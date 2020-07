PlayStation 5 : Sony a accéléré sa production

Selon certaines sources, ce nombre se situait entre cinq et six millions d’unités d’ici la fin de cet exercice en mars 2021. En raison de préoccupations concernant une deuxième vague de coronavirus, le fabricant estime que plus de personnes seront laissées à la maison, les laissant sans nouvelles divertissement.

Ainsi, une demande de jeux peut augmenter de façon assez drastique. Sony, alors, vise à augmenter sa production PlayStation 5 à 10 millions d’unités cette année.

Des sources qui seraient au courant des opérations de Sony ont déclaré à Bloomberg qu’en dépit de ce plan révisé, la société pourrait encore avoir du mal à commercialiser les 10 millions de consoles.

Les contraintes d’expédition semblent être la principale raison, car la majorité des consoles PlayStation sont fabriquées en Chine, puis expédiées en Amérique du Nord et en Europe par voie maritime. Bloomberg note que Nintendo avait déjà eu du mal à réapprovisionner la Switch plus tôt dans l’année pour cette raison.

Apparemment, Sony vise également à augmenter sa production de contrôleurs DualSense. La société avait précédemment commandé 10 millions d’appareils. Désormais, les fournisseurs sont informés de l’augmentation de la production pour qu’elle corresponde à celle des chiffres de production PS5 révisés.

Selon des sources de Bloomberg, la production de masse de la console de nouvelle génération a démarré en juin. Si tout se passe bien, Sony prévoit que cinq millions de PS5 seront sortis de la chaîne de montage d’ici la fin de septembre. À ce rythme, cinq autres millions devraient être réunis entre les mois d’octobre et décembre.

Sony has reportedly increased its PlayStation 5 production from 5-6 million units to 10 million units due to the higher demand for gaming during the COVID-19 pandemic. https://t.co/iKTXgXqU1Z pic.twitter.com/9sVFe0hkCp