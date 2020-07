Bundesliga : Reus veut gagner à nouveau le titre avec le BVB et Lucien Favre

Le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus, a prouvé à maintes reprises que son attitude de ne jamais baisser les bras est plus forte que ceux de la plupart des joueurs de Bundesliga.

L’international allemand est toujours revenu de blessure mieux qu’avant et, outre son amour du football, il y a une inspiration principale qui pousse le capitaine du BVB à revenir.

Pour la deuxième saison consécutive, Dortmund n’a pas réussi à décrocher son premier titre de Bundesliga depuis 2012. Pour Reus, 31 ans, qui entamera sa neuvième saison avec Dortmund et sa 12e saison en Bundesliga en 2020/21, c’est la seule chose qui lui manque avec le club de son enfance.

Un joueur de talent miné par les blessures

C’est en partie pour cette raison que le milieu offensif continue de revenir de blessure et de rester optimiste dans sa quête d’un titre de champion. Reus reviendra au début de la nouvelle campagne, après avoir subi une malheureuse blessure au milieu de ce qui était devenu sa meilleure saison. Il a marqué 11 buts et fait cinq passes décisives au cours des 19 premiers matches de 2019/20.

Des blessures antérieures, ainsi que la naissance de son premier enfant l’année dernière, ont donné à l’international allemand une nouvelle perspective, et il préfère désormais se concentrer sur le plaisir pour atteindre son objectif ultime. Un ingrédient vital pour tout succès, à ses yeux.

Très bon joueur, un peu gâché malheureusement par ses blessures, il reste énorme quand il joue et aurais sûrement été dans les 10 meilleurs joueurs ces dernières années sans ses blessures. pic.twitter.com/01NjmjtXvk — 🧉‏ (@Daviesmo_) July 12, 2020

« Il est évident que mon objectif principal est de gagner le championnat avec le BVB », a déclaré M. Reus à la chaîne YouTube de Dortmund. « Si cela ne me stimule pas, qu’est-ce qui le fera ?

« Et il est important pour moi personnellement et pour l’équipe de s’amuser, car on n’obtient pas grand-chose si on ne s’amuse pas. Il faut de la ténacité, de la détermination à l’entraînement, de la motivation, etc., mais il est important que vous preniez plaisir à être dans le vestiaire tous les jours.

Vous savez que vous êtes dans une sorte de bulle dans la loge, et vous savez aussi que dans trois ou quatre ans, elle ne sera plus là, alors il est important de savourer chaque instant et de s’amuser ».