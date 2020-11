Les 80 plus beaux clichés de l’animation Disney, partie 5 – / Film

(Bienvenue à Les plus grands clichés de l’histoire de l’animation Disney, une série limitée où l’expert de Disney Josh Spiegel sélectionne et classe les moments déterminants de l’une des collections de films les plus grandes, les plus importantes et les plus influentes jamais réalisées.)

Cette partie de la liste en cours couvre les entrées 40 à 31.

40. Emmêlé: Je vois la Lumière

Certains vous diront que Emmêlé est l’un des meilleurs films Disney modernes. (Je ne suis pas parmi ces gens. C’est bien, mais pas aussi bien que La princesse et la grenouille ou l’original Congelé.) Ce que le film de 2010 n’a pas tout à fait en termes de narration ou de développement de personnage, cependant, il a dans une animation souvent pastorale et vivement colorée. Le moment central du film est la chanson «I See The Light», où Raiponce et le raffiné Flynn Rider partagent un duo alors qu’ils lâchent quelques lanternes lors d’un événement annuel au royaume où Rapunzel est sans le savoir la princesse perdue depuis longtemps. La prise de vue des centaines et des centaines de lanternes inondant le ciel nocturne est une sorte de prise de vue intentionnellement éblouissante – nous sommes censés être épatés par cette image. Celui-ci, aussi joli qu’il soit, fait le travail correctement.

39. la belle et le Clochard: Une photo nocturne de la ville

«Bella Notte» est la partie la plus connue de la belle et le Clochard, alors que deux chiens terminent une soirée romantique avec une assiette de spaghettis et de boulettes de viande derrière la cuisine du restaurant de Tony, le propriétaire et le chef leur chantant la chanson. Mais ce sont les coups après celui que nous connaissons tous, de la rencontre de Lady and the Clochard au milieu d’un brin partagé de spaghettis, qui se démarque vraiment. Avec un refrain continuant «Bella Notte» jusqu’à sa conclusion, nous arrivons à la conclusion floue de la soirée, avec la caméra panoramique à travers les lignes de blanchisserie et les immeubles à appartements de la ville. C’est un bel effet enivrant qui ne fait que renforcer l’amour grandissant entre nos deux héros.

38. La belle au bois dormant: Un royaume endormi

La belle au bois dormant est le plus beau film jamais réalisé par Walt Disney Animation Studios. Il est donc difficile de ne choisir que quelques-uns des meilleurs plans du film, que ce soit pour leur beauté, leur terreur ou un mélange des deux. L’un des meilleurs se trouve dans la moitié arrière de l’image, après que les fées Flora, Fauna et Merriweather aient mis en œuvre leur dernier plan pour garder le royaume inconscient du coma d’Aurora après avoir été victime du sortilège de Maléfique. Alors ils ont jeté leur propre sort sur l’assemblée, les endormant jusqu’à ce qu’Aurora soit ravivée. L’un des plans capturant le résultat de ce sort, alors que tout le royaume semble planer au bord du crépuscule, est vraiment magnifique, le genre de plan qui ressemble à une œuvre d’art du Moyen Âge. L’art du film est sans précédent, comme le prouvent des plans comme celui-ci.

37. Peter Pan: Tinker Bell en colère / jalouse

En mettant les choses à la légère, Peter Pan n’a pas une très bonne relation avec ses personnages féminins. Voici un film dans lequel, à un moment donné, trois sirènes tentent de noyer et d’assassiner Wendy Darling pour avoir osé être attirées par Peter Pan; Pan, qui regarde tout descendre, riant juste de la tête. Mais le personnage féminin le plus mémorable du film, et sans doute l’un des symboles les plus précieux de toute l’histoire de Disney, est Tinker Bell. Son adoration pour Peter, et son envie concomitante à Wendy pour avoir frappé son fantaisie, est une grande partie du développement de son personnage, mais elle est d’abord représentée avec un peu qui allie un bâillon visuel à la caractérisation. Lorsque Tink est poussé par inadvertance dans un tiroir en essayant de récupérer l’ombre de Peter, et qu’elle se rend compte que Wendy se rapproche de Peter, elle devient rouge de jalousie, littéralement. Le personnage ne parle jamais, mais avec des moments comme ceux-ci, elle n’a jamais à le faire.

36. Aladdin: Group of Genies, dirigé par le génie de style Ed Sullivan

Tout le monde sait Aladdin comme le film qui a introduit le monde au Génie. Comme l’a exprimé Robin Williams, ce personnage animé incarne en quelque sorte l’identité irrépressible de l’un des comédiens les plus célèbres du 20e siècle. Autant la performance de Williams est une sorte d’effet spécial remarquable, tout comme l’animation adroite fournie par l’animateur superviseur Eric Goldberg. L’un des nombreux exemples de la vivacité de l’animation du Génie vient de cette photo, lors de l’introduction du Génie à Aladdin, dans laquelle il accélère les étapes pour avoir un Génie avec trois souhaits. Avant d’arriver sur les marches, il révèle qu’il est un personnage légendaire du mythe, et naturellement… se transforme en une caricature d’Ed Sullivan, avec une rangée de Génies applaudissant derrière lui. Malgré tout, le remake de live-action / CG de 2019 ne pouvait s’empêcher de passer en deuxième position après une animation singulière comme celle-ci.

35. Blanche-Neige et les sept nains: Heureux pour toujours

Les fonctionnalités animées de Disney se terminent souvent très rapidement, en particulier celles des époques antérieures. À savoir: il ne faut pas beaucoup de temps après que les nains aient repoussé la méchante reine sous sa forme hagarde pour Blanche-Neige et les sept nains envelopper. Blanche-Neige est réveillée par son beau prince (quelqu’un qui passe sans nom, veuillez noter) et il l’emmène sur son cheval dans le grand inconnu. Ce monde passionnant post-heureux-pour toujours est visualisé uniquement comme un lever de soleil (ou coucher de soleil) brillant et incroyablement lumineux dans le dernier plan du film. Tout comme le film a établi un modèle pour les histoires de contes de fées que Disney raconterait pendant des décennies, le dernier plan est également un signe de ce qui arrivera dans les films ultérieurs.

34. La belle et la Bête: Des rangées d’ustensiles dansant

Ce qui est maintenant le modèle établi pour l’animation moderne de Disney a vraiment été défini dans ce classique de 1991. L’une des parties les plus mémorables de l’histoire est l’un de ses numéros musicaux, «Be Our Guest», dans lequel l’exubérant humain devenu candélabre Lumière invite Belle à… eh bien, être l’invité de nombreux autres humains devenus inanimés objets dans le château de la bête, qui sont tous si seuls parce qu’ils n’ont pas eu de visiteurs depuis des lustres. Mise à part la configuration déprimante, la chanson, écrite par Howard Ashman et Alan Menken, est un spectacle qui plaira à la foule. À un moment donné, nous voyons à quel point le personnel de cuisine est heureux à travers un plan en cascade d’innombrables ustensiles dansant en rangées, en rythme. C’est un moment de démonstration pour l’équipe d’animation, et tout simplement délicieux à regarder.

33. Fantasia 2000: Un volcan destructeur

Le film de 1999 Fantasia 2000 est l’un des films les plus beaux et les plus sous-estimés du canon des Walt Disney Animation Studios. Son segment final, marqué pour la «Firebird Suite» d’Igor Stravinsky, rend hommage au 1940 Fantaisie de plusieurs façons: les deux films utilisent des pièces de Stravinsky pour des séquences clés sur le monde naturel, et les deux films se terminent par une séquence dans laquelle les forces démoniaques tentent de détruire les pouvoirs du bien. À la fin, le mal échoue là où le bien triomphe, mais dans la séquence «Firebird Suite», il y a une image vraiment obsédante de la personnification de la forêt verdoyante terrifiée et émerveillée à la vue de l’oiseau de feu éponyme décimant la forêt entourant un volcan voisin. Voici la puissance de l’animation dessinée à la main à l’époque où elle commencerait à diminuer parmi les fonctionnalités de Disney. C’est une sacrée chose.

32. Dumbo: Défilé d’éléphants roses

Dumbo était une affaire réputée à petit budget, publiée quelques mois seulement avant que les studios Disney ne soient impliqués dans l’effort de la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement américain et visait à récupérer les coûts perdus Pinocchio et Fantaisie. Mais un budget inférieur ne pouvait pas empêcher les animateurs de Disney de se pousser vers de nouveaux sommets audacieux, comme en témoigne la séquence «Pink Elephants on Parade». Cette scène se produit lorsque Dumbo et son ami loquace Timothy Q. Mouse se saoulent follement de champagne et partagent une hallucination dans laquelle une longue file d’éléphants sauvages dansent devant eux. (Parce que, comme vous le savez, c’est un film pour enfants.) À un moment donné, les éléphants roses se logent, s’entassant les uns sur les autres dans un cadrage parfait avec le plan lui-même, comme s’ils étaient conscients que la caméra les filmait. Ne laissez jamais personne vous dire que Disney Animation ne peut pas devenir bizarre ou sauvage. Cette scène est la preuve qu’ils le peuvent.

31. Bambi: Faire une chute sur la glace

Avant que Bambi ne grandisse, à la fois littéralement et métaphoriquement, il est capable de s’amuser dans le monde naturel. L’un des moments les plus purement joyeux, à la fois dans ce classique de 1942 et dans toute l’animation de Disney, survient lorsque les jeunes Bambi et Thumper tentent de gambader et de jouer sur la neige et la glace qui ont recouvert leur maison. La photo d’eux naviguant accidentellement sur la glace est à la fois très drôle et vraiment très agréable – plus vous vieillissez, plus la scène devient agréable, ne serait-ce que parce qu’elle arrive avant que l’un ou l’autre de ces personnages n’ait à ranger de telles escapades enfantines. Ajoutez à cela le fait que l’animation adroite des jambes en forme de bâton de Bambi, chacune trébuchant l’une sur l’autre, est tout simplement très impressionnante à regarder compte tenu du soin apporté à chaque mouvement. C’est une belle image.

***

Cette série se poursuivra demain. Rejoignez-nous, n’est-ce pas?

Articles sympas sur le Web: