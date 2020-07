CD Projekt RED émet un avertissement concernant les faux courriels bêta Cyberpunk 2077

Apparemment, il y a une série d’e-mails qui invitent les fans à accepter un faux accès bêta pour Cyberpunk 2077. CD Projekt RED avertit les fans et les créateurs de contenu de ne pas s’engager avec de tels e-mails. Dans le cas où quelqu’un recevrait un message de cette nature, il est préférable de s’assurer que CDPR est bien à l’autre bout via son adresse officielle @ cdprojektred.com.

Le studio s’est rendu sur Twitter ce matin pour émettre un avertissement sur l’arnaque, qui aurait commencé à faire le tour il y a plusieurs semaines.

1/2 Si vous avez récemment reçu un e-mail prétendant vous accorder un accès bêta à Cyberpunk 2077, ce n’est pas de notre part. Malheureusement, il y en a eu de plus en plus envoyés au cours des dernières semaines. Lorsque nous vous contacterons par e-mail, cela proviendra toujours de l’adresse @ cdprojektred com – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 30 juillet 2020

Lorsqu’on lui a demandé si une version bêta serait finalement mise en ligne, le Cyberpunk 2077 compte noté qu’il n’y a pas de plans sur ce front. En tant que tel, les e-mails liés à la bêta de CD Projekt RED ne seront jamais envoyés concernant le prochain titre de science-fiction à moins que quelque chose ne change à cet égard.

Il y a encore un peu de Cyberpunk 2077 bonté à attendre avant la sortie, cependant. En septembre, par exemple, Dark Horse Comics sortira la première partie de sa série de quatre numéros, Cyberpunk 2077: équipe de traumatologie. La série limitée mettra en vedette Nadia, assistante EMT pour Trauma Team International qui se retrouve prise au milieu d’un conflit dangereux.

Cyberpunk 2077 sera lancé plus tard cet automne pour les plates-formes PlayStation 4, PC et Xbox One le 19 novembre. Les joueurs qui achètent une copie sur PS4 ou Xbox One recevront un accès gratuit à une version mise à jour pour le matériel de nouvelle génération de leur console respective.

Vous pouvez précommander Cyberpunk 2077 pour seulement 49,94 $ sur Amazon. Cela inclut la mise à niveau gratuite de nouvelle génération, alors ne vous inquiétez pas si vous prévoyez de jouer sur PS5. Vous pouvez acheter la version PS4 maintenant et avoir la garantie de la version PS5 mise à jour lorsqu’elle est disponible (ainsi que la lecture de la version PS4 sur votre PS5 via la rétrocompatibilité).

[Source: Cyberpunk 2077 on Twitter]