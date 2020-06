Edge of Tomorrow 2 | La partie 2 est-elle annulée? Tout savoir !

Edge of Tomorrow est un film de science-fiction américain et est également connu sous le nom de Live-Die-Repeat. Le film est sorti en 2014 et est basé sur le livre japonais de 2004 nommé All You Need is Kill.

Le livre a été écrit par Hiroshi Sakurazaka. Le film a gagné l’appréciation et les critiques positives des fans et des critiques. La suite du film, Edge of Tomorrow 2 est très attendue par les fans et devrait sortir vers 2022.

Cependant, aucune mise à jour officielle confirmant les attentes n’a encore été révélée.

Edge of TomorrowImage par – Cinema Blend

Edge of Tomorrow 2 Cast

Aucune annonce officielle concernant le casting de la suite n’est pas encore sortie, mais les chances de Tom Cruise de jouer le rôle de William Cage. De plus, Emily Blunt reprendra son rôle de Sergent Rita Vrataski.

La représentation des rôles dépend fortement de combien ils aiment les scripts de la suite. Selon nos conseils, le film a expiré en 2017, ils doivent donc penser à refondre les rôles pour Edge of Tomorrow 2.

Terrain

L’histoire circule autour du major William Cage (Tom Cruise), qui est chargé de gérer une opération de débarquement contre les extraterrestres.

Il est tué au combat, mais se réveille à nouveau pour se rendre compte qu’il est coincé dans une boucle temporelle. Il est décédé vers la fin de la journée, s’est réveillé de nouveau pour expirer de nouveau la nuit.

William essaie de découvrir le mystère derrière la boucle temporelle et joint ses mains à Rita Vratski pour améliorer ses compétences de combat.

Edge of TomorrowImage par – Youtube

L’histoire est moins basée sur l’action que sur la résolution de mystères. Cette fois, selon les rumeurs, il sera dans une chronologie différente. Il rejoindra Rita une fois de plus, mais elle ne le connaîtra pas cette fois.