Alphonso Davies sur son habitude au Bayern: « J’ai trouvé ça intimidant »

Alphonso Davies joue pour le Bayern depuis plus d’un an maintenant. Mais il fallait d’abord s’habituer au niveau de la Bundesliga.

L’arrière gauche Alphonso Davies du FC Bayern Munich l’a fait dans le podcast Hommes en blazers a parlé de ses premières semaines en Allemagne. Le joueur de 19 ans a également révélé qu’il était initialement difficile pour lui de passer de la MLS à la Bundesliga.

« J’ai trouvé ça intimidant », a rappelé Davies sa première séance d’entraînement avec les champions du record d’Allemagne: « En tant que jeune joueur du Canada, je ne savais pas à quoi m’attendre. La première séance était une pratique de passes. J’étais à l’arrière de la ligne et J’ai attendu que le ballon passe. J’ai regardé autour de moi et j’ai pensé: « C’est incroyable ». «

Davies est passé des Whitecaps de Vancouver au Bayern pour dix millions d’euros en janvier 2019, mais il a dû s’habituer aux exigences de son nouveau club: « Quand on le regarde à la télé, ça a l’air si simple et décontracté, mais lorsque vous y êtes et que vous en faites l’expérience, c’est un tout autre niveau », dit Davies.

VIDEO: Alphonso Davies montre sa maison ici.

FC Bayern: Davies parle de son premier match en tant qu’arrière gauche

En octobre contre l’Union Berlin, Davies, qui est venu à Munich en tant que joueur offensif, a commencé comme arrière gauche pour la première fois: «Dès que j’ai eu le ballon, j’ai essayé de faire la première passe aussi facilement que possible pour me mettre dans le jeu. Je n’ai pas réussi. La balle s’est coincée entre mes pieds et je l’ai presque perdue. «

La position inhabituelle l’a d’abord perturbé, mais « après, j’ai récupéré le ballon, je l’ai rendu plus facile et j’ai commencé à reprendre confiance en moi. J’ai essayé de rester en arrière parce que je ne voulais pas être retiré de ma position. Les erreurs ont fait mal ici. C’est la différence entre le football européen et le football MLS », a déclaré Davies.