en moins d’une heure (Photo: Peter Byrne / PA Wire) «Il y a eu beaucoup trop peu de contrôle et de surveillance de ces contrats, et ils ont contourné le processus d’approvisionnement. Et il y a peu de preuves pour montrer qu’ils sont rentables. Nous devons réfléchir très attentivement avant de dépenser cent milliards de livres sur des programmes que nous ne connaissons pas et que nous n’avons aucune preuve qu’ils fonctionneront. »Les preuves pour le dépistage ne sont pas là. Les preuves autour des tests sont médiocres et faibles pour le moment, et doivent être améliorées. Et nous disons que le programme Moonshot devrait vraiment être suspendu, jusqu’à ce que la rentabilité et le rapport qualité-prix de l’un de ces programmes soient bien établis. »Lorsqu’on leur a demandé si les gens pourraient en toute sécurité voir leur famille à Noël si ils ont eu un test, Jon Deeks, professeur de biostatistique à l’Université de Birmingham a déclaré: «Nous finirions par avec 400 000 personnes dans le pays obtenant des résultats faussement positifs. Donc, leur Noël serait alors bloqué à tort. »Et comme nous l’avons vu, le test ne capturera les gens que lorsqu’ils sont dans leur point le plus viral et probablement les résultats du test ou sont applicables pendant une journée. Ce n’est certainement pas un moyen approprié de nous assurer que nous passons un Noël en toute sécurité. »Il a déclaré que le concept de« test et libération »- par lequel quelqu’un pouvait se comporter normalement après un résultat négatif – était« dangereux ». Le professeur Pollock a déclaré que la soi-disant réinitialisation de Downing Street serait une bonne opportunité de «revoir certains de ces grands programmes stratégiques». Elle a déclaré: «C’est une très bonne chance de recommencer et de revoir tout cela d’une manière très sensée et rationnelle. Et de prendre l’avis des experts, ce que le gouvernement n’a pas réussi à faire au cours de l’opération Moonshot. »

