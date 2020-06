Caroline Wilson claque l’appel de Mark Ricciuto sur Mitch McGovern, Alex Keath, Jake Lever, Charlie Cameron sort, Adelaide Crows News

La chroniqueuse chevronnée de l’AFL, Caroline Wilson, a déchiré le directeur d’Adelaide Crows, Mark Ricciuto, pour ses commentaires « épouvantables » concernant l’exode récent de joueurs du club.

S’exprimant sur Triple M, Ricciuto a discuté des départs de Patrick Dangerfield, Charlie Cameron, Mitch McGovern, Alex Keath et Jake Lever, qui ont tous eu lieu au cours des cinq dernières années.

L’ancien skipper de Crows a insinué que la majorité des départs étaient dus à des problèmes monétaires et aux contraintes du plafond salarial du club, par opposition à des raisons culturelles.

Cependant, Wilson a appelé Ricciuto, et dans le prolongement du club, « trompé » pour ne pas admettre que le camp d’entraînement pré-saison controversé de 2018 avait conduit à la plupart des sorties de joueurs depuis la défaite d’Adélaïde en finale de 2017.

« Pour moi, c’est épouvantable pour un directeur de club », a déclaré Wilson. Footy Classified.

Ricciuto n’est pas étranger aux commentaires controversés entourant la culture des Crows (Getty)

« Il a manifestement insulté McGovern et Jake Lever. Il a bouleversé trois clubs parce qu’il a essentiellement parlé de combien ils étaient payés, et il a complètement échoué à accepter ou à reconnaître qu’Adélaïde avait un problème. »

« Les joueurs ne partent jamais uniquement pour de l’argent. Il se fait des illusions, ce n’est pas ce qui se passe réellement.

«Charlie Cameron n’est pas parti seul pour de l’argent. Alex Keath n’est pas parti seul pour de l’argent.

« Les Western Bulldogs, Melbourne et Brisbane seraient assez déçus de parler du salaire de leurs joueurs.

« Si j’étais un manager ou un parent pensant à l’endroit où j’allais envoyer mon fils, je pense que si c’est ce qu’il dit à propos des joueurs qui partent, je veux dire que c’était assez insultant.

Cameron et Eddie Betts étaient deux des nombreux joueurs autochtones profondément perturbés par le camp (Getty)

« Chaque club a des joueurs qui pourraient gagner plus d’argent ailleurs, ils ne quittent pas leurs clubs s’ils sont satisfaits.

« J’espère qu’ils se regardent plus intérieurement et pourquoi ces joueurs continuent de partir parce qu’il y a un exode continu à travers ces portes à Adélaïde et ce n’est pas seulement à cause de l’argent. »

L’ancien entraîneur de Fremantle et St Kilda, Ross Lyon, a également dénoncé Ricciuto pour ses commentaires, Lyon suggérant que les discussions entourant les départs de joueurs devaient provenir de positions plus élevées que celles occupées par Ricciuto chez les Crows.

« Il y a des faits dans ce qu’il a dit, mais il n’est pas indigne d’un directeur de club de le diffuser publiquement », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est une opportunité pour eux de dire: » C’est plus qu’une question d’argent. Acceptons peut-être les commentaires et plongeons en profondeur et réinitialisons notre club « , et changeons-le culturellement pour qu’ils restent.

Jake Lever était un défenseur très recherché lorsqu’il a choisi de quitter les Crows pour rejoindre Melbourne (Jason South)

« Lorsque vous vous lancez dans cette lourde discussion, le levage de charges lourdes doit venir d’en haut.

« Si vous allez plonger dans cela, je ne pense pas que ce soit un ancien champion, directeur de football, c’est au-dessus de cette station. »

Dans ses critiques, Ricciuto a particulièrement souligné McGovern, qui a eu du mal à Carlton depuis son déménagement à la fin de 2018.

« Il a ce que nous voulons, nous aimons les gens qui concourent dans la ligne avant et [have] a obtenu beaucoup de vitesse – nous avons besoin de vitesse dans la ligne avant – mais, encore une fois, [at] 800 et quelque chose en milliers [dollars], » il a dit.

« A-t-il déjà livré pour Carlton? Non. [We’re] confortable qu’il est allé. «

McGovern n’a pas encore atteint le sommet de Carlton après son déménagement à la fin de la saison 2018 (Getty)

Cependant, le manager de McGovern, Colin Young, a riposté aux Crows, affirmant que le camp était au cœur du départ de son client du club à la fin de 2018.

« Tout d’abord, j’ai le plus grand respect pour Mark et sa passion pour les Crows, mais je ne sais pas s’il a été informé des raisons pour lesquelles Charlie et Mitch ont quitté les Crows », a déclaré Young. L’âge.

« Ces commentaires que Mark a faits n’ont aucun sens et je suis très surpris qu’il les ait faits. Pourquoi Mitch resterait-il fidèle aux Crows et signerait-il une prolongation de contrat de trois ans en 2017, alors qu’il aurait pu rentrer chez lui à Perth le un contrat extrêmement lucratif?

» Au lieu de cela, Mitch a choisi de rester avec les Crows pour la moitié des dollars du contrat et la moitié de la durée du contrat au lieu de rentrer chez eux à Perth.

« Les raisons pour lesquelles Mitch a quitté les Crows étaient à cause du camp et du département de football d’Adélaïde et c’est tout. »