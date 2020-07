Les références apparentes d’AMD Ryzen 5 4650G le rapprochent du 3600

Les APU Ryzen série 4000 d’AMD devraient bientôt arriver sur le marché (d’abord en tant que processeurs OEM uniquement, mais en tant que processeurs de construction de PC DIY peu de temps après). Il y a quelques jours, nous avons signalé que cette gamme d’APU (unité de traitement accéléré) pourrait inclure un APU AMD Ryzen 5 4650G «Ryzen 5 3600 killer» si une certaine fuite de prix est à croire, mais nous voyons maintenant des comparaisons de référence apparentes pour le 4650G en ligne, et sont prêts à jeter un autre coup d’œil.

Hardware boffin ExecutableFix a tweeté quelques benchmarks d’un Nvidia GeForce RTX 2080Ti fonctionnant aux côtés d’un APU Ryzen 5 4650G « Renoir » apparent (le 2080 Ti a été vraisemblablement choisi pour éviter tout goulot d’étranglement du GPU qui pourrait fausser les résultats de la comparaison du processeur), et par rapport au AMD Ryzen 5 3600. Les résultats montrent que le 4650G fonctionne moins bien que le 3600 aux paramètres de stock, mais parvient à presque combler l’écart lorsque les deux processeurs sont overclockés.

Alors, comment le 4650G se compare-t-il au 3600 si ces repères sont précis? Certainement pas le ‘3600 killer’ que nous pensions à l’origine, mais pas trop loin pour ceux qui ne veulent qu’un processeur avec des graphiques intégrés pour commencer.

Notre raisonnement dans l’article précédent était que l’AMD Ryzen 5 4650G semble offrir exactement le même nombre de cœurs et la même vitesse d’horloge que le Ryzen 5 3600, et est basé sur la même architecture Zen 2 et fabriqué en utilisant le même processus de fabrication 7 nm, mais comprend également les cœurs graphiques Vega. Il existe cependant des différences entre les deux. Outre l’évidence – que le 4650G comprend des cœurs graphiques intégrés – une différence est que les APU de la série 4000 sont des puces monolithiques qui n’utilisent pas la configuration CCX fractionnée de la série Ryzen 3000.

Allons-y, voici un fil de mes résultats en exécutant le Renoir (4650G) avec un 2080Ti pour voir s’il fonctionnerait mieux qu’un 3600. Tous les tests ont été effectués 3 fois pour éliminer les variations de run-to-run Avertissement: c’est la première fois que je fais quelque chose comme ça, donc tous les conseils sont les bienvenus! 😁 – ExecutableFix (@ExecuFix) 28 juillet 2020

Dans les moyennes de référence collectives (le dernier tweet du fil de discussion) sur les paramètres moyens à 1080p, le 3600 marque 188fps en moyenne aux paramètres de stock, tandis que le 4650G marque 164fps. Lorsque les deux processeurs sont overclockés (avec le 3600 à 4,25 GHz sur CCX0 et 4,35 GHz sur CCX1, et le 4650G à 4,3 GHz sur tous les cœurs), le 3600 obtient 190 ips et le 4650G 181 ips. Mais l’overclock du 4650G dispose également d’un overclock de mémoire de 3600 MHz CL14 à 4400 MHz CL16.

Analyse: le 4650G pourrait être un meilleur choix, mais seulement si vous commencez sans carte graphique

Donc, pour presque combler cet écart de performances, il semble que le 4650G gagne beaucoup de performances grâce à son overclocking de la mémoire – ce à quoi il devrait être assez bon. Nous avons déjà vu l’AMD Ryzen 7 4700G atteindre 4400 MHz sur l’horloge mémoire avec un rapport de synchronisation FCLK / UCLK de 1: 1 pour une latence de mémoire extrêmement faible.

Nous avons également vu à quel point les cœurs graphiques Vega intégrés devraient être impressionnants, alors que nous avons regardé le 4700G jouer à Death Stranding et à d’autres jeux à des réglages élevés sans trop transpirer. Si vous êtes un overclocker lourd, ces résultats de référence pourraient vous inciter à choisir le 4650G, mais il convient de rappeler qu’un 3600 overclocké semble toujours fonctionner légèrement mieux même lorsque les deux processeurs sont overclockés.

Ce sont les FPS moyens à travers tous les tests. En résumé: ça ne vaut pas la peine d’acheter le 4650G si vous allez le combiner avec une carte graphique dédiée, le 3600 vous servira aussi bien et la plupart du temps encore mieux pic.twitter.com/lDF9ApGSpf – ExecutableFix (@ExecuFix) 28 juillet 2020

Là où le 4650G brillera, cependant, c’est dans les versions conçues dans le seul but de garder les choses aussi bon marché que possible tout en ayant la possibilité de mettre à niveau un peu plus tard. Avec le Ryzen 5 4650G, vous pourrez combiner un PC de jeu à 450 $ capable de jouer à vos jeux esports préférés, ou même à des jeux graphiquement intensifs avec des paramètres légèrement inférieurs, à un framerate assez fluide, et ont la possibilité d’ajouter un seul composant – l’une des meilleures cartes graphiques – et d’avoir un PC de jeu à part entière, de milieu à haut de gamme.

En d’autres termes, parce que, selon ces points de repère, le Ryzen 5 4650G se rapproche suffisamment du Ryzen 5 3600 même en ignorant les graphiques intégrés, mais a également l’ajout de ces graphiques intégrés, c’est un excellent moyen de commencer avec une construction budgétaire et mise à niveau ultérieure vers une version haut de gamme sans avoir à remplacer le processeur. Vous ne perdez pas trop de puissance CPU brute avec l’ajout de cœurs graphiques intégrés.

