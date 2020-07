Andrea Pirlo prend la direction de la Juventus Turin

La Juventus a remporté le neuvième Scudetto consécutif. En comparaison internationale, la domination des Turins est remarquable, mais elle est loin d’être au top. SPOX présente la plus longue master series d’Europe.

5 titres: Real Madrid (Primera Division / Espagne) entre 1960/61 et 1964/65 et entre 1985/86 et 1989/90.