Kabir Singh India Box Office Collection

Kabir Singh est l’un des plus grands films de 2019. Ce film a obtenu l’une des plus grandes ouvertures en Inde. Ce film a récolté 134,42 roupies de crore lors du premier week-end d’ouverture. Qui est plus que l’assortiment prévu par les administrateurs et les producteurs.

Kabir Singh est réalisé par Sandeep cassé et le film a été produit, Bhushan Kumar

, Krishnan Kumar, Murad Khetani, Ashwin Verde.

Qu’est-ce que l’assortiment sur le terrain de Kabir Singh?

Jour 1 Commerce Déterminer: 20 Crore Le producteur détermine: 20.21 Crore

Jour 2 Commerce Déterminer: 22,5 Crore Le producteur détermine: 22,71 crore

3e jour Commerce Déterminer: 27,75 crore Le producteur détermine: 27,91 crore Jour 4 Commerce Déterminer: 17 Crore Le producteur détermine: 17,54 crore 5e jour Commerce Déterminer: 16,5 Crore Le producteur détermine: 16,53 crore 6e jour Commerce Déterminer: 15,75 crore Le producteur détermine: 15,91 crore 7e jour Commerce Déterminer: 13,5 Crore Le producteur détermine: 13,61 crore Jour 8 Commerce Déterminer: 11,75 crore Le producteur détermine: 12.21 Crore Jour 9 Commerce Déterminer: 16.25 Crore Le producteur détermine: 17.1 Crore 10e jour Commerce Déterminer: 17,75 crore Le producteur détermine: 17,84 crore Jour 11 Commerce Déterminer: 9 Crore Le producteur détermine: 9.07 Crore Jour 12 Commerce Déterminer: 8.25 Crore Le producteur détermine: 8.31 Crore 13e jour Commerce Déterminer: 7.25 Crore Le producteur détermine: 7.53 Crore 14e jour Commerce Déterminer: 6.5 Crore Le producteur détermine: 6.72 Crore 15e jour Commerce Déterminer: 5.25 Crore Le producteur détermine: 5.quatre crore Jour 16 Commerce Déterminer: 7.25 Crore Le producteur détermine: 7.51 Crore 17e jour Commerce Déterminer: 9.5 Crore Le producteur détermine: 9,61 crore Jour 18 Commerce Déterminer: Four Crore Le producteur détermine: 4.25 Crore Jour 19 Commerce Déterminer: Three Crore Le producteur détermine: 3.2 Crore Jour 20 Commerce Déterminer: Three Crore Le producteur détermine: 3.11 Crore 21e jour Commerce Déterminer: 3.5 Crore Le producteur détermine: 22e jour Commerce Déterminer: 2.25 Crore Le producteur détermine: Jour 23 Commerce Déterminer: 3,75 crore Le producteur détermine: 3,75 crore 24e jour Commerce Déterminer: Four Crore Le producteur détermine: 4,05 crore Jour 25 Commerce Déterminer: 1,5 crore Le producteur détermine: 1,65 crore 26e jour Commerce Déterminer: 1,5 crore Le producteur détermine: 1.6 Crore Jour 27 Commerce Déterminer: 1,5 crore Le producteur détermine: 1,55 crore 28e jour Commerce Déterminer: 1,5 crore Le producteur détermine: 1,52 crore

Combien sont les finances de Kabir Singh?

60 Corer Rupe a été dépensé dans ce film. 45 Crore Rupee ont été dépensés en valeur de fabrication et 15 Crore Rupee ont été dépensés en impressions et en promotion.

Qu’est-ce que l’assortiment sur le terrain de Kabir Singh À l’échelle mondiale?

L’assortiment mondial de travail sur le terrain de Kabir Singh représente pratiquement 300 crores. 278.24 Crore Rupe a été collecté sur le lieu de travail en Inde.

Combien d’écrans Kabir Singh Obtenu en Inde?

Le film a obtenu plus de 3123 écrans en Inde. Il avait en outre pratiquement 493 écrans à l’extérieur de l’Inde. Ainsi, Kabir Singh a obtenu pratiquement 3800 scènes dans le monde.

Kabir Singh Full Solid & Crew:

Identifier Identifier dans le film Shahid Kapoor Kabir Singh Kiara Advani Preethi Sikka Soham Majumdar Shiva Arjan Bajwa Karan Singh Suresh Oberoi Rajdheer Singh Kamini Kaushal La grand-mère de Kabir Adil Hussain Himanshu Joshi (le doyen de la faculté) Nikita Dutta Jia Sharma