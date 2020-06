Commentaire sur le championnat du Bayern: malgré la domination du Bayern

Le FC Bayern redevient champion, la Bundesliga était à nouveau aussi loin d’une photo finish que les années précédentes. Néanmoins, la saison a été aussi excitante qu’elle l’avait été depuis longtemps. Un commentaire de l’éditeur de SPOX Filippo Cataldo.

Le huitième championnat consécutif de Bavière a été aussi surprenant qu’un coup de génie de Lionel Messi.

Le changement culturel de Hansi Flick a immédiatement transformé le Bayern en Bayern. L’entraîneur, la classe individuelle des joueurs et la prévoyance des patrons, pour installer un successeur approprié pour Niko Kovac comme assistant par précaution à l’été 2019, ont une nouvelle fois assuré un championnat sûr. Surtout après l’interruption de la couronne, les Bavarois se sont précipités loin de la compétition: après la 25e journée, il n’y avait plus que six points d’écart entre la 1ère place (Bayern) et la 4e place (Leverkusen).

Le combat du maître était-il ennuyeux? Vos pieds se sont-ils endormis à nouveau dans ce combat pour le titre? Une photo-finlandaise vraiment sympa ne serait-elle pas quelque chose de nouveau? Oui bien sûr!

Mais cette saison a-t-elle été décevante pour tous ceux qui n’auraient pas vu le 23e titre du Bayern grimper de suite? En aucun cas!

Bundesliga: les joueurs avec le plus de titres de championnat 1/33 En remportant le huitième championnat consécutif, Franck Ribéry n’est plus le joueur qui a remporté le titre le plus souvent. Deux stars du FCB ont rattrapé le Français. SPOX présente les collectionneurs de bol les plus performants de la Bundesliga! 2/33 5 titres principaux: Franz Beckenbauer. Enfin et surtout, l’empereur jouit d’une renommée internationale grâce à ses missions à l’étranger. Avec le FC Bayern et une fois avec le Hamburger SV, le Libero a remporté cinq titres. © imago images / Lackovic 3/33 Sven Ulreich n’est « que » le gardien remplaçant du FC Bayern, mais a déjà cinq titres de champion. L’avenir de Munich, âgé de 31 ans, est loin d’être clair. 4/33 Kingsley Coman peut également se réjouir de son cinquième bol. Avec ses dribbles et ses passes décisives, l’ailier a beaucoup contribué à défendre à nouveau le titre. 5/33 À 25 ans, Joshua Kimmich n’avait pas seulement cinq titres de champion. Après avoir changé de position d’arrière droit en milieu de terrain défensif, il est sans aucun doute l’un des leaders de l’équipe. 6/33 Roland Wohlfarth a marqué 149 buts en 319 matchs avec le Bayern. Son engagement lui a valu cinq titres de champion. 7/33 Berti Vogts n’est pas seulement un champion du monde. Le socle Gladbach a aidé les poulains à leur apogée dans les années 70. Vogts a été autorisé à soulever le bol du maillot vert et blanc à cinq reprises. 8/33 En tant qu’entraîneur, Horst Köppel au Borussia Mönchengladbach était plutôt semi-lisse. En tant que joueur, l’avant-centre a également apporté cinq bols à Gladbach. 9/33 6 TITRE MAÎTRE: Munich de bout en bout: Hasan Brazzo Salihamidzic a remporté plusieurs victoires en coupe, le Henkelpott et la Coupe du monde ainsi que six trophées de championnat avec le FC Bayern. Le plus grand facteur de motivation: la douche de bière de blé. © imago images / Sven Simon 10/33 Avant de retourner au Bayern Munich, Mats Hummels a remporté ses deuxième et troisième titres avec BVB. Trois autres ont suivi l’Isar avant de retourner au Borussia Dortmund. © imago images / Eibner 11/33 La propre entreprise du FCB, Holger Badstuber, a été autorisée à soulever le bol six fois. Le défenseur central joue maintenant pour le VfB Stuttgart. © imago images / Contraste 12/33 Tom Starke a réalisé six titres remarquables. Le gardien remplaçant n’a pas eu beaucoup d’apparitions … 13/33 Samuel Kuffour et Oliver Kahn ont remporté six titres avec le Bayern. Nous reviendrons sur Titan plus tard … 14/33 Ici, il ne peut « que » tenir la Coupe DFB. Jens Jeremies s’est câliné six fois avec l’autre chose – et cela ne signifie pas Giovane Elber. 15/33 Le «x» signifie Bixente. Lizarazu était un favori de la foule – et a remporté quelques titres de championnat. Pour être exact, au nombre de six. 16/33 Ludwig Kögl a terminé sa carrière chez SpvGG Unterhaching. Auparavant, il avait remporté six bols d’argent inquiétants avec le VfB Stuttgart et, bien sûr, le Bayern. 17/33 Autoriser: Claudio Pizarro, il attaquant étranger le plus titré de l’histoire de la Bundesliga. Dans le même temps, le Brême péruvien détient un record. Il n’est jamais devenu un maître avec Werder. Ici, il présente son premier des six bols au FCB. 18/33 Alexander Zickler a également été sept fois meilleur avec les Sud-Allemands à la fin de la saison. L’avant-centre a lui-même marqué 68 buts. 19/33 7 TITRE MAÎTRE: Le roi de Munich: Lothar Matthäus a collecté avec diligence sept titres des champions du record sur les 28 cartouches de l’histoire du club. 20/33 Klaus Augenthaler n’a pas été découragé par l’alarme thoracique de Dieter Hoeneß. Au lieu de cela, Auge a remporté sept championnats en quatorze saisons, tous avec vous-savez-qui. 21/33 Rafinha n’était pour la plupart qu’un deuxième choix au Bayern du côté droit du défenseur. C’était encore suffisant pour sept titres de champion. 22/33 Avec Manuel Neuer, une autre star de l’équipe actuelle monte dans la liste perpétuelle. Le numéro un était dans les onze de départ de tous les matchs et est maintenant autorisé à inscrire huit championnats sur le curriculum vitae. 23/33 Robert Lewandowski fête également son huitième titre en 2020. Les deux premiers sont toujours sous le maillot du Borussia Dortmund … © imago images / Lackovic 24/33 Javi Martinez est également huit fois champion d’Allemagne. Pour l’Espagnol, ce pourrait être le dernier sous le maillot du Bayern. Son avenir est plus que peu clair. 25/33 Depuis qu’il est passé du Real Madrid au Bayern Munich en 2009, Arjen Robben a connu de nombreux succès – avant de prendre sa retraite, il a remporté le huitième titre la saison dernière. 26/33 8 TITRE MAÎTRE: Deux bêtes de fête en une seule image: Bastian Schweinsteiger a réalisé quelque chose d’historique avec Jupp Heynckes. Le triple bol n’était que l’un des huit au FCB. 27/33 Le sauveur? Non, juste Mehmet Scholl. Fidèle à la devise: « J’ai un bol sur la tête, je suis un maître … » Scholl a eu la bonne chose huit fois sur son crâne. 28/33 En parlant de chose: C’EST CHOSE !!! Le dernier des huit qu’Oli Kahn a incontestablement soulevé. Si ce n’est le plus légendaire. 29/33 Après que Jerome Boateng était déjà sur le revêtement l’été dernier, il peut maintenant célébrer son huitième championnat – et cela en tant que joueur régulier! 30/33 Également au sommet de ce classement: Philipp Lahm. À la fin de sa carrière, le champion du monde a remporté cinq championnats d’affilée – un total de huit. 31/33 Avec neuf championnats, Franck Ribéry est certainement l’une des plus grandes légendes du club. Avant de déménager à Florence, il a joué pour Munich pendant douze ans. 32/33 L’éternel Bavarois Thomas Müller est désormais également l’un des joueurs les plus titrés de Munich. Après son neuvième titre de champion, il pourrait décrocher le dixième obus la saison prochaine. 33/33 David Alaba a déjà neuf titres à l’âge de 27 ans. S’il court encore quelques années pour les champions du record allemands, ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’il ne soit seul en tête de liste.

La Bundesliga s’est libérée de la dictature du contre-football

Sobrement parlant, cette 57e saison de Bundesliga a été l’une des plus excitantes et imprévisibles de ces dernières années. Et cela ne signifie pas la plus longue interruption causée par la couronne et les jeux fantômes suivants.

Sportif, car la ligue s’est enfin libérée de la dictature du même contre-football sans surprise et finalement interchangeable. Courir agressivement, conquérir le ballon et c’est parti, le poteau fait bien sûr partie du jeu, mais cela ne suffit pas pour la plupart des entraîneurs.

Lucien Favre, Julian Nagelsmann, Peter Bosz et Marco Rose ont enseigné au Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen et Borussia Mönchengladbach – similaire à Flick at Bayern – des styles de jeu qui correspondent à l’équipe et sont distinctifs. Si vous portiez des combinaisons et des masques complets sur le visage des joueurs, vous verriez toujours quelles équipes étaient sur le terrain.

Mais ce ne sont pas seulement les meilleurs clubs qui aspirent à un football spectaculaire: où au cours des dernières années, SC Freiburg avec l’entraîneur Christian Streich était souvent le seul club en dehors du groupe supérieur qui était toujours préoccupé par la possession, maintenant la moitié de la ligue est importante pour un jeu de passes sophistiqué.

Le TSG Hoffenheim a probablement licencié Alfred Schreuder à la septième place parce que l’entraîneur a rendu les responsables et les joueurs trop défensifs. Le SC Paderborn et l’entraîneur Steffen Baumgart ont gagné beaucoup de sympathie car ils préfèrent passer sous les drapeaux flottants plutôt que de révéler leur ADN footballistique. Werder Bremen et Fortuna Düsseldorf ne jouent pas comme des équipes reléguées – chacune à sa manière.

La Bundesliga pourra détenir la plupart des stars – y compris Haaland et Sancho

Il semble que les coups de pied moyens médiocres ne taquinent pas seulement les fans. Un manque de courage et de créativité peut difficilement être imputé à un club de Bundesliga cette saison. Pas un spectacle de toute façon: la plupart des buts ont été marqués en Bundesliga avant que les clubs ne tentent également de jouer au football. Cela ne changera pas non plus cette saison.

À l’exception de Timo Werner, la plupart des buteurs continueront de jouer en Bundesliga la saison prochaine – comme la plupart des autres stars. Jadon Sancho et Erling Haaland resteront probablement avec BVB, Alassane Plea et Marcus Thuram à Gladbach et Leverkusen pourrait même être en mesure de détenir Kai Havertz.

Pendant au moins un an, la crise corona est susceptible de stopper la tendance récente selon laquelle la Bundesliga devient de plus en plus une ligue de formation pour les ligues encore plus riches.

Les joueurs les plus rapides de la Bundesliga: nouveau record! Le runabout du Bayern poignarde Hakimi 1/21 Alphonso Davies du Bayern Munich a établi un nouveau record de rythme dans le match contre le Werder Brême (depuis le début de la collecte de données détaillées pour la saison 2013/14 et selon les données de suivi officielles du LDF). Le classement. 2/21 Place 20: Alphonso Davies lors de la saison 2019/20 (FC Bayern Munich) – 35,19 km / h (les données sont collectées par le LDF) 3/21 19e place: Achraf Hakimi lors de la saison 2019/20 (Borussia Dortmund) – 35,22 km / h 21/04 18e place: Ihlas Bebou lors de la saison 2017/18 (Hanovre 96) – 35,25 km / h 5/21 17e place: Mathew Leckie lors de la saison 2015/16 (FC Ingolstadt 04) – 35,26 km / h 6/21 Rang 16: Alphonso Davies lors de la saison 2019/20 (FC Bayern Munich) – 35,29 km / h. 7/21 14e place: Bernard Tekpetey lors de la saison 2019/20 (Fortuna Düsseldorf) – 35,3 km / h 21/08 14e place: Karim Bellarabi lors de la saison 2014/15 (Bayer 04 Leverkusen) – 35,3 km / h 21/09 13ème place: Breel Embolo lors de la saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) – 35,31 km / h 21/10 12e place: Pierre-Emerick Aubameyang lors de la saison 2014/15 (Borussia Dortmund) – 35,32 km / h 21/11 11ème place: Lukas Klünter lors de la saison 2018/19 (Hertha BSC) – 35,4 km / h 21/12 10e place: Sheraldo Becker lors de la saison 2019/20 (1.FC Union Berlin) – 35,43 km / h 13/21 9ème place: Pierre-Emerick Aubameyang lors de la saison 2014/15 (Borussia Dortmund) – 35,44 km / h 14/21 7ème place: Marcus Thuram lors de la saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) – 35,6 km / h. 15/21 7ème place: Jeremiah St. Juste dans la saison 2019/20 (1.FSV Mainz 05) – 35,6 km / h 16/21 6ème place: Kingsley Coman lors de la saison 2019/20 (FC Bayern Munich) – 35,66 km / h 17/21 5ème place: Kingsley Ehizibue lors de la saison 2019/20 (1. FC Köln) – 35,85 km / h 18/21 4ème place: Moussa Diaby lors de la saison 2019/20 (Bayer Leverkusen) – 35,95 km / h. 19/21 3e place: Achraf Hakimi lors de la saison 2019/20 (Borussia Dortmund) – 36,21 km / h 20/21 2ème place: Achraf Hakimi lors de la saison 2019/20 (Borussia Dortmund) – 36,49 km / h © imago images / Marvin Ibo Güngör 21/21 1ère place: Alphonso Davies lors de la saison 2019/20 (Bayern Munich) – 36,51 km / h

Les stars de la Bundesliga prennent la responsabilité sociale au sérieux

Loin de l’herbe, la ligue a provoqué encore plus de fureur et a chassé l’ennui.

Qui aurait pu imaginer il y a un an que Hertha BSC aurait fait la une des journaux sur de longues distances? Lars Windhorst avait peut-être autre chose en tête lorsqu’il avait annoncé lors de son introduction en tant qu’investisseur qu’il voulait faire un grand club de la ville de Hertha. Mais le club le plus ennuyeux de la capitale en Europe est Hertha – non seulement grâce aux escapades de Jürgen Klinsmanns et Salomon Kalous sur Facebook-Live et du journal de Klinsmann – certainement plus.

En dehors de ces tentatives plutôt comiques de la capitale ou du désir de désespoir de plus en plus désespéré (mais aussi de plus en plus réussi) de Schalke, il y en avait assez qui était agréable: à une époque où la société semble de plus en plus divisée, de plus en plus de footballeurs prennent leur responsabilité sociale au sérieux : La position claire et précoce de Leon Goretzka contre l’AfD, le genou de Thuram contre le racisme et la violence policière, la campagne de solidarité de Joshua Kimmich et Goretzka « We kick Corona » ne sont que quelques exemples.

Cela pourrait même conduire la ligue à discuter non seulement de matchs abandonnés après des insultes insipides de la part de la courbe contre un investisseur, mais aussi après des déraillements racistes ou homophobes.

Cela servirait mieux la société que si, pour changer, un autre club que le Bayern devait enfin devenir champion.