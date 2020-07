Champion’s League : une compétition toujours ouverte

L’international écossais a joué un rôle essentiel dans le succès historique de Liverpool la saison dernière, avec une victoire en finale contre son rival de Premier League, Tottenham, mettant fin à l’attente de Jurgen Klopp, l’entraîneur, qui attendait son premier trophée à la tête d’Anfield.

Robertson et Liverpool ont poursuivi sur la lancée du succès continental de l’année dernière en balayant tout sur le front intérieur cette année, les Reds remportant leur premier titre de Premier League à sept journées de la fin.

Trent Alexander-Arnold and Andy Robertson have a combined 44 assists since the start of last season FORTY FOUR The best in the world 👏 pic.twitter.com/FgmPXz0B8f

Leur engagement en Europe a toutefois pris fin en mars lorsque l’équipe obstinée de Diego Simeone, l’Atlético de Madrid, a surmonté les difficultés pour s’imposer dans le Merseyside et se qualifier pour les quarts de finale.

Le reste de la compétition se déroulera toutefois à huis clos au Portugal. Compte tenu des conditions uniques, M. Robertson insiste sur le fait qu’il est difficile d’écarter les autres candidats, mais il estime que le Bayern, qui mène 3-0 à Chelsea sur l’ensemble des deux matches après le match aller à Stamford Bridge, est le meilleur candidat.

Andy Robertson on who will succeed Liverpool as CL winner: "Behind closed doors at a neutral venue I think anyone could win it. We played Atlético & they defend for their lives. If they get a lead I fancy them to keep it. If I had to put my neck on the line though I’d go Bayern" pic.twitter.com/V4QdQ45qjd